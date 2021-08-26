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Такие кадры редко увидишь!

Такие кадры редко увидишь! (19 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   забавно   интересно   необычно   совпадения   ты не поверишь!   фото   
3961
19
Подобные картины встречаются не так уж и часто - а поэтому, если увидел подобное, надо немедленно сфотографировать и показать в сети! А то ведь не поверят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   интересно   необычно   совпадения   ты не поверишь!   фото   
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12  комментариев
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6k
Vadim Полчаса назад
У кота "с двумя парами клыков" просто ещё молочные не выпали. У моих тоже такая катина была некоторое время.
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Snork Snorkoff 10 минут назад
У кошек это достаточно частое явление, когда основные клыки выросли, а молочные еще не выпали.
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1k
Vychek 21 минуту назад
в бразилии есть целое семейство шестипалых

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18k
Евгений Полчаса назад
Как называется шестой палец на руке?
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1k
vagon1 Полчаса назад
Где-то в России есть деревня, где куча людей с полидактией.
Ещё репортаж по ТВ из неё показывали лет 10 назад. Не помню уже почему там столько этих мутаций.
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