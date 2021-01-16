Как сделать из автомобиля мусорку

Американец шокировал пользователей соцсетей, показав автомобиль, который был пригнан в автосервис.
Вы когда-нибудь оставляли мусор в автомобиле? Например, стаканчик или упаковку из-под еды? А неизвестный житель США, видимо, решил больше никогда не загрязнять планету, поэтому весь свой мусор возит с собой.
В таком состоянии он пригнал свою машину в автосервис, а его работники знатно обалдели:
В таком состоянии он пригнал свою машину в автосервис, а его работники знатно обалдели:
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На фото видно, что все сидения, кроме водительского, завалены мусором. А также хлам валяется в ногах у водителя, мешая управлять автомобилем, и закрывает обзор в задние окна.
Вряд ли поездка в таком загаженном автомобиле является комфортной и безопасной.
Пользователи соцсетей пришли в ужас от этого автомобиля:
– Просто выбросьте весь автомобиль на свалку!
– Мне мерещится огромная крыса в этом мусоре!
– Я чувствую запах этой фотографии... как подгузники в мусорном контейнере под жарким июльским солнцем;
– Хозяин – инвалид?
– Срочно несите освежитель воздуха!
– Мне мерещится огромная крыса в этом мусоре!
– Я чувствую запах этой фотографии... как подгузники в мусорном контейнере под жарким июльским солнцем;
– Хозяин – инвалид?
– Срочно несите освежитель воздуха!
Парень решил посвятить жизнь сбору мусора
32-летний Дэниел Тобин из Северной Каролины решил изменить мир, избавив его от мусора. После добровольной работы мусорщиком в окрестностях своего дома он решил сделать это своей основной работой - и отправиться собирать мусор по всей стране.
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Метки: Автомобиль автосервис грязь мусор помойка сша хлам
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Для меня это загадка - зачем использовать недешевую машину в качестве помойки? Купи гараж за недорого и свози туда барахло. Зачем Тигуан-то гноить? Ему бы еще ездить и ездить.
Судя по видео и Американцы и Канадцы еще те свиньи
Но оно является распространенным и услуги детейлинга оказывают сейчас все кому не лень.
Да и еще, к слову о понимании.
Практически любой водитель автомобиля меня поймет безо всей этой шелухи с объяснениями
Узнаете много нового.
А вообще это вопрос кругозора.
Не всё же время только грамматические ошибки исправлять.
Надо и саморазвиваться
Но больше всего я сожалею, что не сделал тогда замечание автомобилисту, который залил омывайку, заодно и видать масло, а потом так при открытой задней двери типо поставил куда то в машину баночку пластиковую из под масла на литр, а на самом деле на землю и пнул под свою же машину, на которой потом сам же уехал через минуту. Мусорка была в 10 метрах.