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15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет

15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет

Автор:
08 июля 2023 12:36
Сообщество : Кино
Метки: 2003   актёры   знаменитости   интересно   кино   подборка   фильм   
5761
16

Вспоминаем, какие фильмы вышли 20 лет назад с помощью интересных снимков со съёмочных площадок. Добавляйте свои варианты в комментарии.

В 2003 году вышло несколько отдельных суперхитов, появились первые части популярных по сей день франшиз, а также были выпущены продолжения некоторых уже классических серий фильмов. Давайте посмотрим на то, как снимались все эти знаменитые проекты в уже такой ностальгической атмосфере ранних нулевых.

Властелин колец: Возвращение короля

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Работать на площадке с Голлумом наверняка было непросто, так как приходилось сдерживать смех.

Матрица: Перезагрузка

Встаньте, Смиты, встаньте в круг!

Матрица: Революция

Склад агентов Смитов.

Жизнь Дэвида Гейла

Кейт Уинслет и режиссёр фильма Алан Паркер.

Другой мир

Режиссёр фильм Лен Уайзман даёт указания ликанам — древним оборотням. А те внимательно слушают.

Большая рыба

Тим Бёртон нашёл на поляне побитого Юэна Макгрегора, пожалел его и взял к себе в фильм.

Брюс Всемогущий

Джим Керри и всемогущий зелёный экран.

Убить Билла

Квентин Тарантино подсказывает, как именно нужно говорить «Аааааа».

Терминатор 3: Восстание машин

Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни


Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины

Друзья, запомните этот день, когда на ваших глазах чуть не утонул капитан Джек Воробей!

Такси 3

Фредерик Дифенталь, Сами Насери и режиссёр фильма Жерар Кравчик. Кстати сценаристом четырёх фильмов серии был Люк Бессон, однако сам он не снимал ни одну из них.

Хозяин морей: На краю Земли

Вот как снимают сцены штормов в приключенческих исторических фильмах.

Управление гневом

Джек Николсон и Адам Сэндлер проверяют, успешно ли они управляли гневом в кадре.

Банда Келли

Очень бородатый Хит Леджер и Орландо Блум, только-только прибежавший со съёмок «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря».


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Метки: 2003   актёры   знаменитости   интересно   кино   подборка   фильм   
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7  комментариев
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5k
Василий 12 часов назад
«Кин-дза-дза !» - вырезанные сцены...
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1k
Александр Зотов 3 часа назад
Хозяин морей: На краю Земли
-
до сих пор загадка, как они в master and commander углядели название "хозяин морей: на краю земли"
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146
Александр Кузнецов 5 часов назад
В фильме Банда Келли ещё был Джефри Раш, если я ничего не путаю. Тоже только что пришедший с Пиратов Карибского моря - Гектор Барбоса.
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538
Звёздный князь 15 часов назад
Смотрю на кадр с Джонни Дэппом и соображаю что это было ДО скандала с Эмбер. Потом несправедливый перерыв в его карьере и вот теперь Disney скрепя зубами подумывает как бы вернуть Дэппа на съёмки очередной 6-й части "Пиратов карибского моря" и при этом без вреда достоинству и гордости своей студии.
Как бы там не выпендривались кинобоссы со своим культом отмены, но СИЛА В ПРАВДЕ и справедливость восторжествовала! Браво, Джонни!
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33k
АнтонПолднев 16 часов назад
Я суперстар по ходу... все эти фильмы смотрел глубоко взрослым...
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1k
SoulSeeker 16 часов назад
Замечу что хорошие то фильмы были. И сегодня можно многие с удовольствием пересматривать и не один раз (особенно Хозяина морей или Матрицу, ВК, да и первые три части Пиратов тоже хороши, эх, особенно битва двух кораблей в водовороте под музыку Ханса Циммера). Управление гневом и Такси до сих пор вызывают смешат и веселят. А кому-то и драматизм Дэвида Гейла зайдет (хотя фильм конечно пустая америкосовская агитка про "борцунов", но ведь сделано то как).
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