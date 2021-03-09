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Прилипший блин: почему не получается снять его со сковороды и перевернуть?

Прилипший блин: почему не получается снять его со сковороды и перевернуть? (3 фото)

Автор:
09 марта 2021 10:43
Сообщество : Еда
Метки: блин   выпечка   масло   мука   переворачивание   почемучка   сковорода   сода   
561
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Когда не переворачиваются блины, липнут к сковороде, рвутся, заставляя хозяйку нервничать и переживать, то хочется раз и навсегда разобраться с этой проблемой. Какие факторы препятствуют получению поджаристых, аппетитных, вкусных и, главное, целых блинчиков, как их выявить и устранить?

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Метки: блин   выпечка   масло   мука   переворачивание   почемучка   сковорода   сода   
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2  комментария
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Андрей Бертон Час назад
Сделайте жене приятное, купите блинную антипригарную сковороду и будет вам счастье. Просто поверьте.
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54k
Igor 56 минут назад
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