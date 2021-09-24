"Здесь вам не равнина": во время восхождения на Эльбрус погибло пятеро туристов

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Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии группа туристов запросила помощи. Спасательная операция продолжалась более семи часов. Вернуть живыми удалось не всех. Разбираемся, как это было.
Нынешней ночью на Эльбрусе развернулась борьба не на жизнь, а на смерть. Группа туристов застряла на высоте около пяти тысяч местов. Из-за плохих погодных условий самостоятельно выбраться из снежной бури они не смогли и были вынуждены дожидаться помощи спасателей.
Отличная погода, ни намека на шторм и ветер
Для некоторых альпинистов это восхождение стало последним.
За несколько часов до начала трагедии, все еще живы и полны сил
Около 10:00 23 сентября группа в составе из 16 участников и четырёх гидов поднялась на плато вершины. Одной девушке стало плохо, и помощник гида Игорь Даньков решил, что дальше она продолжить восхождение не сможет, а потому стал помогать ей спуститься на седловину. Остальнаые двинулись дальше, однако уже через несколько минут начался снежный шторм, упало давление, а ветер изменил направление и стал дуть снизу вверх. Температура опустилась до минус 20 градусов. В таких условиях видимость сократилась до полуметра.
Даньков все еще продолжал спуск с туристкой, но, по его словам, девушке становилось все хуже и хуже, и спустя час она скончалась. До 15:00 он ждал возвращение группы и пытался связаться с МЧС, однако попытки были безуспешными, и в итоге он решил идти вниз за помощью самостоятельно. Тело девушки он зафиксировал у скалы, обозначил место и пошел.
В результате он первым сообщил координатору о застрявшей группе, о смерти одной из ее участниц, вызвал ратрак (транспорт на гусеницах). Тем временем, в походе один из участников, которые оставались наверху, сломал ногу. Попытка спустить его вниз заняла много времени. Шторм все усиливался,и было принято решение разделить группу на "быстрых и медленных". Это нормальное решение, чтобы уменьшить количество жертв, - поясняет старший гид. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека.
Спасатели прибыли
МЧС после получения сигнала о бедствии около 17.00 начало спасательную операцию.
В вызволении альпинистов участвовали около 70 спасателей и 16 единиц техники. В 2 часа 45 минут 24 сентября поисковая операция была завершена. Спасателям пришлось работать в очень сложных условиях: температура воздуха до -20°C, сильный мокрый снег, порывы ветра 40-70 м/с и видимость не более 1 метра.
В вызволении альпинистов участвовали около 70 спасателей и 16 единиц техники. В 2 часа 45 минут 24 сентября поисковая операция была завершена. Спасателям пришлось работать в очень сложных условиях: температура воздуха до -20°C, сильный мокрый снег, порывы ветра 40-70 м/с и видимость не более 1 метра.
Эвакуация раненого
Так выглядят лица спасенных альпинистов
По последним данным, на утро известно о пятерых погибших туристах (двое скончались при транспортировке вниз). Спасенные – с переломами, ушибами и разной степени обморожениями. 11 альпинистов госпитализированы.
Три тела погибших остаются еще в горах. Проводить операцию по спуску тел ночью в сложных погодных условиях не стали.
Что касается туристов, то в походе на Эльбрус принимали участие люди в возрасте от 32 до 47 лет. Они приехали из 10 городов: Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Перми, Обнинска, Тюмени, Екатеринбурга, Тольятти, Москвы и Якутска. У некоторых не было опыта восхождения на такую высоту. Группа, изначально состоявшая из 23 человек, сократилась до 20 еще перед подъемом в горы. Трое туристов отказались от этой затеи, а остальные двинулись в путь.
Гиды, сопровождавшие группу, имеют лицензию на эту деятельность, и маршрут был зарегистрирован. Однако, говоря о причинах трагедии, заместитель начальника Эльбрусскгого ВПСО Альберт Хаджиев, считает, что всему виной - самонадеянность и авантюризм. Видя, что погода портится, гиды все равно повели группу наверх, хотя о возможной непогоде они были предупреждены еще утром 23 сентября дежурным Эльбрусского ВПСО. Кто на самом деле виноват в этой трагедии будет выяснять следствие. По факту случившегося начата доследственная проверка.
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Там навсегда остались лежать наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришел с вершин... (с) А. Букреев.
Людям как известно 95% - вообще сложно включать то, что у них нет. А фоток новых необычных надо, + "я могу себе это позволить".
1.От чего погибла первая девушка. 36 лет, из Якутии. предположу, что к холодам должна быть привычная. Гид пишет-упало атмосферное давление и она умерла. Значит были хронические заболевания? Кто ее допустил?
2.На Эльбрусе летом температура -10-15градусов, какая нелегкая вас туда осенью тянет?
3. Прогноз за сутки нельзя было посмотреть?
Одна из точек на высоте 8500 метров официально носит название "зеленые ботинки". Глядя на фото, становится ясно почему. Этот труп лежит там с 1996 года.
Грустно.