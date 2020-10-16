Кто кого: стремительная черепаха гоняется за псом

Всегда интересно наблюдать, как одни домашние питомцы взаимодействуют с другими. Вот, например, у жительницы Честера (Великобритания) Элисон Эйте есть чихуахуа по кличке Чилли и черепаха по кличке Тук. Вроде бы понятно, кто из них больше и сильнее... Но не торопитесь, посмотрите видеоролик.
Тук, конечно, уникальная черепаха, потому что он очень быстрый. И очень любопытный! На кадрах видно, что черепаха, не испытывая ни малейшего страха, приближается к псу, а тот отступает, пятясь назад и поджав хвост.
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Собака явно не ожидала такой прыти от этого странного маленького создания, покрытого панцирем
В сообщении на Facebook, посвященном этому видео, хозяйка животных написала: "Из всех собак, которых встречал Тук, маленький Чилли определенно оказал наибольшее сопротивление. Мой пес Эдди, скончавшийся в ноябре, подчинялся Туку абсолютно. Они отлично ладили, за исключением того, что иногда воровали друг у друга еду".
"Тук дружелюбный и любящий, он мгновенно узнает людей, которых любит, - добавила она. - Он злится, если я уберу его, когда он хочет выйти, и всегда сердится на меня, когда просыпается от спячки".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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