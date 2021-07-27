18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы

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В жизни стоит быть готовым ко всему — и к хорошим моментам, и к провальным.
Ведь никогда не знаешь, какая полоса подкарауливает тебя за углом. Некоторым людям не везёт и они вытягивают себе билет, ведущий их прямиком к неудачам. И если в одних случаях можно отделаться только лёгким испугом и подпорченным настроением, то в других виновник (если такой найдётся) ещё и влетит на кругленькую сумму.
1. Кто-то врезался в автомобиль Aston Martin стоимостью £1,5 миллиона (130 миллионов рублей)
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2. Какие разрушения может принести ветер скоростью 130 км/ч
3. Одних тарелок разбилось около 600 штук
4. Неудачный выстрел — погнутое дуло танка
5. Нефтяную вышку прибило к берегу
6. Кажется, эти водные процедуры обойдутся недёшево
7. Кошмар страховых компаний
8. Улыбаемся и позируем, тут уже ничего другого не остаётся
9. Стена из мониторов за $300000 (22000000 рублей) решила полежать
10. Результаты пожара на стоянке для суперкаров
11. Нарушение техники безопасности в кабинете МРТ
12. Незапланированный раздел имущества
13. Поезд, перевозивший фюзеляжи, сошёл с рельс
14. Капитан, земля прямо по курсу!
15. Дерево 1:0 Машина
16. Готовка завтрака в доме на колёсах закончилась слишком горячо
17. Не возите краску в Maserati за $90000 (6600000 рублей)
18. И как теперь его переворачивать?
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Да хрен с тем, что погнуло! Можно разогнуть!
А то, что ствол пополам разорвало, автор не увидел?