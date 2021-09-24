Ребята-силовики, большая просьба, стреляйте в следующий раз таким в голову

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Будущее "пермского ---------" ( убийцы )определено: работать не надо, улучшенный паёк, тихая жизнь.
Россия — не Норвегия. И Тимур Бекмансуров не сможет жить, как Андерс Брейвик, но правозащитники и прокурорские работники поведали одно и то же: жить он будет очень хорошо! Даже по меркам простых россиян на минимальной зарплате. Дело в том, что убийце повезло с ампутацией части голени. Был повреждён сосудистый пучок левой ноги, так что спасти её не удалось. Теперь он будет на особых условиях, получив пожизненное. А он его получит, как и условия. Почитайте — ужаснитесь. В том, что Бекмансурова признают вменяемым, эксперты института Сербского и психологи-криминалисты даже не сомневаются. Они, кстати, призывают прекратить домыслы, и ещё раз указывают на три очевидных признака всех подобных стрелков. Некоторые пытаются спорить, но, извините, это мнение специалистов. И есть факты: торчал дома, играл в игры, с девочками не складывалось, носил длинные волосы, стеснялся своей внешности, вёл себя странно по отношению к другим молодым людям. В колонии разрешён протез, который Бекмансурову наверняка приобретут родственники. Кстати, его будут ещё до суда возить на примерки, чтобы подобрать лучший. Протез никак не мешает жить и даже заниматься спортом, но, по российским гуманным законам, Бекмансуров получит инвалидность и может отказаться от работы, как всякий инвалид за решёткой.
Его поместят в инвалидный отряд также. И назначат пенсию по инвалидности, которую он сможет тратить только на себя (никакой компенсации родственникам жертв с этих денег — нельзя), например, покупать продукты в местном магазине. Пенсия стандартная, как у людей без ноги на воле. Которые ничего не сделали. Потерпевшие, вероятнее всего, не получат от убийцы ни копейки. Только если сам Бекмансуров не напишет заявление и не попросит дать ему какую-нибудь работу, которую можно выполнять сидя. Но он же не идиот! Признан вменяемым. Будет жить тихо и хорошо.
Его поместят в инвалидный отряд также. И назначат пенсию по инвалидности, которую он сможет тратить только на себя (никакой компенсации родственникам жертв с этих денег — нельзя), например, покупать продукты в местном магазине. Пенсия стандартная, как у людей без ноги на воле. Которые ничего не сделали. Потерпевшие, вероятнее всего, не получат от убийцы ни копейки. Только если сам Бекмансуров не напишет заявление и не попросит дать ему какую-нибудь работу, которую можно выполнять сидя. Но он же не идиот! Признан вменяемым. Будет жить тихо и хорошо.
Режим в отряде для инвалидов тоже ослабленный, он сможет в течение дня лежать, валяться на койке, и, если не захочет, весь день сможет находится в камере, не выходя даже на прогулки. У пожизненно заключённых строгий режим, — только не у инвалидов. Ему дадут пожизненное. И жить его будет тихой и спокойной.
Кроме того, помимо питания (которое в колониях по рациону весьма калорийное) Бекмансуров, как инвалид, будет получать дополнительное питание — два лишних яйца и стакан молока. Также он сможет посещать библиотеку, читать книги, общаться с заочницами по переписке. И даже со временем устраивать с ними свидания. Обычно у таких, как «пермский стрелок», много писем. Им любят писать сумасшедшие со всей страны, и никто им не может запретить. И на свидания они поедут, уверены в прокуратуре. От таких даже рожают детей. Оценочное суждение. Не должно у таких людей, как Бекмансуров или Брейвик, быть будущего. Но оно есть. Не представляю, как себя должны ощущать родственники жертв, представляя, как в колонии этот ублюдок попивает молочко, закусывая яичком, и сообщает, что «на работу не пойдёт», прикидывая в уме, сколько пенсии накапало с наших с вами налогов на его сберкнижку — и чем можно закупиться в магазинчике.
Кроме того, помимо питания (которое в колониях по рациону весьма калорийное) Бекмансуров, как инвалид, будет получать дополнительное питание — два лишних яйца и стакан молока. Также он сможет посещать библиотеку, читать книги, общаться с заочницами по переписке. И даже со временем устраивать с ними свидания. Обычно у таких, как «пермский стрелок», много писем. Им любят писать сумасшедшие со всей страны, и никто им не может запретить. И на свидания они поедут, уверены в прокуратуре. От таких даже рожают детей. Оценочное суждение. Не должно у таких людей, как Бекмансуров или Брейвик, быть будущего. Но оно есть. Не представляю, как себя должны ощущать родственники жертв, представляя, как в колонии этот ублюдок попивает молочко, закусывая яичком, и сообщает, что «на работу не пойдёт», прикидывая в уме, сколько пенсии накапало с наших с вами налогов на его сберкнижку — и чем можно закупиться в магазинчике.
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