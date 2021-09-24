Каготы: загадочные европейские изгои

Во многих странах были и до сих пор есть свои неприкасаемые. Учёные до сих пор спорят, почему каготы стали европейскими изгоями.
Все знают, что в Индии есть каста неприкасаемых. Неприкасаемых индусы теперь называют далитами, их в Индии насчитается порядка 170 млн человек. Официально далиты не являются изгоями, они не ограничены в выборе профессии (даже один президент Индии был далитом), но в некоторых частях страны кастовая система всё ещё сильна, поэтому среди самых бедных далитов большинство. А знаете ли вы, что в других странах мира тоже были и есть свои неприкасаемые. Скажем, в Японии эта тяжёлая доля выпала буракуминам, они занимались “нечистой” работой (забой скота, выделка кож), поэтому жили отдельно от остальных японцев. В Йемене неприкасаемыми стали потомки эфиопов. Из всех работ им доверяют только уборку мусора, а жить разрешают в шатрах, каменные дома им строить запрещено. В Европе тоже были свои неприкасаемые, о происхождении которых до сих пор доподлинно неизвестно.
На протяжении многих сотен лет каготы, так назывались европейские неприкасаемые, подвергались гонениям. Проживали они на юге Франции, в Пиренеях и на севере Испании. Освободила каготов от передаваемых по наследству унижений Великая французская революция, а закон об окончательном запрете гонений на каготов был издан в 1819 году. Как и в случае с индийскими и японскими неприкасаемыми, наиболее тёмные слои населения продолжали унижать каготов и избегать их ещё много лет после указа. Но постепенно каготы рассеялись по Франции и Испании, смешались с некаготами, и все про них забыли. Однако, согласно народным поверьям, каготы не смогли бы ассимилироваться, ведь они были настоящими монстрами, ужасными на лицо и мерзкими внутри.
Вот что было известно о каготах среднестатистическому французскому крестьянину:
- Они жестокие убийцы и каннибалы;
- Они практикуют чёрную магию;
- В их жилах течёт зелёная кровь, излишки которой выходят у них из пупка на Страстную пятницу;
- У них перепончатые ноги;
- От них исходит зловоние, которое способно испортить урожай;
- У них деформированные черепа, а у ушей нет мочек (это поверье перекочевало в медицину, ушами каготов называют уши без мочек).
Таким уродам и монстрам, какими каготы представлялись средневековым европейцам, было не место среди обычных людей. Они должны были селиться на расстоянии от поселения, заниматься земледелием им было нельзя (пойманному за выращиванием урожая каготу отрубали руки). Из всех занятий им разрешалось только плотничать и работать с камнем, поэтому каготы славились своим плотницким мастерством и были хорошими строителями. В церковь, где для них было отгорожено отдельное место, они могли заходить только через специальный низкий вход. На юге Франции до сих пор сохранились церкви с входом для каготов, некоторые из которых сами каготы и построили. Причастие им выдавали на длинной палке, купель со святой водой у них тоже была отдельная. Если кагот прикасался к чему-то к чему не должен прикасаться, ему отрубали руки. Например, каготам нельзя было касаться перил мостов, купели для святой воды для обычных людей, пить из колодцев.
Вот фотография для статьи о последних каготах середины XX века. Как видите, они действительно выглядят своеобразно. Это легко объяснить тем, что жившие в изоляции каготы, не имея возможности женится и выходить замуж за “прикасаемых” французов и испанцев, занимались кровосмешением.
Вот фоторепортаж 1900 года о последних каготах. Тут уже они выглядят вполне обычно для людей начала прошлого века.
А вот каготы на рисунке XIX века. Обратите внимание на гусиную лапку на одежде каготов. Такой символ красного или жёлтого цвета каготы должны были носить, чтобы их можно было сразу отличить от обычного человека. В руках у них колотушки. Так они возвещали о том, что проходят через поселение, чтобы жители смогли избежать встречи с ними. Гусиная лапка символизировала перепончатые ноги каготов.
Это очередной последний кагот, которого журналисты отыскали в 2011 году. Ничего каготьего в облике этой женщины по имени Мари-Пьер Мане-Бозак (Marie-Pierre Manet-Beauzac) нет. И она точно не последний кагот. Просто Мари решила разузнать о своих предках. Ей это удалось, но вообще каготы после революции старались уничтожить все сведения о своём прошлом, так что узнать современному каготу о том, что он кагот, очень и очень трудно.
Как уже было сказано выше, до сих пор точно неизвестно, почему каготы стали изгоями. На этот счёт есть несколько версий. Каготы могут быть потомками арабов, завоевавших Вестготское королевство в VIII веке (в доказательство этой версии Мари-Пьер Мане-Бозак приводит свою смуглую кожу). Либо потомками рабов вестготов. Они также могут происходить от членов уничтоженной папой римским влиятельной секты катаров.
Загадка каготов до сих пор считается неразгаданной, даже этимология названия неясна, однако из всех версий происхождения европейских неприкасаемых наиболее интересной представляется версия о том, что каготы вышли из плотницкой гильдии. Средневековая гильдия - это что-то вроде профсоюза. Масоны происходят от гильдии каменщиков, но почему плотники, объединившиеся в гильдию, не стали могущественным тайным сообществом, а превратились в неприкасаемых. Британский писатель Грэм Робб, автор книги "Открытие Франции", считает, что каготы-плотники стали жертвой экономической войны с другими гильдиями. Так как гильдии были закрытыми сообществами, простых людей было легко убедить в том, что искусные плотники на самом деле владеют магией, а из пупка у них идёт зелёная кровь. Чёрный пиар уничтожил репутацию каготов и сделал их изгоями на много сотен лет.
Источник:
- 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце
- 17 татуировок, за которыми скрываются важные события и воспоминания
Понравилось45
Франция и Испания, как насчет повиниться за это?