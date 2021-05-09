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В Калифорнии появился посёлок для бомжей

В Калифорнии появился посёлок для бомжей (7 фото)

Автор:
09 мая 2021 00:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   бездомные   дом   калифорния   посёлок   сша   
1947
7
Власти Лос-Анджелеса обеспокоены постоянно увеличивающимся количеством бездомных. Поэтому в качестве эксперимента за 13 недель была воздвигнута целая деревня из 103 маленьких домов.
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Метки: Лос-Анджелес   бездомные   дом   калифорния   посёлок   сша   
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28  комментариев
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4k
newegg 4 часа назад
Пля, долпёпы.
Даже если сраные бомжи туда и попрутся, через неделю всё будет загажено в радиусе мили. Будет свинарник, мусорник, свалка, засцанная и засранная, в самом прямом смысле.
При этом больше всего пострадают окрестные дома, магазины и улицы.
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−67
xxlist 39 минут назад
Прикольные домики. Интересно, на сколько понизилась стоимость жилья в округе? А вообще у них климат мягкий, можно на улице спать. А питаться из мусорок. У нас фик такое прокатит - или окочуришься от холода или с голоду помрешь.
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6k
vitenok Час назад
Кстати, погуглил, там оказывается эмигрантов с России и Украины хватает. Осуществили мечту, так сказать.
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6k
vitenok Час назад
Это самая богатая, самая развитая страна в мире.
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31
Liberman 2 часа назад
живя в доме,на одном месте бомж перестает быть бомжом) эт раз.
во-вторых они селятся рядом с важными для их жизни объектами(там где подаяния можно выпросить, жратву вымутить, наркоты\бухла взять и т.д.)...
а то что их выселить хотят - они и сами могли б в Детройт,в покинутые дома уехать, только что там им делать? ни денег ни жратвы - еще и негры постоянно пинать будут.
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134
Che Guevara Liberman Час назад
Вообще-то, со временем человек привыкает к определённому стилю жизни. Иной раз попытки превратить дикаря, который справляет нужду на улице, в цивилизованного человека оканчиваются провалом. То же самое и с бомжем, если он уже годами так живет
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31
Liberman Che Guevara 9 минут назад
БОМЖ - Без Определенного Места Жительства, я к этому.
т.е. если понятно где он живет - он не бомж.
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31
Liberman Che Guevara 5 минут назад
А почему калифорния? - один из самых богатых демократических штатов,либеральное общество - их там не гоняют, денег дают,пожрать всегда есть.
бомжом в калифорнии быть - это как "борода и сифон" на рублевкой помойке)
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10k
Сергей 2 часа назад
В Москве социальный патруль привозит бездомных хоть в нормальные места содержания, а не в собачьи будки.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Хотелось бы увидеть фотки через неделю после заселения
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395
Alexei Fil 3 часа назад
Читаю комментарии и удивляюсь. Насколько россияне не любят тех, кто не вписывается в систему. Прошу запомнить - бомжи в США - это не те люди, которых лишили крова за неуплату или ещё за что. Это люди, которые в силу своих психических особенностей решили выпасть из социума. Эта проблема изучается, её пытаются решить. Иногда это удается, иногда нет.
P.S. Если хотите иметь представление о стране проживания, обратите внимание на три вещи. Как относятся к старикам, детям и животным.
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958
Павел Астахов 3 часа назад
Зачем строить что-то новое, если есть пустые города с готовыми домами?! Детройт и т.д.
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249
Граф Вишенка 3 часа назад
там целые города бомжеватого "вида". Детройт, например...
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6k
Виталий 4 часа назад
В Сан-Франциско бомжам государство сняло целиком целую гостиницу в центре города на время пандемии. Так они превратили ее в срач буквально через неделю. Сотрудники гостиницы просто поувольнялись. Проблема в людях, а в не в домиках. Кормить этих наркоманов и лентяев нет никакого смысла.
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13k
Алексей 6 часов назад
А жители Лос-Анжелеса чем провинились?
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
Показал фото нашему местному бомжу Петровичу,он в ах-уе,уже целый день не пьет ,в Калифорнию хочет
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11k
vostok 6 часов назад
Как мило по началу выглядят рассадники наркоты, проституции и пр. криминала.
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46k
Daniel Rumiantsev 7 часов назад
были вроде уже такие эксперименты, ничем хорошим не кончилось
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