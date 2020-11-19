"У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком

Не прошло и двух лет с тех пор, как Кенни Деусс из Антверпена (Бельгия) стал папой, однако мужчина уже освоил тонкое искусство отцовской шутки. Они с матерью ребенка заботятся о нем по очереди, и когда настает очередь Кенни, он всегда готов предоставить фотодоказательство того, что с девочкой все в порядке. Хорошо, что у его подруги есть чувство юмора.
"Моя девушка не сразу поняла, что это фотошоп, когда я ей отправил такую фотографию в первый раз, но вскоре она и ее коллеги по работе уже с нетерпением ждали новых снимков, - рассказывает Кенни. - Она всегда довольна результатом".
Приколы приколами, но что действительно здорово, - так это то, что папа и дочка проводят много времени вместе, и видно, что Кенни очень любит своего ребенка. "Аликс - спокойный, счастливый ребенок. Она часто улыбается и пытается рассмешить нас", - говорит он.
Приколы приколами, но что действительно здорово, - так это то, что папа и дочка проводят много времени вместе, и видно, что Кенни очень любит своего ребенка. "Аликс - спокойный, счастливый ребенок. Она часто улыбается и пытается рассмешить нас", - говорит он.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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