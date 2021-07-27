18 случаев, когда судьба подкидывала людям ну очень дорогостоящие провалы

Ведь никогда не знаешь, какая полоса подкарауливает тебя за углом. Некоторым людям не везёт и они вытягивают себе билет, ведущий их прямиком к неудачам. И если в одних случаях можно отделаться только лёгким испугом и подпорченным настроением, то в других виновник (если такой найдётся) ещё и влетит на кругленькую сумму.

1. Кто-то врезался в автомобиль Aston Martin стоимостью £1,5 миллиона (130 миллионов рублей)