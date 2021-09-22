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Фото самых милых уличных кошачьих поединков

Фото самых милых уличных кошачьих поединков (16 фото)

Автор:
22 сентября 2021 21:23
Метки: интересно   кошки   фотографии   
406
16
Японский фотограф Масаюки Оки, который делает главными героями своих снимков безымянных бездомных кошек, живущих в токийском районе Ситамати. Как видно из его работ, фотограф испытывает огромную привязанность к своим мохнатым музам.
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Метки: интересно   кошки   фотографии   
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Александр 2 часа назад
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