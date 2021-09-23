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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
23 сентября 2021 21:25
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
548
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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2  комментария
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поручик Ржевский 2 часа назад
Это не Калининград. Фото сделано в Ялте. ( за спиной у капитана Учан-Су и Ставрик-Айя ).
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