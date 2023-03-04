Турист захотел покорить Эльбрус в обычных кроссовках и поплатился жизнью

Туляк Сергей Гавриков в свои 37 лет совершил совершенно необдуманный и мальчишеский поступок, который стоил ему жизни. Он нарушил все возможные правила безопасности, решив, что в восхождении на Эльбрус ничего опасного нет.



Он не стал оформлять разрешение, не взял экипировку и не послушал опытных людей перед свои последним (и скорее всего, первым) восхождением. Сергей полез на гору в одних кроссовках, лёгкой куртке и спортивным рюкзачком. Итог был предсказуемым — он упал со скалы, получил травмы и замёрз насмерть. При этом мужчина успел добраться практически до вершины. Его окоченевшее тело спасатели нашли на высоте 4800 метров.