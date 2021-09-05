Невероятные кафе Вьетнама, где можно пообедать в компании карпов кои

В мире полно различных кафе с животными, однако, когда дело доходит до рыб, первенство одерживает Хошимин.

И это точно не единственное классное заведение, где можно увидеть рыбок: в крупнейшем городе Вьетнама больше десяти кафе, которые выглядят как пруд. И карпов кои здесь столько, что вода от них становится ярко-оранжевой.









Все кафе Хошимина выглядят примерно одинаково: это неглубокий искусственный пруд с несколькими островками, которые между собой связаны. На этих островках находятся столики, где можно насладиться своим обедом.









Главная фишка всех заведений ― рыбу тут можно буквально потрогать, достаточно только наклониться к воде и вытянуть руку. Неудивительно, что подобный аттракцион вызывает ажиотаж у посетителей, особенно с детьми.









Между прочим, карпы кои ― родственники карася. На самом деле это подвид амурского сазана, который был выведен намеренно в результате селекции. Карпом кои считается тот сазан, который прошел шесть селекционных отборов. Всего насчитывается больше восьмидесяти видов, они отличаются друг от друга окраской, типом пятен, рисунком. Выводить их начали в Японии: изначально это было лишь хобби.









Первые упоминания об этом виде рыбы относятся к XIV веку. Правда, до сих пор так и неизвестно, как сазан попал в Японию: вероятно, его завезли из Китая. Японские крестьяне выращивали карпов намеренно, в некоторых регионах это был единственный источник пищи. Но если вдруг появлялся на свет карп с необычной окраской, то его оставляли в качестве питомца.









Так и зародилось хобби выращивать кои: крестьяне их скрещивали, пытаясь добиться необычных цветов чешуи. Позже этим увлеклась и знать. Необычных рыб уже никто не ел (конечно, если не было войны или каких-то чрезвычайных ситуаций), карпов разводили для красоты в прудах при замках.









Ну, а во всем мире о карпах кои узнали лишь в начале ХХ века: рыб показали на одной из выставок в Токио. Сегодня во многих городах существуют целые клубы карпов кои, а в случае с Хошимином ― целые кафе с прудами, где живут эти рыбки.









Наблюдение за кои ― это отличный способ расслабиться и зарядиться позитивом. Давно известна психологическая польза аквариумов, во вьетнамских кои-кафе также достигается этот эффект. А что может быть более успокаивающим и расслабляющим, чем созерцание жизни других существ? Пожалуй, только их кормление с рук.





Между прочим, увлечение селекцией подарило нам не только карпов кои, но и золотых рыбок: они тоже родственники карасей.