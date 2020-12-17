В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию

Скот принадлежит фермеру Хасану Унбулану. Животные сбежали из своего загона ночью, когда ветер распахнул калитку, и отправились в центр города.

«Я очень долго искал своих животных, но не смог их найти. Тогда я пошел к властям Невшехира, чтобы заявить о пропаже животных, — рассказал Унбулан в интервью NTV. — Я узнал, что их отвезли в ближайший приют. А потом власти привезли животных мне».