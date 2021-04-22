Крушение поезда на вокзале Монпарнас в редких снимках 1895 года

Одна из самых известных железнодорожных катастроф в истории произошла 22 октября 1895 года в Париже на вокзале Монпарнас, тогда еще носившим имя Gare de l’Ouest. Поезд из Гранвиля со 131 пассажиром на борту не сумел затормозить, выбил путевой упор, проехал перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул на улицу — в таком положении он провисел четыре дня.
Экспресс, принадлежавший компании Chemins de fer de l'Ouest, состоял из паровоза № 721 (тип 1-2-0), за которым шли три багажных фургона, один почтовый и восемь пассажирских вагонов. Поезд покинул Гранвиль вовремя, в 8:45 утра, но опаздывал к конечной остановке в Париже на несколько минут. Чтобы нагнать расписание, машинист ускорился и при этом не затормозил на уклоне, из-за чего скорость поезда достигла 40-60 км/ч. На подходе к вокзалу тормоза Вестингауза не сработали, и в результате локомотив пронесся через 30-метровый вестибюль станции, пробил стену толщиной 60 сантиметров и с высоты 10 метров рухнул на улицу Rue de Rennes носом вниз.
В аварии пострадало семь человек: одна женщина погибла, а двое пассажиров, пожарный, два охранника и прохожий получили травмы. Погибшую женщину звали Мари-Огюстин Агилар: в тот день она подменяла своего мужа в газетном киоске у вокзала, и на нее рухнула обвалившаяся стена. Машиниста поезда приговорили к двум месяцам тюрьмы и штрафу в размере пятидесяти франков. Локомотив же отправили на ремонт, и оказалось, что он практически не пострадал. В итоге сам локомотив и пассажирские вагоны снова ввели в эксплуатацию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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