Кому и зачем запретили иметь дома зеркала в 1666 году

Сегодня пара зеркал точно найдется в каждом доме, и никому и в голову не придет считать этот предмет чем-то запретным. Но прежде с этим невинным на первый взгляд предметом было связано столько суеверий, что их даже на какое-то время запретили. Правда, не всем. Но кому и зачем это понадобилось?

Запретить, но выборочно

Цена на одно изделие «кусалась», поэтому в ходу для простых людей, не обремененных значительными сбережениями были маленькие зеркала. Во-вторых, этот предмет считался «заморским грехом», которого людям благочестивым полагалось избегать.

По данным этнографа Михаила Забылина, однажды церковь даже запретила представителям духовенства иметь зеркала в своих домах. Такое решение было принято на Соборе 1666 года. Делалось это не просто так, а по вполне разумной причине. Дело в том, что количество суеверий и глупых примет, связанных с зеркалами, в то время было просто катастрофически велико.

Предполагалось, что священники, подав верный пример своим собственным отказом от зеркал, будут способствовать снижению их популярности. Но так не случилось. Тем более, что пользоваться не большими зеркалами, а маленькими, карманного формата, представителям духовенства все же не запретили.

Отметим, что запрет с вступления его в силу просуществовал недолго — реформатор Петр I отмел его в сторону как нечто устарелое и неправильное. Именно при нем началось строительство в нашей стране зеркальных заводов. И все же, какие суеверия существовали относительно зеркал? Так ли уж их было много?

Такие живучие суеверия

Зеркало чаще всего было неизменным атрибутом для гадающих девушек. Мужчины, кстати, на Руси тоже гадали, правда иными способами. Естественно, подобные действия никогда не одобрялись церковью, вот только отказываться от них в основном никто и не думал. Особенно популярно было гадание на будущего суженого, поскольку в прошлые века не выйти замуж было буквально катастрофой, а от того, каким этот муж окажется, зависело буквально все.

Для прояснения столь важного вопроса использовалось два больших зеркала, а девушка вставала лицом к одному из них и спиной к другому. Люди верили, что таким образом образуется коридор, по которому суженый мог прийти и заглянуть к будущей невесте через плечо. Его, правда, тут же полагалось быстро разглядеть и сказать «чур!», то есть зачураться. Потому что, согласно суевериям, любое зеркало было границей двух миров: Яви и Нави, миром живых и миром мертвых. Кстати, именно по этой причине в наших домах принято до сих пор занавешивать зеркала, когда в доме кто-то умер. А еще держать перед зеркалом совсем маленьких детей.

Особой устойчивой приметой, которая наверняка переживет еще не одно столетие, является убеждение, что разбитое зеркало — непременно к несчастью. Ну а совет для всех худеющих есть перед зеркалом нашим предкам бы показался даже не забавным, а ужасно опасным. Так никто никогда не делал. Впрочем, запрещалось перед зеркалом не только есть, пить, но и спать. И, если автор не путает, по китайскому фэншуй размещать кровать напротив зеркала тоже не рекомендуется. Совсем. И невольно задумаешься, а может, какое-то рациональное зерно во всех этих суевериях и есть, если в разных культурах существуют одни и те же запреты. Вы как считаете?