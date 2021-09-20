20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце

Говорят, когда жизнь дает тебе лимоны - делай лимонад. В нашей жизни есть место и положительным, и негативным событиям, но нужно стараться смотреть на все позитивно, и понимать, что счастье порой можно найти в мелочах. Люди из этой подборки поделились своими радостями, и возможно, эти фотографии сделают ваш день чуточку лучше. Ведь наш мир - удивительное место.

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Два последних бегуна марафона в США держат друг друга за руки, чтобы не сдаться 0 Источник:

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"Мне не с кем это отметить, но я очень рад. Уже год я живу без алкогольной зависимости" 0 Источник:

"Моя бабушка слепая, но она сшила это покрывало для меня. Она рассказала, что периодически советовалась с подругой насчет рисунка. Теперь это мое любимое покрывало" 0 Источник:

Женщина с синдромом Дауна открыла свою пекарню Collettey's Cookies после того, как все пекарни, куда она отправляла резюме, ей отказали 0 Источник:

"Это Тодд, и он - геройский пес. Он спас хозяина от гремучей змеи, и сейчас восстанавливается" 0 Источник:

"Я был наркозависимым, но уже несколько лет полностью здоров. Недавно у меня родился сын!" 0 Источник:

Девушка сделала выпускные фото в поле, где годами работают ее родители-иммигранты 0 Источник:

"Нашему псу 13 лет. Он не может ходить из-за возрастных проблем, но мы всегда выводим его на прогулку в его любимой тележке" 0 Источник:

"Поборол анорексию. Трансформация за два года" 0 Источник:

"Люди, будьте людьми. Хватит выбрасывать животных на улицу. Этого кроху выбросили из машины, и я подобрал его. Его зовут Чиз" 0 Источник:

Парень заметил белочек, которые сладко спят у его окна 0 Источник:

"Сегодня я стал отцом. Мне не с кем поделиться этим фото, поэтому делюсь с тобой, интернет" 0 Источник:

"Заменили воротник на цветочный ошейник. Нашему мальчику нравится больше!" 0 Источник:

Мать пожертвовала сердце своего умершего сына 4-летней девочке. На фото она впервые слушает сердцебиение 0 Источник:

5-недельный малыш со своим 101-летним прадедушкой 0 Источник:

"Сейчас моя жена едет домой с работы, и наверняка думает, что придется ухаживать за детьми и готовить ужин. Но вот что ее ждет вместо этого" 0 Источник:

Эта медсестра из роддома ухаживала за этим мужчиной, когда он родился, а теперь - за его сыном 0 Источник:

"Поставил вакцину от COVID-19 наперекор моим родителям, которые категорически против нее" 0 Источник:

"Прошел год с тех пор, как моя жена принесла домой этого забитого, потрепанного уличного котенка" 0 Источник:

Шведский инженер изобрел специальный костюм с электрической стимуляцией, который избавляет от тремора. Он может спасти людей с болезнью Паркинсона и другими недугами 0 Источник:

"Сделал небольшую ванночку для пчел, которые часто прилетают в мой огород. Мелочь, а пчелам пригодилась!" 0 Источник:

Дружба длиною в годы 0 Источник:

"Я отец-одиночка с двумя дочерьми. Недавно мои девочки решили покрасить мне ногти. В такие моменты понимаешь, что счастье в мелочах" 0 Источник:

"Сегодня моей бабушке исполнился 101 год" 0 Источник:

Любовь - она такая разная! 0 Источник:

"Моя мама тяжело болеет, и наш чихуахуа всегда лежит рядом с ней. Он просто от нее не отходит. Как же они всё чувствуют.." 0 Источник:

Мать-одиночка переоделась в "папу", чтобы сходить с сыном на День Отца в школе 0 Источник:

Какая милота! 0 Источник:

"Собственный прогресс, пусть даже в мелочах - лучшее чувство в мире" 0 Источник:

"Сегодня мы приготовили 250 ланч-боксов с рисом, чечевицей и пудингом, чтобы раздать бедным" 0 Источник:

"Моя дочь и наш маленький бигль: знакомство" 0 Источник:

"Я наконец бросила работу в офисе, чтобы начать заниматься творчеством. Это было лучшее решение" 0 Источник:

"Я сбросила 68 кг за девять месяцев. Моя победа" 0 Источник: