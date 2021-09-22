Фото самых милых уличных кошачьих поединков

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Японский фотограф Масаюки Оки, который делает главными героями своих снимков безымянных бездомных кошек, живущих в токийском районе Ситамати. Как видно из его работ, фотограф испытывает огромную привязанность к своим мохнатым музам.
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“Я хочу путешествовать по стране, фотографируя всех милых бездомных кошек Японии”, - говорит фотограф. Пока же он ограничивается столичным районом Шитамати, где документирует приключения уличных кошек, как они дерутся, дремлют и дурачатся перед камерой.
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Метки: интересно кошки фотографии
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