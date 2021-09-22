"Я же только на минутку вышел!" Отец трех дочерей упустил момент, когда они нашли пакет с мукой

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34-летний диджей Абз Муса из Лондона остался дома со своими тремя дочерьми. Жена в это время была на работе. Мужчине нужно было ответить на телефонный звонок, поэтому он вышел в соседнюю комнату и оставил двухлетнюю Налу и годовалых близнецов Саде и Мэлли в гостиной с включенным телевизором. Малышки тихо-мирно смотрели мультфильм и ничто, как говорится, не предвещало.
Но уже буквально через пару минут они умудрились найти на кухонном столе пакет с мукой и испачкаться в ней с головы до ног, заодно покрыв ровным слоем все поверхности в комнате - пол, диван...
Долго ли умеючи?
Долго ли умеючи?
После того, как одна из девочек в виде белого мучного привидения вошла в спальню, где Абз говорил по телефону, он бросился в гостиную и был потрясен увиденным. Первым делом Абз снял видео "для истории" и отправил его жене. Он говорит, что она долго смеялась.
Абз Муса с одной из дочерей
"Они смотрели мультфильм "Виво". Никто не плакал, поэтому я решил, что все в порядке, и продолжал говорить с сестрой по видеосвязи, - рассказал Абз. - Потом моя младшая близняшка Мэлли вошла в спальню с ног до головы в муке. Когда я ее увидел, от потрясения не мог вымолвить ни слова. Моя сестра просто делала скриншоты".
В гостиной Абз немного пришел в себя и сделал видеодоказательство учиненного беспорядка. Мука была повсюду.
Абз вывел ее в сад - для пущего контраста на видео. А потом 20 минут отмывал ее от муки в ванной. И других дочек тоже.
Если детей отмыть удалось и пол кое-как тоже, то с диваном дело обстояло гораздо хуже. Пылесос помог, но несильно, на диване по-прежнему остались белые пятна.
Если детей отмыть удалось и пол кое-как тоже, то с диваном дело обстояло гораздо хуже. Пылесос помог, но несильно, на диване по-прежнему остались белые пятна.
Несмотря на стресс, которому они сумели подвергнуть своего отца, девочки продолжали вести себя, как будто ничего не случилось.
"Они отреагировали на всё совершенно нормально. Как будто играли в саду со своими игрушками", - сказал Абз.
29-летняя мать девочек Оливия, которая работает врачом-андрологом, отсутствовала в это время, но Абз предупредил свою жену, что диван может быть другого цвета, когда она вернется домой.
Он сказал: "Я отправил видео в наш семейный чат и она смеялась до безумия. Все смеялись. У нас было много таких моментов. Все, что мы можем сделать, это смеяться - иначе мы совсем сойдем с ума".
29-летняя мать девочек Оливия, которая работает врачом-андрологом, отсутствовала в это время, но Абз предупредил свою жену, что диван может быть другого цвета, когда она вернется домой.
Он сказал: "Я отправил видео в наш семейный чат и она смеялась до безумия. Все смеялись. У нас было много таких моментов. Все, что мы можем сделать, это смеяться - иначе мы совсем сойдем с ума".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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