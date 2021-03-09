1. Неподходящая сковорода. Посуда должна быть с толстым дном и невысокими бортиками. В идеале – чугунной или с тефлоновым покрытием.

2. Старое масло.

3. Не очень свежие яйца, уже успевшие полежать в тепле.

4. Долго хранившийся кисломолочный продукт. Если ряженка или кефир уже хранились несколько дней после изготовления, то они теряют свои свойства, что отражается на качестве теста.

5. Неподходящая мука. Она должна быть не просто свежей и просеянной, но и относиться к высшему сорту. При перетирании между пальцами комочки должны поскрипывать.