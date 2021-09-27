"Что за дискриминация?": петербурженка возмутилась кафе за отказ обслуживать "опустившихся" людей

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Владелец сети кафе "Сладкоежка" разрешил сотрудникам не обслуживать людей, от которых плохо пахнет и которые выглядят неопрятно. Жительница культурной столицы считает, что это неправильно.
Посетительница кафе "Сладкоежка" Анна Кондратьева стала свидетельницей ужасной с ее точки зрения истории. 22 сентября сотрудница этого заведения отказала в обслуживании пожилому мужчине на том основании, что тот выглядел как бомж. Он был неопрятен, от него ужасно пахло, и, несмотря на наличие средств, его заказ не приняли.
Анна пожалела старика и сама купила ему завтрак, который он съел за столиком. А после она написала на заведение жалобу. И получила ответ от владельца заведения.
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Михаил Саксонов понимает, что посетительнице просто стало жаль бомжеватого покупателя. Однако другие присутствующие в кафе люди могут считать иначе, и находиться рядом с таким человеком не захотят. Как же быть в такой ситуации?
Реакция соцсетей
Толерантные подписчики Анны после публикации ее рассказа в Фейсбук заклеймили позором заведение, сообщив, что было бы неплохо объявить ему бойкот. Дескать, с таким нетолерантным отношением к людям пусть сами едят свои десерты.
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В общественных местах таких людей быть не должно. В кафе должно пахнуть кофе, булочками и ванилином а ни бомжами. Более того, чтобы зарубить бизнес конкуренту можно нанимать бомжей почаще кушать в кафе конкурента.
Отказ в обслуживании таким людям- это ни дискриминация а гигиена и чистоплотность.
Тьфу мерзота!!!
Вы замечали, что при обслуживании бомжей в бесплатных пунктах питания, волонтеры работают в перчатках и избегают всякого контакта со своим контингентом? А почему?
Всё очень просто! Эти люди могут быть больны такими заразными заболеваниями, как чесотка, не говоря про туберкулез и прочее.
А заходя в кафе бомж берется за дверную ручку, дотрагивается до различных предметов, стойки, стульев, столов. А если после него за ту же самую дверную ручку возьмется ребенок?
Ну, а для бомжей подобная политика кафе, прекрасный способ получить с утра бесплатно чашечку горячего чая с булочкой. А если ещё попадется какая-нибудь сердобольная тетка, так она и ещё что-нибудь вкусненькое купит, а может и деньжат подкинет.
Так что кафешку после такого посетителя надо дезинфецировать