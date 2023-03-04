Турист захотел покорить Эльбрус в обычных кроссовках и поплатился жизнью

Самое печальное в этой истории, что никто мужчину не остановил. Ведь у него не было не только экипировки, но и необходимых бумаг для восхождения на гору.
Туляк Сергей Гавриков в свои 37 лет совершил совершенно необдуманный и мальчишеский поступок, который стоил ему жизни. Он нарушил все возможные правила безопасности, решив, что в восхождении на Эльбрус ничего опасного нет.
Он не стал оформлять разрешение, не взял экипировку и не послушал опытных людей перед свои последним (и скорее всего, первым) восхождением. Сергей полез на гору в одних кроссовках, лёгкой куртке и спортивным рюкзачком. Итог был предсказуемым — он упал со скалы, получил травмы и замёрз насмерть. При этом мужчина успел добраться практически до вершины. Его окоченевшее тело спасатели нашли на высоте 4800 метров.
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Сообщается, что информация о пропаже Гаврикова поступила спасателям рано утром 2 марта. Его искали 10 человек с двумя единицами техники, но из-за плохой погоды поиски пришлось отменить. Его смогли обнаружить только на следующее утро.
По словам жены погибшего, Сергей должен был вернуться в Тулу ещё 27 февраля, но по непонятным причинам сдал билеты. Очевидно, мужчина решил не покидать Карачаево-Черкесию пока не покорит её главную достопримечательность. И это было огромной ошибкой. А горы, как известно, ошибок не прощают. Особенно таких.
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Надо у горы размещать фото всех погибших и как их тела до сих пор валяются по горе, может хоть 1-го остановит путешественника
Минус за отсутствие регистрации как покорителя (бумагу всё же надо было состряпать, как минимум из уважения к законам), но всё одно он фактически почти повторил подвиг первопроходцев (примерно то же снаряжение, те же мотивы).
Зачем мешать идиоту быть тем, кем он хочет
А забег на Эльбрус - распространённая дисциплина и кроссовки тут не при чём.
Ясен пень там кроссовки не для тенниса были.
В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому
Не верил
Упрямый Фома
Ничему.
Мороз.
Надевают ребята коньки.
Прохожие подняли воротники.
Фоме говорят:
«Наступила зима».
В трусах
На прогулку выходит Фома.
Без экипировки добраться до отметки 4800. Поступок, безусловно, мальчишеский, но при такой энергии и безрассудстве он мог и вершину покорить. Но не срослось.
А.С. Пушкин
Возможно, тоже А. С. Пушкин, но не уверен)))