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"Я же только на минутку вышел!" Отец трех дочерей упустил момент, когда они нашли пакет с мукой

"Я же только на минутку вышел!" Отец трех дочерей упустил момент, когда они нашли пакет с мукой (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 16:33
Сообщество : Юмор
Метки: Дети хулиганят   забавное видео   мука   отец и дети   отец и дочка   смешное видео   смешное видео про детей   
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34-летний диджей Абз Муса из Лондона остался дома со своими тремя дочерьми. Жена в это время была на работе. Мужчине нужно было ответить на телефонный звонок, поэтому он вышел в соседнюю комнату и оставил двухлетнюю Налу и годовалых близнецов Саде и Мэлли в гостиной с включенным телевизором. Малышки тихо-мирно смотрели мультфильм и ничто, как говорится, не предвещало.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дети хулиганят   забавное видео   мука   отец и дети   отец и дочка   смешное видео   смешное видео про детей   
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2k
Григорий Бабкин 3 часа назад
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599
дункан 22 минуты назад
Ну да, детская присыпка ... из Колумбии )))
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19k
Alf Час назад
У кого есть, или были раньше маленькие дети, прекрасно понимают, что ничего лишнего на столах и вообще везде в квартире оставлять нельзя. У меня был случай, когда у меня под музыкальным центром стояли вертикально пластинки и дорогие диски. Однажды как-то не досмотрели с женой, пока были на кухне. Наши маленькие две дочки начали их вытаскивать, вынимать из конвертов, бросать на пол и ходить по ним в тапках. Видать заметили, что их нужно вынимать и ставить на проигрыватель. С проигрывателем не получилось, поэтому они просто начали по ним топтаться и плясать. Сами понимаете какой же был у нас шок от увиденного. Дорогостоящие диски и обыкновенные эстрадные пластинки оказались царапанными.
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−2
Дмитрий 2 часа назад
И че такого. БАраны
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Как им все ж хочется быть белыми....
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852
Kristine Broka 3 часа назад
У негра мука? Что-то мне подсказывает, что это не совсем и даже совсем не так... )
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5k
yahaomsk 3 часа назад
что такого? они все всегда так делают
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5k
kleyman 3 часа назад
Ну да, конечно, у этого здорового негрилы в пакете именно мука была. Так я и поверил.
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59k
Опиум для народа 3 часа назад
"Я всего пять минут белая,но как же вы достали,вонючие ниггеры!"

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7k
Ysik 3 часа назад
Да, да, да, этот белый порошок именно мука. В полиции он всем так и говорил. :)
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