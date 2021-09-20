20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце

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Говорят, когда жизнь дает тебе лимоны - делай лимонад. В нашей жизни есть место и положительным, и негативным событиям, но нужно стараться смотреть на все позитивно, и понимать, что счастье порой можно найти в мелочах. Люди из этой подборки поделились своими радостями, и возможно, эти фотографии сделают ваш день чуточку лучше. Ведь наш мир - удивительное место.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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