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Ребята-силовики, большая просьба, стреляйте в следующий раз таким в голову

Ребята-силовики, большая просьба, стреляйте в следующий раз таким в голову (2 фото)

Автор:
24 сентября 2021 07:13
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: законы   криминал   полиция   
734
2
Будущее "пермского ---------" ( убийцы )определено: работать не надо, улучшенный паёк, тихая жизнь.

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Метки: законы   криминал   полиция   
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11  комментариев
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201k
Кaleidoscope Автор поста 2 часа назад
Вот и посмотрим сколько у нас на сайте последователей-минусаторов этого недочеловека, жаль правда что анонимно.
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21k
ПаганецЪ 3 минуты назад
А ещё его будут любить. Регулярно.
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Я, конечно, могу ошибаться, но ИМХО автор не совсем представляет себе режим пожизненного заключения.
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8k
Кенвуд Час назад
Изолируют урода от общества, и на этом спасибо. Пусть нары нюхает до конца дней своих. Родителям его позор на всю жизнь!
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Кaleidoscope
так себе
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