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Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне

Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 08:15
Сообщество : Криминал
Метки: криминал   педофилия   полиция   расправа   самара   
6331
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Оказалось, что педофил, который считался другом семьи, некоторое время назад насиловал и другого ребенка. Он был объявлен в розыск, но отец последней жертвы нашел его раньше полиции и совершил самосуд.

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Метки: криминал   педофилия   полиция   расправа   самара   
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17k
Александр 2 часа назад
Нужен хороший адвокат отцу девочки. По-любому отец девочки был в состоянии аффекта.
Убивать конечно нельзя, поэтому пару тройку лет условного срока - думаю, что было бы справедливым наказанием.
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1k
jagyja 21 секунду назад
плохо что ли хорошо!
правильно сделал. жаль, что придётся сидеть.
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12k
Евгений 22 минуты назад
Тюрьма таких не исправляет. Вот год назад у нас был случай - чувак изнасиловал и убил 7-летнюю девочку. При этом он пол года как вышел после 15-хи за аналогичное преступление. Так что правильно отец его прирезал - я бы тоже так сделал за свою дочь.
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22k
weiter Полчаса назад
Просто убил? Лучше бы на зону отправил, там для него было бы адекватное наказание.
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1k
Mikhail K Полчаса назад
Жителям Самары надо скинуться на лучшего адвоката.
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7k
Ivan Полчаса назад
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5k
Sergey Полчаса назад
зачем убивать, нужно было просто яйца с членом отрезать
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3k
Иван 39 минут назад
"...его и убийцей нельзя назвать."
А как его называть? По УК РФ.
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9k
ScorpionDS 40 минут назад
Убил бы когда нашел фото я бы понял и заслужено было, но он и так был в розыске и можно было быть уверен, что сядет на очень долго, но отец нашел его и умышлено убил, хотя мог сдать полиции, в такой форме самосуд нельзя допускать.

Считаю срок должен быть реальным, хотя и со смягчающими обстоятельствами.
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1k
Hallo FreeSpace 50 минут назад
дичь какая ...
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780
Довер Иванович 57 минут назад
не дай бог я бы тоже убил бы. Жизнь поломать ребенку. Мразота поделом ему. Пусть в аду горит.
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106
Akabushkin Petr Довер Иванович 50 минут назад
Ну он то надломит, а то что папку в тюрячку закроют доломает. З - забота.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес Час назад
Петиция нужна.
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34
Шурман Бендер Сгибатель Родригес 38 минут назад
И скольким людям помогли эти петиции ?
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154
TORNADO MARKETING Час назад
Мужик, конечно, все по справедливости сделал, но почему же труп-то не спрятал?...геморрой теперь знатный будет. Единственный шанс, что бесплатно или за символические 5 рублей впишится какой-то матерый уголовный адвокат. Нет тела - нет дела, как говорится.
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25
Павел Сотников Час назад
Нужен суд присяжных
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34
Шурман Час назад
У меня еще больше вопросов к матери педофила , я даже боюсь угадать ее возраст
Моей матери одна как то сказала ой девочка ты все бегаешь а моя говорит Баба Тоня а вам сколько лет а та ей ой доченька 63 :) мать так размялась на весь магазин и говорит если я вам сейчас скажу что мне 73 и я еще работаю ? та в шоке была . Мать вышла села в свою машину и уехала теперь эта баба Тоня ее стороной обходит . К слову мне тоже не 15 мать вырастила почти одна у меня 2е почти взрослых детей и вот таких наклонностей у меня нет , узнал бы сам бы зарезал .
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2k
Йожык Час назад
Да ладно, он сам на нож наткнулся, несчастный случай.
А вообще таких только кастрировать, их уже не исправить. Отсидят и по новой.
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59
Alex Час назад
молодец мужик.надо было еще дома отрезать ему хер и засунуть ему же в рот.мразь.а менты должны отпустить мужика.
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11k
Типа граф 2 часа назад
Ну допустим не зарезали насильника и посадили в тюрьму и что ?!
Вышел бы по УДО лет через пять и стал бы опять свои непотребства исполнять .
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Естественный процесс самосуда, когда закон превращается в насмешку. Что бы светило педофилу если даже маньяки у нас выходят ? Несколько лет отсидки, да и всё, добро пожаловать обратно, занимайся тем же самым.
Мужик молодец.
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20k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
9 и 6 лет… капец. Я ещё могу понять и оправдать тех, кто трахался с девками лет 13-14, у которых уже все что надо выросло и выглядят они вполне себе, и в постели уже творят вещи поинтереснее некоторых взрослых. Но бл..ть 6 лет это пипец какой то.
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86
Andrey Ватаку Накомоде Час назад
ну так может убитый и начинал с 13-14 лет,а потом потянуло на маленьких детей ! все таки у взрослх должен быть минимальный возраст для секса с подростками ,ну например 17-18 лет
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1
Виталик Елькин Ватаку Накомоде 41 минуту назад
КАК 13-14 опровдать?? у тебя дети есть??
ТЫ ТОЖЕ ПЕДОФИЛ и тебе надо хер отрезать!!!!
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4k
livaneth 2 часа назад
В России получит лет десять. Российская Фемида любит, когда есть и труп и признание. Отвешивает щедро, не глядя на причины.
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