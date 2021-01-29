30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple

Сегодня к югу от рынка (местные называют этот район SoMa), где раньше располагались склады и предприятия легкой промышленности Сан-Франциско вырос крупнейший технологический центр. Преображение этой местности началось в 1960-х годах, когда "синие воротнички" начали переезжать, а на их место хлынули мечтательные представители богемы...
А в конце 1970-х городские власти предприняли активные усилия по обновлению заброшенного района. Именно тогда в Сан-Франциско приехала фотограф Джанет Делани. Однажды ночью она наблюдала, как рабочие сносили бульдозерами жилой отель, в котором многие бедняки обосновались семьями. И эти впечатления вдохновили ее начать документальную съемку исчезающего уклада жизни. Используя широкоформатную камеру и цветную пленку, Делани фотографировала своих соседей на работе, в офисах, в квартирах и на улице.
Когда она в 1978 году приехала в Сан-Франциско, аренда жилья обходилась ей всего в 250 долларов в месяц. Соседи знали друг друга по имени. Но перемены произошли очень быстро...
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Торговое здание на 3-й улице, 1980 год. В то время финансовый сектор давил на малый бизнес и дешевое жилье, чтобы освободить место для возведения Moscone Center - крупнейшего конференц-зала города, в котором на протяжении многих лет проводили свои мероприятия Apple, Google и Microsoft.
Наиболее пострадавшими стали рабочие и иммигранты, которые жили в доходных домах - единственном варианте действительно доступного жилья в этом городе.
"Они хотели вывести Сан-Франциско на на мировой рынок - еще до того, как это было изобретено это понятие, - говорит Делани. - И это удалось. Но какой ценой?"
Делейни отправилась пешком открывать для себя интересные места в новом городе. Как только она находила место, которое ей нравилось, она устанавливала штатив и стояла там, пока не делала снимок.
"Некоторые владельцы малого бизнеса жили на тех же улицах, где находился их бизнес, поэтому была такая близость между людьми", - говорит Делани.
Многие из ее героев смотрят прямо в камеру, что добавляет кадрам драматизма и характера. На фото: Джаннини в своей парикмахерской, основанной в 1936 году, на 6-й улице, 1980 год.
После того, как ее фотоаппарат был украден, женщина решила познакомиться со всеми живущими на той же на своей улице: "Я хотела знать, кому можно доверять", - говорит Делани. Это помогло ее проекту.
Сегодня технологические компании захватили всё по соседству: здесь есть офисы Google, Twitter, Zynga, Salesforce, Yelp, Adobe, Reddit, Zipcar и даже Burning Man. А вот так финансовый район выглядел при взгляде на него в 1980 году.
Делани вернулась в этот район для съемок проекта SoMa Now, который фокусируется на всё увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными.
Фотограф говорит, что масштабы происходящего в SoMa, теперь делают всё, что она видела в 70-х и 80-х, ужасно маленьким. В следующем году в этом районе будут построены самые высокие коммерческие и жилые башни.
Скип Уиллер и его жена моют лошадей на углу улиц Фолсом-стрит после парада ветеранов, 1980 год.
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