Как добывают янтарь на крупнейшем в мире месторождении

Просто так янтарь не увидишь, он содержится в «голубой земле» (она и правда имеет голубой оттенок), на глубине 50–60 метров. Сам процесс добычи выглядит довольно необычно: на дне карьера стоит сотрудник с гидроустановкой и струей морской воды бьет в янтароносную породу.

«Обычной водой ее не размоешь, она очень плотная, – объясняет нам главный геолог карьера Алексей Коркин, – поэтому мы используем воду из Балтийского моря. Чтобы размыть один кубический метр этой глины, нужно восемь кубических метров такой воды».

Таким образом получается пульпа – смесь «голубой земли» и морской воды, которая стекает по руслу в специальный ров, и оттуда ее перегоняют по трубе на обогатительную фабрику.

Из-за того, что при работе нужна вода, добывать янтарь можно только до заморозков, пока вода не замерзла. Как правило, это происходит до середины ноября, а зимой в карьере ведутся профилактические работы.