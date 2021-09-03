Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне

Оказалось, что педофил, который считался другом семьи, некоторое время назад насиловал и другого ребенка. Он был объявлен в розыск, но отец последней жертвы нашел его раньше полиции и совершил самосуд.

0 Источник: В конце августа в Самаре мужчина после посиделок с алкоголем случайно открыл на телефоне заснувшего друга фотогалерею и увидел там снимки своей дочери. На фото приятель занимался с 9-летней девочкой оральным сексом.

0 Источник: Разъяренный отец, вне себя от увиденного, набросился на друга, стал его избивать и даже попытался зарезать. Дерущихся растащили, после чего насильник скрылся, а отец пострадавшего ребенка обратился в полицию. Педофила объявили в розыск.

Любитель маленьких девочек 0 Источник: А 2 сентября в лесу у поселка Винтай Красноглинского района Самары нашли его труп. По мнению экспертов мужчина умер от ножевого ранения. 32-летний отец пострадавшей девочки дал чистосердечное признание, сообщив, что убил своего приятеля, отомстив за дочь. Позднее оказалось, что девочка - не первая жертва педофила. Ранее он совершал похожие действия в отношении дочери своей сожительницы - малышке на тот момент было всего шесть лет. Против убитого были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Теперь наказавшему педофила грозит тюремное заключение, а жители Самары считают, что его и убийцей нельзя назвать.

Мать педофила недоумевает В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти, следователи сейчас изучают несколько версий. По окончании следствия дело передадут в суд. 2021-09-03T08:15:21+03:00 В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти, следователи сейчас изучают несколько версий. По окончании следствия дело передадут в суд.