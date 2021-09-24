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"Здесь вам не равнина": во время восхождения на Эльбрус погибло пятеро туристов

"Здесь вам не равнина": во время восхождения на Эльбрус погибло пятеро туристов (9 фото + 3 видео)

Автор:
24 сентября 2021 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: альпинисты   горы   спасательная операция   туристы   шторм   эльбрус   
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Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии группа туристов запросила помощи. Спасательная операция продолжалась более семи часов. Вернуть живыми удалось не всех. Разбираемся, как это было.

Эвакуация раненого

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Метки: альпинисты   горы   спасательная операция   туристы   шторм   эльбрус   
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81
Дмитрий Д Час назад
Зашел на сайт хорошего настроения блин..
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124
Плюшевый Вася 4 минуты назад
Гораздо приятнее на пик Ухуру подняться. Самое главное вещи несут аборигены ;) Очень рекомендую!
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16k
Александр 11 минут назад
Минутка феминизма: Обратите внимание, на список погибших. Вот так равноправие в головах разбивается об экстремальную ситуацию в реальности.
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1k
Anton Omelyanenko 14 минут назад
мда ребята, нафига вы туда полезли?
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12k
Великий Кормчий 20 минут назад
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16k
Serg2001 Полчаса назад
Горы имеют власть звать нас в свои края.
Там навсегда остались лежать наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришел с вершин... (с) А. Букреев.
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2k
Past Полчаса назад
Считаю, поперся в горы будь добр напиши отказ от всякой помощи. А то 70 человек спасали 23-х любителей остренького и эти 70 человек рисковали жизнями. Я понимаю стихийное бедствие никто не застрахован, но здесь люди сами пошли на риск, сами и отвечайте.
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2k
maloy 41 минуту назад
Немного не в тему, но как режет слух - девушка. Представляется что то молодое, невинное, а нет, там уже тётка глубоко за 30. Такими темпами, скоро все до 50 будут девушками))
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36k
Лесли 🥰 48 минут назад
Нахрен они все туда прутся и еще требуют помощи?! Это эгоистично с их стороны.
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306
SilentBob Час назад
не знаю, что говорят альпинисты в таких случаях.. в общем, спите спокойно...
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7k
Pillin Alex Час назад
Плохо
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28k
Игорь Час назад
Ну это должно было произойти, чтобы Эльбрус не начали ещё и малолетними детьми затаптывать.
Людям как известно 95% - вообще сложно включать то, что у них нет. А фоток новых необычных надо, + "я могу себе это позволить".
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5k
Duckk Час назад
Умный в гору не пойдёт.
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35k
Alex Час назад
Да уж...
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463
DRMORO2 Час назад
вот что такое же случилось с группой Дятлова, теже условия и повреждения.Ну это мое предположение конечно.
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9k
Lev Asriev Час назад
Как много сразу вопросов, и прямых и риторических.
1.От чего погибла первая девушка. 36 лет, из Якутии. предположу, что к холодам должна быть привычная. Гид пишет-упало атмосферное давление и она умерла. Значит были хронические заболевания? Кто ее допустил?
2.На Эльбрусе летом температура -10-15градусов, какая нелегкая вас туда осенью тянет?
3. Прогноз за сутки нельзя было посмотреть?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Горы - коварны.
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8
SLON Час назад
Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не умерал...
Грустно.
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724
Руслан Час назад
Главное - фоточки в Эскортограмм постить, а спасение - дело десятое
За свои деньги, взрослые люди…В чём трагедия то?
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808
Игорь Меншиков 2 часа назад
Люди плоскогорья, какого вы туда лезете???
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