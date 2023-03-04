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Турист захотел покорить Эльбрус в обычных кроссовках и поплатился жизнью

Турист захотел покорить Эльбрус в обычных кроссовках и поплатился жизнью

Автор:
04 марта 2023 11:11
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Нарушение ТБ   видео   восхождение   карачаево-черкесия   экипировка   эльбрус   
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Самое печальное в этой истории, что никто мужчину не остановил. Ведь у него не было не только экипировки, но и необходимых бумаг для восхождения на гору.

Туляк Сергей Гавриков в свои 37 лет совершил совершенно необдуманный и мальчишеский поступок, который стоил ему жизни. Он нарушил все возможные правила безопасности, решив, что в восхождении на Эльбрус ничего опасного нет.

Он не стал оформлять разрешение, не взял экипировку и не послушал опытных людей перед свои последним (и скорее всего, первым) восхождением. Сергей полез на гору в одних кроссовках, лёгкой куртке и спортивным рюкзачком. Итог был предсказуемым — он упал со скалы, получил травмы и замёрз насмерть. При этом мужчина успел добраться практически до вершины. Его окоченевшее тело спасатели нашли на высоте 4800 метров.

Сообщается, что информация о пропаже Гаврикова поступила спасателям рано утром 2 марта. Его искали 10 человек с двумя единицами техники, но из-за плохой погоды поиски пришлось отменить. Его смогли обнаружить только на следующее утро.

По словам жены погибшего, Сергей должен был вернуться в Тулу ещё 27 февраля, но по непонятным причинам сдал билеты. Очевидно, мужчина решил не покидать Карачаево-Черкесию пока не покорит её главную достопримечательность. И это было огромной ошибкой. А горы, как известно, ошибок не прощают. Особенно таких.

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Метки: Нарушение ТБ   видео   восхождение   карачаево-черкесия   экипировка   эльбрус   
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28  комментариев
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Ещё я всяким там платить буду, чё я,лошара?"- сказал напоследок Серёга.)
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788
D Men 5 минут назад
Ограда нашла героя.
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42k
turyst 13 минут назад
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5k
Евгений Д 18 минут назад
безумство (но не храбрых а тупых)

Надо у горы размещать фото всех погибших и как их тела до сих пор валяются по горе, может хоть 1-го остановит путешественника
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2k
STRiX Полчаса назад
Ещё и джинсики с подворотиками наверно были, и обязательно голые щиколотки...
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440
Максим Эсфельд Полчаса назад
Безумству храбрых поём мы песню. Так как то?
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4k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Естественно отобрался сам
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7k
Pravednik84 39 минут назад
Пока тут стебутся, я считаю его самым крутым покорителем Эльбруса с 1874г (третье восхождение на гору).
Минус за отсутствие регистрации как покорителя (бумагу всё же надо было состряпать, как минимум из уважения к законам), но всё одно он фактически почти повторил подвиг первопроходцев (примерно то же снаряжение, те же мотивы).
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1k
Aleksei 43 минуты назад
чувак хотел задешево попасть в книгу рекоров гиннеса. не получилось. эх,Серёга.. ))
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10k
GROMOZEKA 48 минут назад
«Самое печальное в этой истории, что никто мужчину не остановил»

Зачем мешать идиоту быть тем, кем он хочет
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5k
perekrestok 58 минут назад
Видел Эльбрус из окна самолета. Я был в летних ботинках, джинсах и в майке. Жаль Серега не спросил как можно посмотреть на Эльбрус в такой экипировке.
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1k
an-bask 58 минут назад
на мою вершину ещё никто не забирался (снайпер алекс )
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1k
Алексей Час назад
Ну правильно. Какие в баню кроссовки? Безрассудство какое-то! Туда нужно в шлёпках с пляжным зонтом и лежаком.
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17k
Николай Час назад
В горах даже матёрые профики падают периодически.
А забег на Эльбрус - распространённая дисциплина и кроссовки тут не при чём.
Ясен пень там кроссовки не для тенниса были.
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6k
Roninsamuray Час назад
Сергей Михалков Фома

В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.

Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому
Не верил
Упрямый Фома
Ничему.

Мороз.
Надевают ребята коньки.
Прохожие подняли воротники.
Фоме говорят:
«Наступила зима».
В трусах
На прогулку выходит Фома.
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16k
AzuveR Час назад
А по моему он знал,что у него билет в один конц. И был готов к этому.
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25k
ПаганецЪ Час назад
Заслуженная премия Дарвина.
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17k
Александр Час назад
ССЗБ
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1k
Alex 2 часа назад
Гордыня она такая.
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Однако.
Без экипировки добраться до отметки 4800. Поступок, безусловно, мальчишеский, но при такой энергии и безрассудстве он мог и вершину покорить. Но не срослось.
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Его пример, другим наука...
А.С. Пушкин
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21
Дело Татьяна Юсова Час назад
Коль есть меж ног такая штука...
Возможно, тоже А. С. Пушкин, но не уверен)))
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