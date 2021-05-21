В комментариях к записи другая жительницы деревни Надежда Кузьмина рассказала о своей встрече с гадюкой. К сожалению, женщина попала после встречи в больницу.

"2 года назад я по неосторожности наступила на такую и была укушена в ногу. Меня спасла реанимация и подключение к ИВЛ. 10 часов без сознания, месяц на больничном. Помогло ещё то, что я была не одна, рядом со мной была подруга. Она тормознула машину, на которой меня доставили в больницу уже в бессознательном состоянии. Вот такая история", - поведала женщина.