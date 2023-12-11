Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении

Почти весь мировой запас янтаря находится на западной оконечности России. Мы узнали, как выглядит его добыча в промышленных масштабах.
Янтарь высоко ценится у многих народов мира. А в России украшения с янтарем есть почти у каждой женщины. Русские так любят янтарь не только за необыкновенную красоту и доступность (он стоит на порядок дешевле бриллиантов и изумрудов), считается, что он обладает и целительной силой.
По разным данным, в России сосредоточено от 80% до 95% мировых запасов этого самоцвета. Месторождения есть и на Сахалине, и на Таймыре, но самое крупное в мире – в небольшом поселке Янтарный в Калининградской области. Ученые подсчитали: на каждый кубический метр янтароносной породы – «голубой земли» – приходится 1,9 кг янтаря.
Единственное в мире предприятие, которое занимается промышленной добычей янтаря – это Калининградский янтарный комбинат.
Сейчас они разрабатывают Приморский карьер, на котором нам и удалось побывать.
Почему янтарь добывают вслепую?
Просто так янтарь не увидишь, он содержится в «голубой земле» (она и правда имеет голубой оттенок), на глубине 50–60 метров. Сам процесс добычи выглядит довольно необычно: на дне карьера стоит сотрудник с гидроустановкой и струей морской воды бьет в янтароносную породу.
«Обычной водой ее не размоешь, она очень плотная, – объясняет нам главный геолог карьера Алексей Коркин, – поэтому мы используем воду из Балтийского моря. Чтобы размыть один кубический метр этой глины, нужно восемь кубических метров такой воды».
Таким образом получается пульпа – смесь «голубой земли» и морской воды, которая стекает по руслу в специальный ров, и оттуда ее перегоняют по трубе на обогатительную фабрику.
Из-за того, что при работе нужна вода, добывать янтарь можно только до заморозков, пока вода не замерзла. Как правило, это происходит до середины ноября, а зимой в карьере ведутся профилактические работы.
За один рабочий день в карьере намывают от 3 до 5 тонн янтаря. Среди них встречаются и самородки весом более 1 кг. Вылавливают их, как правило, уже на фабрике, так как сейчас они скрыты под слоем глины. Сложно поверить, что мимо нас сейчас проползают тонны янтаря!
«За этот сезон мы уже добыли 12 самородков, – говорит Алексей. – Самый тяжелый камень нашли в начале весны, он весил 1,876 кг».
До недавнего времени крупные камни вылавливали с помощью сачков, но сейчас с этим отлично справляется техника.
Что будет с карьером, когда янтарь закончится?
Здесь добыча ведется с 1976 года, но хватит еще минимум лет на сто. В год добывают 500–600 тонн, а запасы месторождения – 53 тыс. тонн.
Всю лишнюю породу убирают при помощи драглайна – шагающего экскаватора. Их на карьере три. И пока в одной части карьера намывают янтарь, в другой идет процесс рекультивации. Сюда с помощью драглайна свозят пустую породу, разравнивают, высаживают растения и передают обратно региону.
Рядом уже есть отработанный Синявинский карьер, закрытый в 1970-х, который сейчас превратился в одно из красивейших озер области. «Этот карьер мы тоже сдадим, но это перспектива на годы вперед, – говорит Алексей. – Наши темпы – 50 метров в год, а всего карьер растянулся на 1,5 км в длину и ширину. У нас есть планирование на 20 лет вперед: знаем, что одну часть карьера сдадим через 10–15 лет, а сами будем вести разработку еще несколько десятилетий».
Посмотреть на процесс добычи можно и на смотровой площадке карьера. К драглайнам прикреплены камеры, которые в режиме реального времени показывают работу специалистов на большом экране.
На площадке можно также попробовать себя в роли «ловца янтаря» в импровизированном карьере и заглянуть в фирменный магазин комбината.
Как безошибочно отличить янтарь от просто камней
Сами камни становятся видны только на фабрике. Процесс отделения янтаря от других камней, которые находятся в этой породе, довольно простой и может пригодиться и для проверки камня на подлинность в обычной жизни.
«Любой камень тяжелее янтаря, – говорит Алексей, – и есть самый простой способ определить, что перед вами именно этот камень, а не что-либо еще. Нужно взять стакан воды, насыпать туда побольше соли, размешать и положить камни. Все, что утонуло – не янтарь». Дело в том, что плотность янтаря практически равна плотности воды Балтийского моря, и если простую воду подсолить, то вода станет плотнее и янтарь всплывет.
На фабрике первоначальная сортировка так и устроена, только вся пульпа поступает в сепаратор и купается в ванных с соленым раствором.
А уже дальше все камни разделяют по размеру: небольшие сразу расфасовывают по мешкам, а крупные перебирают вручную, ведь среди них встречаются уникальные!
Какой янтарь самый ценный?
Анна Дугина, специалист-геммолог комбината, видит особенные камни среди тысяч других. «Белый королевский янтарь – самый дорогой и редкий. В природе встречается только 1%! Также очень ценится пейзажный янтарь, белый с лимонными прожилками».
Есть и «черный лак», который раньше считался самым низким сортом, но сегодня его научились красиво обрабатывать, и он пользуется большим спросом.
Помимо интересных цветов в янтаре встречается инклюз (6–8%) – застывшие в смоле флора и фауна. «Например, у нас есть красивая стрекоза в янтаре, и ее можно увидеть в музее при комбинате», – рассказывает Анна. С такими камнями, как правило, ничего не делают, просто красиво полируют. А вот прозрачный янтарь медового цвета – это «балтийская классика», как ее называет геммолог. Именно этот камень мы можем чаще всего увидеть в магазинах.
«После сортировки наши специалисты определяют, что будет продаваться на аукционах (прямых контрактов у комбината нет), а что отправится на ювелирное производство», – говорит Анна.
Среди покупателей есть и российские производители, и иностранные. Особенно любят балтийский камень в Китае и арабских странах. При этом продает комбинат не только «сырец», то есть добытый янтарь, но и ювелирные изделия из него. Делают их здесь же, в поселке Янтарный.
От янтарного производства не остается никаких отходов
Одну из стен мастерской украшает огромный паук, который «плетет» янтарную сеть над картой мира. «Еще в 1954 году советские ювелиры придумали брошь в виде паука, которая и сегодня остается символом янтарного комбината», – рассказал нам Вадим Пархоменко, начальник отдела экспериментального производства.
Всего выпускают тысячи самых разных изделий, причем новые придумывают несколько раз в неделю.
Художники думают над дизайном, нередко предложения идут и от мастеров, и от клиентов магазинов. Одни мастера подготавливают камни нужных цветов и размеров, другие собирают украшение, третьи проверяют готовые на просвет – нет ли где-то трещин или царапин.
Но стараются ничего не выбрасывать: «обрезки» янтаря идут на картины, или под пресс, или на мелкие детали.
Многие учились прямо на производстве. «Все необходимые навыки можно получить в процессе работы, но дальше все зависит от человека, – говорит Вадим. – Конечно, хорошо иметь геммологическое образование, но нужно быть и немного художником».
Как договориться с камнем?
Камнерез Маргарита Булыгина делает фигурки животных и людей из янтаря. Двух одинаковых камней в природе не бывает, так что каждый такой сувенир будет уникальным.
«Иногда мы используем материал, отталкиваясь от него самого, смотрим, какой у него цвет, какая форма. А иногда приходится работать с тем, чтобы подбирать материал под определенные задачи, – рассказывает Маргарита. – Нужно иметь очень хорошее пространственное мышление, то есть представлять себе заранее, что хочется воплотить в физическом материале, в голове должен быть 3D-компьютер. Моя рука – это продолжение моего инструмента».
Источник:
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