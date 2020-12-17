В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию

Небольшое стадо домашнего скота переполошило город в Турции: животные заявились в мэрию и начали гоняться за местными чиновниками.
В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как овца, коза и трое ягнят совершают набег на мэрию Невшехира в 8:24 утра в понедельник. Прежде чем животных поймали, они успели подняться по лестнице и погоняться за служащими мэрии.
Местное правительство опубликовало видео в Twitter, подписав его следующими словами: «Нас захватили одна овца, одна коза и три ягненка». На фото — мэр города с овцой-захватчицей.
Скот принадлежит фермеру Хасану Унбулану. Животные сбежали из своего загона ночью, когда ветер распахнул калитку, и отправились в центр города.
«Я очень долго искал своих животных, но не смог их найти. Тогда я пошел к властям Невшехира, чтобы заявить о пропаже животных, — рассказал Унбулан в интервью NTV. — Я узнал, что их отвезли в ближайший приют. А потом власти привезли животных мне».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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