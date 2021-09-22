"Я же только на минутку вышел!" Отец трех дочерей упустил момент, когда они нашли пакет с мукой

"Они отреагировали на всё совершенно нормально. Как будто играли в саду со своими игрушками", - сказал Абз.



29-летняя мать девочек Оливия, которая работает врачом-андрологом, отсутствовала в это время, но Абз предупредил свою жену, что диван может быть другого цвета, когда она вернется домой.



Он сказал: "Я отправил видео в наш семейный чат и она смеялась до безумия. Все смеялись. У нас было много таких моментов. Все, что мы можем сделать, это смеяться - иначе мы совсем сойдем с ума".