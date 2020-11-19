"У нас всё в порядке": 25 шуток папы, который сидит дома с ребенком

"Моя девушка не сразу поняла, что это фотошоп, когда я ей отправил такую фотографию в первый раз, но вскоре она и ее коллеги по работе уже с нетерпением ждали новых снимков, - рассказывает Кенни. - Она всегда довольна результатом".



Приколы приколами, но что действительно здорово, - так это то, что папа и дочка проводят много времени вместе, и видно, что Кенни очень любит своего ребенка. "Аликс - спокойный, счастливый ребенок. Она часто улыбается и пытается рассмешить нас", - говорит он.