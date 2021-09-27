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"Что за дискриминация?": петербурженка возмутилась кафе за отказ обслуживать "опустившихся" людей

"Что за дискриминация?": петербурженка возмутилась кафе за отказ обслуживать "опустившихся" людей (8 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сладкоежка   Эпидемиология   бомж   кафе   принципы   санкт-петербург   
1648
8
Владелец сети кафе "Сладкоежка" разрешил сотрудникам не обслуживать людей, от которых плохо пахнет и которые выглядят неопрятно. Жительница культурной столицы считает, что это неправильно.
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Метки: Сладкоежка   Эпидемиология   бомж   кафе   принципы   санкт-петербург   
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20  комментариев
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17k
MarkovAlexandr Час назад
Пусть любители бомжей кормят их у себя дома. А то легко быть добреньким за чужой счёт.
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2k
вася васильев 3 минуты назад
Это как любители бездомных собак. Подкармливают, но домой не берут - а потом пуха на себя набрасывают - типа еб@ть я филантроп, а вы все говно и тлен!!!
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5k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
В 90-х еще ехал из Симферополя в Ялту на троллейбусе с бомжом в салоне. Бомж сидел в другом конце салона но ссаниной и еще какой-то гадостью от него воняло мощно. Всю эту мерзость нюхали остальные пассажиры, всю дорогу.
В общественных местах таких людей быть не должно. В кафе должно пахнуть кофе, булочками и ванилином а ни бомжами. Более того, чтобы зарубить бизнес конкуренту можно нанимать бомжей почаще кушать в кафе конкурента.
Отказ в обслуживании таким людям- это ни дискриминация а гигиена и чистоплотность.
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7k
sivanov1079 11 минут назад
Вот эти вот все борцы за справедливость часто пускают к СЕБЕ ДОМОЙ бомжей поесть-поспать? Или это должны делать другие и обязательно? Мне неприятно ехать в автобусе или находиться а одном помещении с дурнопахнущим. Я покину кафе с таким контингентом. У людей, которые не могут по какой-то причине соответствовать минимальным стандартам внешности и поведения, должны быть специализированные места досуга
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Правильная инструкция: горячего кипятку в зубы и долой. Посетители не обязаны чесотку и вшей от них подхватывать ради своей толерантности. И персонал не обязан после них обрабатывать мебель и пр. Они же специально это делают - знают, что обязательно минимум чаю нальют, а то и накормят бесплатно, лишь бы побыстрее свалил.
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2k
Kozlodoev Полчаса назад
Госпоже Кондратьевой следовало ещё намекнуть, что её бомж не только давно не ел, но и женщины у него давно не было... Пусть пожалеет, приласкает...

Тьфу мерзота!!!
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13k
SpoiltNail 36 минут назад
Нормальные правила. Между прочим они прописаны и для общественного транспорта. Человек, который может испачкать пассажиров или сидения, не допускается в общ.транспорт
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748
Руслан 36 минут назад
Ох уж эти гуманисты, за всё хорошее против всего плохого. А вот заразится их же ребёнок псориазом или чем похуже из-за такого вот посетителя, то первыми же орать начнут: не соблюдены санэпид нормы, не обеспечиваете гигиену и чистоту помещения. Да и вряд ли они захотят себе такого соседа по лестничной клетке. Тьфу, лицемеры, [мат]. Водите домой к себе бомжей и всячески их там ублажайте.
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1k
閃光 42 минуты назад
Неопрятно одетые - терпимо. Так ведь заявляются такие персонажи, что глаза слезятся.
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2k
Kozlodoev 51 минуту назад
Парни одобряют
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2k
Kozlodoev 55 минут назад
А бомж хитренький такой- зпходит в кафехи, и сразу очередь вокруг рассосалась, и лучший столик у окна освободился, и добрая тётенька ему счёт оплатила.... херли так не жить )))
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12k
Великий Кормчий 57 минут назад
Слушайте, есть масса заведений, где подобные представители могут перекусить и им слова не скажут! Так что хозяин кафешки прав на все 100%, ибо держит марку на уровне, для тех, от кого не несет ссаниной.
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10k
Karelian 59 минут назад
В общественном транспорте невозможно с ними ехать, а уж про есть вообще не говорю.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Комменты радуют: я в сладкоежку не пойду - туда бомжей не пускают
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39k
dima423 Час назад
Я херею с таких "добреньких тетенек"... ну веди этого бомжа к себе домой, и корми его там, раз такая добрая... Я как посетитель кафе тоже не хочу чтобы туда пускали вонючих бомжей...и я и еще большинство посетителей просто уйдут из такого кафе, где будут сидеть вонючие бомжи...
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27k
Татьяна Юсова Час назад
Толерантность нас погубит!
Вы замечали, что при обслуживании бомжей в бесплатных пунктах питания, волонтеры работают в перчатках и избегают всякого контакта со своим контингентом? А почему?

Всё очень просто! Эти люди могут быть больны такими заразными заболеваниями, как чесотка, не говоря про туберкулез и прочее.
А заходя в кафе бомж берется за дверную ручку, дотрагивается до различных предметов, стойки, стульев, столов. А если после него за ту же самую дверную ручку возьмется ребенок?

Ну, а для бомжей подобная политика кафе, прекрасный способ получить с утра бесплатно чашечку горячего чая с булочкой. А если ещё попадется какая-нибудь сердобольная тетка, так она и ещё что-нибудь вкусненькое купит, а может и деньжат подкинет.
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24k
Батончик с маком Час назад
Как-то в жаркий день в автобус зашёл бомжара. Минут через десять проблевались почти все.
Так что кафешку после такого посетителя надо дезинфецировать
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