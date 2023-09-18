FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1723 поста • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пользователи сети показали своих милых котят, превратившихся в пушистых бандитов

Пользователи сети показали своих милых котят, превратившихся в пушистых бандитов

Автор:
18 сентября 2023 07:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: было и стало   коты   котята   милота   подборка   тогда и сейчас   
1426
18

Все слышали выражение: «Как быстро растут чужие дети». Питомцев это тоже касается. Перед вами подборка пушистых комочков, превратившихся со временем в хитрых и коварных созданий.

Маленькие котята — это источник безграничной милоты и веселья. Когда мы видим этих маленьких созданий с их пушистыми лапками и озорными глазками, мы не можем сдержать улыбку и чувство тепла в сердце. Но время летит быстро, и маленькие котята вырастают, превращаясь в замечательных и красивых котов.

Котовладельцы поделились фотографиями своих взрослеющих любимцев.

Шлёпа, Мистер Шлёпа, Шлёпстер, Шлёпандопала, Шлёндрий, Шлёпка

×
×

Мой друг — кот Мабрук

Это выражение морды заменяет собой тысячи слов.

Знакомьтесь — Плюша, кукусик, доча

Котик Томас

Любимец Кузя

Среди оживлённой проезжей части в начале лета предыдущего года был замечен непонятый комок грязи и шерсти. Сердце приказало подбежать к этому комку прямо на красный сигнал светофора. Не глядя, комок был взят одной рукой и унесён в дом, полный любви, ласки и заботы.

Свободолюбивый, независимый, самостоятельный кот Степан

Искала самого нелепого и смешного и нашла! Назвала его соответствующе — Шнырь!

Моя душа — Марси

Знакомьтесь, два брата, Сеня и Чижик

Это Тормунд, главный альфа-самец, наглец, на нервах соседей игрец

Исполнитель самых сложных трюков с использованием всего, что находится в его окружении. Любитель катать оливки, воровать колбасу с бутербродов дабы лицезреть её полет со стола на пол.

Лила, была куплена за 500 рублей, о чём я не забываю ей напоминать

Сёма — кот-интроверт

Изюм — джентльмен-интеллигент, всегда при параде во фраке и белых перчатках

Это Саня — наглая и всегда недовольная, но очень разговорчивая кошка

Канадский сфинкс Локи

Люцифер, Люлюш

Не кот, а настоящий депутат!

Это мой котик Мика, он у меня немного дурашка, но я его очень люблю

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: было и стало   коты   котята   милота   подборка   тогда и сейчас   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Vodjanoj 17 минут назад
Нафаня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Евгений 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Художник Александр Булаков
Художник Александр Булаков
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#СССР#интересно#Юмор#сарказм#инцидент#Мемы#любопытно#Пёс
#фото#подборка#кино#Россия#факты#дети#мигранты#Прикол
#история#животные#люди#Китай#фильм#Италия#новости#Госдума
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Тогда и&nbsp;сейчас: как быстро растут и меняются собаки Тогда и сейчас: как быстро растут и меняются собаки Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота 17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции 17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции 17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться 17 фотографий маленьких котят, в которых невозможно не влюбиться 18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление 18 случаев, когда коты показали свои острые зубки и вызвали у людей неподдельное умиление

На что жалуетесь?

Вернуться