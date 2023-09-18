Пользователи сети показали своих милых котят, превратившихся в пушистых бандитов

Все слышали выражение: «Как быстро растут чужие дети». Питомцев это тоже касается. Перед вами подборка пушистых комочков, превратившихся со временем в хитрых и коварных созданий.
Маленькие котята — это источник безграничной милоты и веселья. Когда мы видим этих маленьких созданий с их пушистыми лапками и озорными глазками, мы не можем сдержать улыбку и чувство тепла в сердце. Но время летит быстро, и маленькие котята вырастают, превращаясь в замечательных и красивых котов.
Котовладельцы поделились фотографиями своих взрослеющих любимцев.
Шлёпа, Мистер Шлёпа, Шлёпстер, Шлёпандопала, Шлёндрий, Шлёпка
Мой друг — кот Мабрук
Это выражение морды заменяет собой тысячи слов.
Знакомьтесь — Плюша, кукусик, доча
Котик Томас
Любимец Кузя
Среди оживлённой проезжей части в начале лета предыдущего года был замечен непонятый комок грязи и шерсти. Сердце приказало подбежать к этому комку прямо на красный сигнал светофора. Не глядя, комок был взят одной рукой и унесён в дом, полный любви, ласки и заботы.
Свободолюбивый, независимый, самостоятельный кот Степан
Искала самого нелепого и смешного и нашла! Назвала его соответствующе — Шнырь!
Моя душа — Марси
Знакомьтесь, два брата, Сеня и Чижик
Это Тормунд, главный альфа-самец, наглец, на нервах соседей игрец
Исполнитель самых сложных трюков с использованием всего, что находится в его окружении. Любитель катать оливки, воровать колбасу с бутербродов дабы лицезреть её полет со стола на пол.
Лила, была куплена за 500 рублей, о чём я не забываю ей напоминать
Сёма — кот-интроверт
Изюм — джентльмен-интеллигент, всегда при параде во фраке и белых перчатках
Это Саня — наглая и всегда недовольная, но очень разговорчивая кошка
Канадский сфинкс Локи
Люцифер, Люлюш
Не кот, а настоящий депутат!
Это мой котик Мика, он у меня немного дурашка, но я его очень люблю
Источник:
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