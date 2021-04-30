«Ржавый пояс» США

На первый взгляд эти разрушающиеся цеха заводов и полупустые улицы очень напоминают наши отечественные моногорода. Но причины этих явлений разные: в США не переходили с плановой экономики на рыночную, а просто постепенно вывели промышленные производства в другие страны. Впрочем, выглядит это не менее захватывающе.

0 Источник: Марктаун, штат Индиана

0 Источник: Заброшенный железнодорожный вокзал в Детройте. Железные дороги в США вообще постигла катастрофа «благодаря» действиям автомобильного лобби в 1960-е.

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0 Источник: Миллтаун, Нью-Джерси

0 Источник: Макдональд, Огайо

0 Источник: Баффало, штат Нью-Йорк

0 Источник: штат Миссури

0 Детройт

0 Источник: Пенсильвания

0 Источник: Бреддок, Пенсильвания

0 Источник: Арканзас

0 Источник: Продуктовый магазин на одном из шоссе

0 Источник: Детройт

0 Источник: и снова Детройт

0 Источник: и ещё немного Детройта

0 Источник: International Boiler Works, город Восточный Страудсбург, Пенсильвания

0 Источник: тот же объект, но внутри

0 Источник: Орегон. Западные штаты обычно к «Ржавому поясу» не причисляют, но пейзаж тот же))

0 Источник: Невада

0 Источник: Арканзас

0 Источник: Когда-то это было металлургическим заводом. Питтсбург, Пенсильвания

0 Источник: Бреддок, Пенсильвания

0 Источник: Западная Виргиния, металлургический завод

0 Источник: там же

0 Источник:

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0 Источник: Пенсильвания

0 Источник: Мэпл-Крик, Пенсильвания

0 Источник: Бриджвилль, Мичиган

0 Источник: и снова Пенсильвания

0 Источник: Баффало, штат Нью-Йорк

0 Источник: Детройт

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0 Источник: Главный корпус пивоварни Koehler Brewery, Пенсильвания