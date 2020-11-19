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"У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком

"У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком (26 фото)

Автор:
19 ноября 2020 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: забавные фотки   отец и дочка   отец и дочь   папа жжет   приколист   фотошоп   шутник   
778
26
Не прошло и двух лет с тех пор, как Кенни Деусс из Антверпена (Бельгия) стал папой, однако мужчина уже освоил тонкое искусство отцовской шутки. Они с матерью ребенка заботятся о нем по очереди, и когда настает очередь Кенни, он всегда готов предоставить фотодоказательство того, что с девочкой все в порядке. Хорошо, что у его подруги есть чувство юмора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные фотки   отец и дочка   отец и дочь   папа жжет   приколист   фотошоп   шутник   
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5k
maclay 50 минут назад
Хорошая подборка !
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panama 41 минуту назад
Замечательно , когда именно отец проводит много времени со своим ребёнком !
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Перст Указующий 47 минут назад
ну а чё ещё делать, пока жена работает.
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