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30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple

30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple (31 фото)

Автор:
29 января 2021 07:05
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   джентрификация   история   сан-франциско   сша   технологии   урбанистика   фотограф   
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Сегодня к югу от рынка (местные называют этот район SoMa), где раньше располагались склады и предприятия легкой промышленности Сан-Франциско вырос крупнейший технологический центр. Преображение этой местности началось в 1960-х годах, когда "синие воротнички" начали переезжать, а на их место хлынули мечтательные представители богемы...
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Метки: город   джентрификация   история   сан-франциско   сша   технологии   урбанистика   фотограф   
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