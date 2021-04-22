Крушение поезда на вокзале Монпарнас в редких снимках 1895 года

В аварии пострадало семь человек: одна женщина погибла, а двое пассажиров, пожарный, два охранника и прохожий получили травмы. Погибшую женщину звали Мари-Огюстин Агилар: в тот день она подменяла своего мужа в газетном киоске у вокзала, и на нее рухнула обвалившаяся стена. Машиниста поезда приговорили к двум месяцам тюрьмы и штрафу в размере пятидесяти франков. Локомотив же отправили на ремонт, и оказалось, что он практически не пострадал. В итоге сам локомотив и пассажирские вагоны снова ввели в эксплуатацию.