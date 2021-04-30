«Ржавый пояс» США

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На первый взгляд эти разрушающиеся цеха заводов и полупустые улицы очень напоминают наши отечественные моногорода. Но причины этих явлений разные: в США не переходили с плановой экономики на рыночную, а просто постепенно вывели промышленные производства в другие страны. Впрочем, выглядит это не менее захватывающе.
Заброшенный железнодорожный вокзал в Детройте. Железные дороги в США вообще постигла катастрофа «благодаря» действиям автомобильного лобби в 1960-е.
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Авторский пост
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Производство уходит из одного места и появляется в другом. Поэтому важны не частные случаи, как на картинках, а общий уровень по стране. Это более показательно
В частности это - Детройт с красным авто; Продуктовый магазин на одном из шоссе; фото с колесными парами - на нем вообще часть колесных пар самый свежак только с завода; Баффало, штат Нью-Йорк; Кливленд, Огайо - все объекты на фото в хорошем состоянии и в момент съемки нормально эксплуатируются.