30 исторических фотографий из "района стартапов" до прихода Google и Apple

Хотя сама Делани там больше не живет, район к югу от рынка занимает особое место в ее сердце. "Я повзрослела в SoMa, как художница и как женщина, - говорит фотограф. - Там всегда мой дом. Я ношу с собой воспоминания о том, как всё там было"...