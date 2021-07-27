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18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы

18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы (19 фото)

Автор:
27 июля 2021 07:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жизнь   люди   нудача   подборка   провал   судьба   фото   
1938
19

В жизни стоит быть готовым ко всему — и к хорошим моментам, и к провальным.

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Метки: в мире   жизнь   люди   нудача   подборка   провал   судьба   фото   
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77
Zlaja ptica 38 минут назад
Неудачный выстрел погнутое дуло танка

Да хрен с тем, что погнуло! Можно разогнуть!


А то, что ствол пополам разорвало, автор не увидел?
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20k
pssst 24 минуты назад
Два самолета, ехавшие на поезде, утонули в реке.
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1k
anatolis Полчаса назад
Кто-то врезался в автомобиль Aston Martin стоимостью 1,5 миллиона (130 миллионов рублей), ах кто же мог так поступить, ну так это подлый столб не соблюдал пдд и врезался в астон мартин
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