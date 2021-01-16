Как сделать из автомобиля мусорку

Вы когда-нибудь оставляли мусор в автомобиле? Например, стаканчик или упаковку из-под еды? А неизвестный житель США, видимо, решил больше никогда не загрязнять планету, поэтому весь свой мусор возит с собой.



В таком состоянии он пригнал свою машину в автосервис, а его работники знатно обалдели: