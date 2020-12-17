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В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию

В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: домашний скот   козы   новости   овцы   смешные видео   турция   
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Небольшое стадо домашнего скота переполошило город в Турции: животные заявились в мэрию и начали гоняться за местными чиновниками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашний скот   козы   новости   овцы   смешные видео   турция   
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6  комментариев
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сапер Водичка 2 часа назад
В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию
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Опиум для народа 4 минуты назад
Подумаешь,у нас,в России так повсеместно.Все скоты-в мэриях и других кормушках.
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702
Серый Мех Час назад
Чиновники, после реинкарнации захотели на прежнее место.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Четвероногие бараны прибежали к двуногим зверькам. Наверное, предлагали бакшиш, чтобы их не зарезали на Курбан-баран.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Может, папаня алименты давно не перечислял? Вот и заявились к нему прямо на работу...
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25k
Acu900 Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
В Турции домашний скот сбежал с фермы и отправился в мэрию
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