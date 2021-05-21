Жительница деревни Орудово Калининского района рассказала о встрече с гадюкой в траве. По словам женщины, она чуть не наступила на змею. К счастью, женщина избежала укуса. Медик напомнила землякам о первой помощи.
В социальной сети "Вконтакте" медик из деревни Орудово Калининского района поведала о своей встречи с гадюкой. Змея была в невысокой траве и женщина чудом на неё не наступила. Из-за приближения человека гадюка начала шипеть, и женщина успела одёрнуть ногу.
- Как медик рассказываю о первой помощи при укусе змеи: по возможности удалить яд (у меня есть вакуумная банка для массажа, именно ей можно удалить), далее - обезболивающий препарат, антигистаминный (от аллергии). Если змея укусила в ногу, ею нельзя двигать, ногу надо держать в неподвижном состоянии, чтоб яд медленнее распространялся, - пишет Татьяна Пичугина. - Укус гадюки не смертелен для взрослого, но для ребенка опасен. Если в течение часа явиться в больницу, все может обойтись.
Мы можем уберечься только покосом травы. Берегите себя!
В комментариях к записи другая жительницы деревни Надежда Кузьмина рассказала о своей встрече с гадюкой. К сожалению, женщина попала после встречи в больницу.
"2 года назад я по неосторожности наступила на такую и была укушена в ногу. Меня спасла реанимация и подключение к ИВЛ. 10 часов без сознания, месяц на больничном. Помогло ещё то, что я была не одна, рядом со мной была подруга. Она тормознула машину, на которой меня доставили в больницу уже в бессознательном состоянии. Вот такая история", - поведала женщина.
Гадюка - самая распространённая змея в России. Яд у змеи слабый, его хватает лишь для того, чтобы убить мелкую добычу: мышку или лягушку. Однако, реакция организмов детей и пенсионеров может быть непредсказуема.
Отличительные черты:
- длина не более 70 см
- узор в виде зигзага
- треугольная голова
- вертикальные зрачки
Источник:
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- Господин Поташёв!
- Да, господин ведущий!
- Представьте, что вы идёте по пустыне с господином Друзём и его неожиданно кусает кобра в член. Внимание, вопрос: Что необходимо сделать, чтобы спасти Друзя?
Минута прошла.. ПИИИИИ...
-Итак, господа, кто отвечает?
Поташёв: Я отвечу, господин Ведущий. Я считаю, что необходимо отсосать яд из члена господина Друзя!
- Ответ принят. Внимание, правильный ответ: Господа, всем известно,что кобра никогда не кусает выше колена. Поэтому, если змея укусила г-на Друзя в член, то он, член, ниже колена. А если у него такой член, то г-н Друзь может отсосать у себя сам. 1-0 в пользу телезрителей.
Единственное это ходить и пялиться постоянно под ноги внимательно
Чтоб тебя, лакодрочер, гадюка в глухом лесу укусила.
2 "Яд у змеи слабый, его хватает лишь для того, чтобы убить мелкую добычу: мышку или лягушку."
Какие то взаимоисключающие факты....