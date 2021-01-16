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Как сделать из автомобиля мусорку

Как сделать из автомобиля мусорку (6 фото)

Автор:
16 января 2021 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   автосервис   грязь   мусор   помойка   сша   хлам   
3560
6
Американец шокировал пользователей соцсетей, показав автомобиль, который был пригнан в автосервис.
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Метки: Автомобиль   автосервис   грязь   мусор   помойка   сша   хлам   
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7k
Cornho 6 часов назад
Взглянем на марку "машины" и сразу получим ответы на все вопросы.
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10k
Денис Трубочкин 57 минут назад
у нас в городке есть такая газель с Тигуаном. Походу обе машины принадлежат одному хозяину и уже несколько лет не двигались с места. Насколько можно видеть снаружи, внутренности обеих машин буквально набиты какими-то мешками, кулями и т.д.
Для меня это загадка - зачем использовать недешевую машину в качестве помойки? Купи гараж за недорого и свози туда барахло. Зачем Тигуан-то гноить? Ему бы еще ездить и ездить.
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286
Александр Поляков 2 часа назад
[мат] какая-то
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
В Ютубе подписан на канал чувака из Канады, который занимается детейлингом.
Судя по видео и Американцы и Канадцы еще те свиньи

Ссылка www.youtube.com
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10k
KOSTELLO The Royal aegis Час назад
Всё это было бы правильно, если бы данное понятие и спользовал только я.
Но оно является распространенным и услуги детейлинга оказывают сейчас все кому не лень.

Да и еще, к слову о понимании.
Практически любой водитель автомобиля меня поймет безо всей этой шелухи с объяснениями
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2k
The Royal aegis KOSTELLO Час назад
Ради интереса у 2их спросил, понятия не имеют что это
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2k
The Royal aegis KOSTELLO Час назад
3й тоже не в курсе, вобщем в моем пусть и небольшом но очень настоящем кругу друзей никто не знает таких диковинных слов
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7k
Cornho KOSTELLO Полчаса назад
Какое-то нелогичеое слово. Я тоже подумал, что речь идёт о детализации, по-нашему - разборке. Т.е. что товарищ с ютуба трудится на авторазборке. А то, что вы описали, не более подходяще "клинингом" называть?
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10k
KOSTELLO Cornho 2 минуты назад
Вбейте это слово в поисковике и почитайте.
Узнаете много нового.
А вообще это вопрос кругозора.
Не всё же время только грамматические ошибки исправлять.
Надо и саморазвиваться
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−157
Валерий Неизвестный 2 часа назад
Лучше уж так, чем за окно выбрасывать, как некоторые.
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7k
Клёст 5 часов назад
Человек всегда окружает себя только тем что у него в голове..
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6k
BenderRodriguez 6 часов назад
Работал я как-то на автомойке, насмотрелся таких машин. Так что не фейк это.
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886
Nameless 6 часов назад
Не знаю, в чём прикол таких фейков. Почему мусор на водительском сидении? Почему в ногах, где педальный узел салфетки белые и не притоптаны?
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677
Nane First NameLast 6 часов назад
А с жалобой на что он приехал в автосервис?
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13k
Роман Nane First NameLast 6 часов назад
Педали не нажимаются
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2k
Генрих Nane First NameLast 5 часов назад
посторонний запах
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9k
Antilles 6 часов назад
На зеркале висит знак инвалид.
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9k
Mille 6 часов назад
Чушкарь
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1k
Руслан Новак 7 часов назад
Да ладно? Мне кажется такого быть не может.
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12k
Аристарх Похер 7 часов назад
Фейк. Машина с таким количеством мусора должна быть заляпана и забрызгана остатками еды и питья. Там же руль, переключатель, козырек над приборной панелью чисты.
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731
pitsilver Аристарх Похер 5 часов назад
Хозяин то мусор в машине не бросал, а складывал. И упаковки из под еды закрыты, а вот когда начнут выгребать, то могут и остатки просыпаться.
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343
Миша 7 часов назад
Да ну нафиг, не верю. Загнать машину на пылесос за 100 баксов он себе позволить может, судя по машине. Так ездить только до первой встречи с полицией. Пусть продаст эту машину и купит себе легковушку с будкой для мусора, если иначе не умеет.
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2k
kirsanos Миша 5 часов назад
Скорее всего на машине долго не ездили.
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343
Миша kirsanos 5 часов назад
хз что там было, думаю добрые люди ему пару бачков мусора в салон сыпанули. А так видно же, что машинка снаружи ухоженая, с защитной полиролью, да и не из дешевых.
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2k
kirsanos Миша 2 часа назад
Как вариант. Оставил где-то с открытым окном - вот и сделали помойку из машины
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7k
Prostovopros 7 часов назад
Как всё загажено у американцев. То ли дело у нас, Ирина Николаевна. Нирильский никель выбросами за несколько аварий в это лето отравил реки и океан на многие десятилетия вперёд, но никого это особо и не беспокоит. Нам дело до странного водителя авто в Америке ))
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1k
NiThR0 Prostovopros 6 часов назад
В Ваших любимых СШП, на которые Вы неистово мастурбируете, не было техногенных катастроф планетарного масштаба? Или просто у Вас диарея, поток которой Вы направляете на вентилятор? Хотя... может просто "хохол головного мозга"?
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7k
Prostovopros NiThR0 6 часов назад
Как раз то меня волнует, что происходит у меня в стране, а вас - что там у соседа с коровой.
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1k
NiThR0 Prostovopros 6 часов назад
Что конкретно Вы сделали, кроме поноса и нытья, для решения проблем, волнующих Вас? Ответом и будет суть Ваша и Ваших высеров.
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7k
Prostovopros NiThR0 5 часов назад
Немного. За последние пять лет посадил 50-т сосен, собрал несколько мешков мусора на берегу реки после "культурно" отдыхающих и рыбаков, принципиально не выбрасываю даже окурки в лесу и на рыбалке. Уж извините - очистить сибирские реки от экологической катастроыы, что устроил олигарх Потанин, мне не по-силам. Просто почитайте/посмотрите про Норильский никель и что там творится - поверьте, это лучше, чем оскорблять людей в инете.
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−2
lborovicky 7 часов назад
А ведь рано или поздно он будет продавать машину новому счастливому владельцу со словами «непрокуренный салон»
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214
Алексей 5 часов назад
Если он не курит, то не соврет)
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4k
Серега 8 часов назад
В принципе это лучше, чем люди - которые сразу все выкидывают в окно, и бычки, и салфетки, и пакеты целофановые.

Но больше всего я сожалею, что не сделал тогда замечание автомобилисту, который залил омывайку, заодно и видать масло, а потом так при открытой задней двери типо поставил куда то в машину баночку пластиковую из под масла на литр, а на самом деле на землю и пнул под свою же машину, на которой потом сам же уехал через минуту. Мусорка была в 10 метрах.
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8k
БарНалей Серега 5 часов назад
Уверен, что этот засранец так же не гадит на улицах?
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2k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Просто человек бездомный или экономит на квартире, а мусорить на улице - воспитание не позволяет.
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4k
panama Свирепый Бамбр 6 часов назад
Ага, и мусорок нет нигде в штатах да?!!
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2k
Свирепый Бамбр panama 6 часов назад
Ему сложно, он инвалид. Проще чтоб на мойке все вычистили.
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2k
LekS 8 часов назад
А внешне мытая. Недавно и тщательно. Значит не такой уж и грязнуля. Может там тарифы на мусор дорогие и он так экономит?
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6k
Pillin Alex LekS 8 часов назад
Если выбрасывать стаканчики из окна машины на дорогу, то дорого, если в мусорку, то дешево.
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13k
vikklu Pillin Alex 7 часов назад
В Калифорнии выбросить мусор в окно стоит 800 долларов. Если поймают, конечно. Но случается.
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NiThR0 vikklu 6 часов назад
И это единственный фактор, сдерживающий местных свиней. Не было бы штрафов, так СШП и выглядели бы, в большей степени.
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