Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне

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Оказалось, что педофил, который считался другом семьи, некоторое время назад насиловал и другого ребенка. Он был объявлен в розыск, но отец последней жертвы нашел его раньше полиции и совершил самосуд.
В конце августа в Самаре мужчина после посиделок с алкоголем случайно открыл на телефоне заснувшего друга фотогалерею и увидел там снимки своей дочери. На фото приятель занимался с 9-летней девочкой оральным сексом.
Разъяренный отец, вне себя от увиденного, набросился на друга, стал его избивать и даже попытался зарезать. Дерущихся растащили, после чего насильник скрылся, а отец пострадавшего ребенка обратился в полицию. Педофила объявили в розыск.
Любитель маленьких девочек
А 2 сентября в лесу у поселка Винтай Красноглинского района Самары нашли его труп. По мнению экспертов мужчина умер от ножевого ранения. 32-летний отец пострадавшей девочки дал чистосердечное признание, сообщив, что убил своего приятеля, отомстив за дочь. Позднее оказалось, что девочка - не первая жертва педофила. Ранее он совершал похожие действия в отношении дочери своей сожительницы - малышке на тот момент было всего шесть лет. Против убитого были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Теперь наказавшему педофила грозит тюремное заключение, а жители Самары считают, что его и убийцей нельзя назвать.
Мать убитого не понимает, как ее сын докатился до такого, ведь он был добр, любил детей и охотно возился с дочкой друга.
Мать педофила недоумевает
В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти, следователи сейчас изучают несколько версий. По окончании следствия дело передадут в суд.
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Убивать конечно нельзя, поэтому пару тройку лет условного срока - думаю, что было бы справедливым наказанием.
правильно сделал. жаль, что придётся сидеть.
А как его называть? По УК РФ.
Считаю срок должен быть реальным, хотя и со смягчающими обстоятельствами.
Изменить УК РФ?
А вообще таких только кастрировать, их уже не исправить. Отсидят и по новой.
Вышел бы по УДО лет через пять и стал бы опять свои непотребства исполнять .
Мужик молодец.
ТЫ ТОЖЕ ПЕДОФИЛ и тебе надо хер отрезать!!!!
Я болен?