В Калифорнии появился посёлок для бомжей

Деревенька "Александрия Парк" была возведена совсем недавно. Она поможет около 200 людям обрести маленькое, но своё жильё. Размер домика можно сравнить с кухней в хрущёвке – всего 6 кв.м. На такой площади размещается одна широкая или две узкие кровати и несколько полок для хранения вещей. О санузле в таком домике и речи не идёт.