Ребята-силовики, большая просьба, стреляйте в следующий раз таким в голову

Россия — не Норвегия. И Тимур Бекмансуров не сможет жить, как Андерс Брейвик, но правозащитники и прокурорские работники поведали одно и то же: жить он будет очень хорошо! Даже по меркам простых россиян на минимальной зарплате. Дело в том, что убийце повезло с ампутацией части голени. Был повреждён сосудистый пучок левой ноги, так что спасти её не удалось. Теперь он будет на особых условиях, получив пожизненное. А он его получит, как и условия. Почитайте — ужаснитесь. В том, что Бекмансурова признают вменяемым, эксперты института Сербского и психологи-криминалисты даже не сомневаются. Они, кстати, призывают прекратить домыслы, и ещё раз указывают на три очевидных признака всех подобных стрелков. Некоторые пытаются спорить, но, извините, это мнение специалистов. И есть факты: торчал дома, играл в игры, с девочками не складывалось, носил длинные волосы, стеснялся своей внешности, вёл себя странно по отношению к другим молодым людям. В колонии разрешён протез, который Бекмансурову наверняка приобретут родственники. Кстати, его будут ещё до суда возить на примерки, чтобы подобрать лучший. Протез никак не мешает жить и даже заниматься спортом, но, по российским гуманным законам, Бекмансуров получит инвалидность и может отказаться от работы, как всякий инвалид за решёткой.



Его поместят в инвалидный отряд также. И назначат пенсию по инвалидности, которую он сможет тратить только на себя (никакой компенсации родственникам жертв с этих денег — нельзя), например, покупать продукты в местном магазине. Пенсия стандартная, как у людей без ноги на воле. Которые ничего не сделали. Потерпевшие, вероятнее всего, не получат от убийцы ни копейки. Только если сам Бекмансуров не напишет заявление и не попросит дать ему какую-нибудь работу, которую можно выполнять сидя. Но он же не идиот! Признан вменяемым. Будет жить тихо и хорошо.