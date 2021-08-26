Такие кадры редко увидишь!

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Подобные картины встречаются не так уж и часто - а поэтому, если увидел подобное, надо немедленно сфотографировать и показать в сети! А то ведь не поверят!
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Трижды выигрышный лотерейный билет: он содержит не одно, а целых три выигрышных числа из трех
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ещё репортаж по ТВ из неё показывали лет 10 назад. Не помню уже почему там столько этих мутаций.
Даже если старательно ведут родовые книги, и запрещают вступление в брак родственникам до седьмой ступени, мутации всё равно накапливаются. Брачующиеся оказываются многократно, хоть и отдалёнными, родственниками.