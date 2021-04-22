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Крушение поезда на вокзале Монпарнас в редких снимках 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас в редких снимках 1895 года (9 фото)

Автор:
22 апреля 2021 13:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Монпарнас   аварии   исторические фото   история   крушение поезда   франция   
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Одна из самых известных железнодорожных катастроф в истории произошла 22 октября 1895 года в Париже на вокзале Монпарнас, тогда еще носившим имя Gare de l’Ouest. Поезд из Гранвиля со 131 пассажиром на борту не сумел затормозить, выбил путевой упор, проехал перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул на улицу — в таком положении он провисел четыре дня.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Монпарнас   аварии   исторические фото   история   крушение поезда   франция   
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