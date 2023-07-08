15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет

В 2003 году вышло несколько отдельных суперхитов, появились первые части популярных по сей день франшиз, а также были выпущены продолжения некоторых уже классических серий фильмов. Давайте посмотрим на то, как снимались все эти знаменитые проекты в уже такой ностальгической атмосфере ранних нулевых.

Властелин колец: Возвращение короля