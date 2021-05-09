В Калифорнии появился посёлок для бомжей

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Власти Лос-Анджелеса обеспокоены постоянно увеличивающимся количеством бездомных. Поэтому в качестве эксперимента за 13 недель была воздвигнута целая деревня из 103 маленьких домов.
Деревенька "Александрия Парк" была возведена совсем недавно. Она поможет около 200 людям обрести маленькое, но своё жильё. Размер домика можно сравнить с кухней в хрущёвке – всего 6 кв.м. На такой площади размещается одна широкая или две узкие кровати и несколько полок для хранения вещей. О санузле в таком домике и речи не идёт.
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Дома в основном белые, но есть и такие, которые выкрашены яркой краской. На территории деревни также находятся места общего пользования: туалеты, душевые, кухни и даже прачечная. Выделена небольшая территория для выгула домашних животных.
В "Александрия Парк" всё по-серьёзному, как и в солидном районе – центральная улица и дома, расположенные рядами по обе стороны от неё. Асфальт в деревеньке раскрашен разными цветами, чтобы будущие жильцы не перепутали дорогу именно к своему дому.
Власти Лос-Анжелеса периодически ищут варианты решения проблемы с большим числом бомжей. В 2020 году перепись бездомных насчитала более 66 тыс человек. Это люди, которые живут на улице, в приютах или собственных автомобилях. Основной причиной считается, что американцы не могут позволить себе не только купить, но и снимать жильё из-за высоких цен на недвижимость в Калифорнии.
На сайте компании, занимающейся возведением мини-домов, указано, что цена такой недвижимости начинается от 4900 долларов (363 тыс рублей).
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Метки: Лос-Анджелес бездомные дом калифорния посёлок сша
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Даже если сраные бомжи туда и попрутся, через неделю всё будет загажено в радиусе мили. Будет свинарник, мусорник, свалка, засцанная и засранная, в самом прямом смысле.
При этом больше всего пострадают окрестные дома, магазины и улицы.
во-вторых они селятся рядом с важными для их жизни объектами(там где подаяния можно выпросить, жратву вымутить, наркоты\бухла взять и т.д.)...
а то что их выселить хотят - они и сами могли б в Детройт,в покинутые дома уехать, только что там им делать? ни денег ни жратвы - еще и негры постоянно пинать будут.
т.е. если понятно где он живет - он не бомж.
бомжом в калифорнии быть - это как "борода и сифон" на рублевкой помойке)
P.S. Если хотите иметь представление о стране проживания, обратите внимание на три вещи. Как относятся к старикам, детям и животным.
Эвон как... у Alexei Fil даже бомж в Америке это нечто одухотворенное, срущее радугой существо...
Открыл Америку ........