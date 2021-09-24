"Здесь вам не равнина": во время восхождения на Эльбрус погибло пятеро туристов

Около 10:00 23 сентября группа в составе из 16 участников и четырёх гидов поднялась на плато вершины. Одной девушке стало плохо, и помощник гида Игорь Даньков решил, что дальше она продолжить восхождение не сможет, а потому стал помогать ей спуститься на седловину. Остальнаые двинулись дальше, однако уже через несколько минут начался снежный шторм, упало давление, а ветер изменил направление и стал дуть снизу вверх. Температура опустилась до минус 20 градусов. В таких условиях видимость сократилась до полуметра.

2021-09-24T12:00:01+03:00