Каготы: загадочные европейские изгои

На протяжении многих сотен лет каготы, так назывались европейские неприкасаемые, подвергались гонениям. Проживали они на юге Франции, в Пиренеях и на севере Испании. Освободила каготов от передаваемых по наследству унижений Великая французская революция, а закон об окончательном запрете гонений на каготов был издан в 1819 году. Как и в случае с индийскими и японскими неприкасаемыми, наиболее тёмные слои населения продолжали унижать каготов и избегать их ещё много лет после указа. Но постепенно каготы рассеялись по Франции и Испании, смешались с некаготами, и все про них забыли. Однако, согласно народным поверьям, каготы не смогли бы ассимилироваться, ведь они были настоящими монстрами, ужасными на лицо и мерзкими внутри.



Вот что было известно о каготах среднестатистическому французскому крестьянину:



Они жестокие убийцы и каннибалы;

Они практикуют чёрную магию;

В их жилах течёт зелёная кровь, излишки которой выходят у них из пупка на Страстную пятницу;

У них перепончатые ноги;

От них исходит зловоние, которое способно испортить урожай;

У них деформированные черепа, а у ушей нет мочек (это поверье перекочевало в медицину, ушами каготов называют уши без мочек).





Таким уродам и монстрам, какими каготы представлялись средневековым европейцам, было не место среди обычных людей. Они должны были селиться на расстоянии от поселения, заниматься земледелием им было нельзя (пойманному за выращиванием урожая каготу отрубали руки). Из всех занятий им разрешалось только плотничать и работать с камнем, поэтому каготы славились своим плотницким мастерством и были хорошими строителями. В церковь, где для них было отгорожено отдельное место, они могли заходить только через специальный низкий вход. На юге Франции до сих пор сохранились церкви с входом для каготов, некоторые из которых сами каготы и построили. Причастие им выдавали на длинной палке, купель со святой водой у них тоже была отдельная. Если кагот прикасался к чему-то к чему не должен прикасаться, ему отрубали руки. Например, каготам нельзя было касаться перил мостов, купели для святой воды для обычных людей, пить из колодцев.



