FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8936 постов • 1123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Кто кого: стремительная черепаха гоняется за псом

Кто кого: стремительная черепаха гоняется за псом (4 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:34
Сообщество : Животные
Метки: Общение животных   животные   забавное видео   питомцы   смешное видео   смешное видео про животных   собака   черепаха   
285
4
Всегда интересно наблюдать, как одни домашние питомцы взаимодействуют с другими. Вот, например, у жительницы Честера (Великобритания) Элисон Эйте есть чихуахуа по кличке Чилли и черепаха по кличке Тук. Вроде бы понятно, кто из них больше и сильнее... Но не торопитесь, посмотрите видеоролик.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Общение животных   животные   забавное видео   питомцы   смешное видео   смешное видео про животных   собака   черепаха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Алексей 3 часа назад
Судя по лангете на ногуэтот быстроход уже за ногу цапнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото) Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду Видео: как чесалка может изменить настроение собаки за 1 секунду Чудо-собака помогает пожарным в Калифорнии Чудо-собака помогает пожарным в Калифорнии Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии Три собаки забавно "воссоздают" свои фотографии Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю" Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю" Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед Какая прелесть: соцсети умилил засыпающий в машине самоед
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

447922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
0
103
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
3
52
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии до и после обработки в фотошопе
0
2
Фотографии до и после обработки в фотошопе
Девушки и их питомцы
1
14
Девушки и их питомцы
О кабельном перфекционизме в серверной
О кабельном перфекционизме в серверной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#природа#автомобили#своими руками#позитив#gif#картинки
#факты#животные#интересное#авария#еда#актеры#сша#путешествия#девушки#очумелые ручки
#интересно#юмор#кино#дтп#люди#в мире#авто авария#коронавирус#забавно#разное

На что жалуетесь?

Вернуться