Как разобраться в сортах и категориях продуктов

Специально для фишкян подготовлен пост-памятка по самым основным продуктам.
На мясных продуктах (пельменях, котлетах, колбасных изделиях и прочих) в составе указывается категория мяса, из которого изготовлен продукт.
- Продукт категории А содержит массовую долю мышечной ткани 80% и более;
- Продукт категории Б содержит массовую долю мышечной ткани от 60% до 80%;
- Продукт категории В содержит массовую долю мышечной ткани от 40% до 60% ;
- Продукт категории Г содержит массовую долю мышечной ткани от 20% до 40%;
- Продукт категории Д содержит массовую долю мышечной ткани менее 20% .
Сорта яиц отличаются лишь весом.
- Третья категория (3) — от 35 до 44,9 г.
- Вторая категория (2) — от 45 до 54,9 г.
- Первая категория (1) — от 55 до 64,9 г.
- Отборное яйцо (О) — от 65 до 74,9 г.
- Высшая категория (В) — 75 г и более.
В зависимости от массовой доли жира, в Российской Федерации действует следующая классификация масла:
- Традиционное, массовая доля жира — 82,5 %;
- Любительское, массовая доля жира — 80 %;
- Крестьянское, массовая доля жира — 72,5 %;
- Бутербродное, массовая доля жира — 61 %;
- Чайное, массовая доля жира — 50 %.
Два основных типа подсолнечного масла: рафинированное и нерафинированное.
- У рафинированного масла слабый запах и вкус. Оно отлично подходит для жарки.
- Нерафинированное масло более тёмное. Обладает насыщенным запахом и вкусом. Его можно использовать при заправке салатов.
Макароны подразделяются на 3 вида:
- Группа А – изделия, изготовленные изделия из твердых сортов пшеницы, самые качественные;
- Группа Б – изделия, изготовленные из муки мягкой и стекловидной пшеницы – менее качественные;
- Группа В – изделия, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки – такие макароны будут развариваться и превращаться в клейкую массу.
Обычно на этикетке написано, из какого сорта пшеницы изготовлены макароны. Домашняя лапша относится к категории В.
Всего выделяют 5 категорий муки, но в супермаркетах чаще всего продаётся мука трёх видов: высшего сорта, первого сорта и второго сорта.
- Обойная мука подходит для выпечки хлеба столовых сортов.
- Мука второго сорта подходит для несдобных мучных изделий (хлеб, пряники и печенья).
- Мука первого сорта подходит для несдобной выпечки (пироги, оладьи, пирожки) и домашней лапши.
- Мука-крупчатка подходит для выпечки изделий из сдобного дрожжевого теста с высоким содержанием сахара (куличи, сдоба).
- Мука высшего сорта подходит для дрожжевого, слоёного, а также песочного теста. Для соусов используется только мука высшего сорта.
Источник:
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