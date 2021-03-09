Когда не переворачиваются блины, липнут к сковороде, рвутся, заставляя хозяйку нервничать и переживать, то хочется раз и навсегда разобраться с этой проблемой. Какие факторы препятствуют получению поджаристых, аппетитных, вкусных и, главное, целых блинчиков, как их выявить и устранить?
1. Неподходящая сковорода. Посуда должна быть с толстым дном и невысокими бортиками. В идеале – чугунной или с тефлоновым покрытием.
2. Старое масло.
3. Не очень свежие яйца, уже успевшие полежать в тепле.
4. Долго хранившийся кисломолочный продукт. Если ряженка или кефир уже хранились несколько дней после изготовления, то они теряют свои свойства, что отражается на качестве теста.
5. Неподходящая мука. Она должна быть не просто свежей и просеянной, но и относиться к высшему сорту. При перетирании между пальцами комочки должны поскрипывать.
1. Тесто должно напоминать по консистенции густую сметану. Для этого важно соединить компоненты в нужных пропорциях и дать смеси постоять хотя бы полчаса. Она должна быть полностью однородной, без комочков.
2. Избыток сахара. При термическом воздействии начинается его карамелизация, в результате которой одна сторона блинчика сильно поджаривается и липнет к сковороде.
3. Слишком большое количество соды. Ее необходимо смешать в сухом виде с мукой, а не гасить уксусом в ложке, как делают некоторые кулинары. Если так поступить, то пузырьки газа, отвечающие за воздушность, улетучатся до соединения с мукой. И особого результата от действия соды не будет.
Чтобы блины легко снимались со сковороды и без проблем переворачивались, в тесто надо обязательно ввести растительное масло. Но с ним нельзя перебарщивать. На литр теста нужно отмерять 1-2 столовые ложки, поскольку при переизбытке этого продукта оно начнет кипеть, образовывать пену, а выпечка будет расслаиваться и рваться.
Для дрожжевой выпечки нагрев сковороды должен быть небольшим, а для тонких блинчиков – средним. При слишком высокой температуре они будут липнуть к поверхности, пригорать и рваться. Для переворачивания выпечки стоит завести на кухне специальную деревянную лопатку. Переворачивать блинчик можно только тогда, когда он полностью отделяется от сковороды.
Если первый блин вышел, что называется, комом, то не стоит расстраиваться. Остатки неудачного продукта надо тщательно удалить. Сковороду вымыть, высушить, прокалить на огне и смазать маслом. Кстати, такой неудавшийся продукт выступает своего рода индикатором того, чего не хватает (или наоборот с избытком) в блинном тесте.
Если первые блинчики все же прилипают даже с учетом всех рекомендаций по приготовлению, то нужно разобраться с причинами. Слишком густую опару разбавить теплой водой или молоком. В случае с несвежим молоком добавить в смесь немного соды, муки и кипятка.
Часто спасает ситуацию добавление кисломолочного газированного продукта или даже минеральной воды. Если тесто расплывается по сковороде неоформленной массой, это наглядно свидетельствует о нехватке яиц. Их нужно взбить в отдельной посуде и аккуратно ввести в тесто.
Но чаще всего проблема с переворачиванием кроется в недостатке масла или слабо прогретой сковороде. Устранив ее, можно смело жарить блинчики и предвкушать гастрономическое удовольствие от домашней выпечки.
Источник:
- Причины сухости выпечки, приготовленной на дрожжевом тесте
- Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
- Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
- Блины не комом: что делать, чтобы выпечка на молоке не прилипала к сковороде?
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