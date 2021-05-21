FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4396 постов • 747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи

Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи (3 фото)

Автор:
21 мая 2021 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   гадюка   животные   змеи   интересное   опасность   укус змеи   фото   
1688
3

Жительница деревни Орудово Калининского района рассказала о встрече с гадюкой в траве. По словам женщины, она чуть не наступила на змею. К счастью, женщина избежала укуса. Медик напомнила землякам о первой помощи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   гадюка   животные   змеи   интересное   опасность   укус змеи   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alexander 10 часов назад
Профессионалы советуют, что при укусе змеи надо держать её голову подальше от себя, чтоб она не укусила в ответ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
Вопрос знатокам
- Господин Поташёв!
- Да, господин ведущий!
- Представьте, что вы идёте по пустыне с господином Друзём и его неожиданно кусает кобра в член. Внимание, вопрос: Что необходимо сделать, чтобы спасти Друзя?
Минута прошла.. ПИИИИИ...
-Итак, господа, кто отвечает?
Поташёв: Я отвечу, господин Ведущий. Я считаю, что необходимо отсосать яд из члена господина Друзя!
- Ответ принят. Внимание, правильный ответ: Господа, всем известно,что кобра никогда не кусает выше колена. Поэтому, если змея укусила г-на Друзя в член, то он, член, ниже колена. А если у него такой член, то г-н Друзь может отсосать у себя сам. 1-0 в пользу телезрителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
Да ну нафиг, длина не более 70 см!
Сам лично видел гадюку, толщиной с руку и не менее полутора метров длиной. И одну за свою жизнь убил таки. Мой шурин, отдыхали на даче, увидел, как что-то за камень юркнуло и собирался уже туда рукой полезть, чтобы поймать. А я краем глаза таки заметил зигзагообразный орнамент, в последний момент перехватил его руку. Объяснив, что мне показалось, взял лопату и аккуратно откинул камень. Там она, красавица и сидела, голову подняла, сама кольцами свилась. Ну я ей голову лопатой и отчекрыжил, да около 5 см туловища осталось. Так она ещё и кидаться пыталась, пока хвост по самую голову не оттяпал, а она, голова, раскрылась, я туда лопату всунул, а она захлопнулась и две струйки ядика змеиного по лопате засочились. Вот такая история была. Но, честное слово, если бы детей малых на даче не было, ни в жизнь её убивать не стал бы, просто ушли бы и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Граф Андрий 4 часа назад
никогда не любил этих пресмыкающих, но уважение имею...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lo_Kon 7 часов назад
На вершине Нургуша. До кордона более 10 км по уральской тайге. Страшно представить чем все закончилось, если бы змея атаковала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 7 часов назад
Враки что она услышит и уползет- если пригрелась и заснула то пока не наступишь- не заметишь, особенно если листва или трава.
Единственное это ходить и пялиться постоянно под ноги внимательно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
347
Yuri 8 часов назад
Кроме противоаллергических препаратов нужен против свёртываемости крови. И все обойдется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 8 часов назад
В лесу всегда ходите с палкой и перед тем как наступить в траву стукните там палкой о землю. Змеи быстро уползают подальше от шума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Pterocactus 8 часов назад
А вот, нефиг на змеючек наступать! Они никогда первыми не нападают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Patmaz 9 часов назад
Встретил на работе в лесу во время разметки кабельной трассы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Валерий Викторович 10 часов назад
Не смертельно??? "Меня спасла реанимация и подключение к ИВЛ. 10 часов без сознания, месяц на больничном" (цитата)
Чтоб тебя, лакодрочер, гадюка в глухом лесу укусила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Юрий 10 часов назад
1 "Меня спасла реанимация и подключение к ИВЛ. 10 часов без сознания, месяц на больничном."
2 "Яд у змеи слабый, его хватает лишь для того, чтобы убить мелкую добычу: мышку или лягушку."
Какие то взаимоисключающие факты....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Фотоподборка за 12.03.2019 Фотоподборка за 12.03.2019 Любитель мандаринок из Владивостока отпинал женщину и её собак Любитель мандаринок из Владивостока отпинал женщину и её собак Москвичам начали продавать гробы для котеек Москвичам начали продавать гробы для котеек У российских летучих мышей нашли коронавирус У российских летучих мышей нашли коронавирус Незабываемая реакция спасателей Новороссийска на стадо верблюдов Незабываемая реакция спасателей Новороссийска на стадо верблюдов
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104738



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 опасных дизайнерских решений
2
81
35 опасных дизайнерских решений
Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»
2
38
Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
0
12
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
Ковка декоративной (стилизованной) розы из цельного прутка железа
0
1
Ковка декоративной (стилизованной) розы из цельного прутка железа
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#авто аварии#картинки#СССР#природа#китай#драка
#Юмор#история#люди#дтп#автомир#шоу бизнес#Разное#красота#прикольные#школа
#интересно#интересное#аварии#в мире#прикол#Россия#подборка#знаменитости#360подмосковье#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться