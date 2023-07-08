15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет

Вспоминаем, какие фильмы вышли 20 лет назад с помощью интересных снимков со съёмочных площадок. Добавляйте свои варианты в комментарии.
В 2003 году вышло несколько отдельных суперхитов, появились первые части популярных по сей день франшиз, а также были выпущены продолжения некоторых уже классических серий фильмов. Давайте посмотрим на то, как снимались все эти знаменитые проекты в уже такой ностальгической атмосфере ранних нулевых.
Властелин колец: Возвращение короля
Работать на площадке с Голлумом наверняка было непросто, так как приходилось сдерживать смех.
Матрица: Перезагрузка
Встаньте, Смиты, встаньте в круг!
Матрица: Революция
Склад агентов Смитов.
Жизнь Дэвида Гейла
Кейт Уинслет и режиссёр фильма Алан Паркер.
Другой мир
Режиссёр фильм Лен Уайзман даёт указания ликанам — древним оборотням. А те внимательно слушают.
Большая рыба
Тим Бёртон нашёл на поляне побитого Юэна Макгрегора, пожалел его и взял к себе в фильм.
Брюс Всемогущий
Джим Керри и всемогущий зелёный экран.
Убить Билла
Квентин Тарантино подсказывает, как именно нужно говорить «Аааааа».
Терминатор 3: Восстание машин
Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни
Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины
Друзья, запомните этот день, когда на ваших глазах чуть не утонул капитан Джек Воробей!
Такси 3
Фредерик Дифенталь, Сами Насери и режиссёр фильма Жерар Кравчик. Кстати сценаристом четырёх фильмов серии был Люк Бессон, однако сам он не снимал ни одну из них.
Хозяин морей: На краю Земли
Вот как снимают сцены штормов в приключенческих исторических фильмах.
Управление гневом
Джек Николсон и Адам Сэндлер проверяют, успешно ли они управляли гневом в кадре.
Банда Келли
Очень бородатый Хит Леджер и Орландо Блум, только-только прибежавший со съёмок «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря».
Источник:
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до сих пор загадка, как они в master and commander углядели название "хозяин морей: на краю земли"
Как бы там не выпендривались кинобоссы со своим культом отмены, но СИЛА В ПРАВДЕ и справедливость восторжествовала! Браво, Джонни!