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«Ржавый пояс» США

«Ржавый пояс» США (36 фото)

Автор:
30 апреля 2021 09:47
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: заводы   индустрия   разрушенное   ржавый пояс   сша   урбанистика   эстетика   
1180
36
На первый взгляд эти разрушающиеся цеха заводов и полупустые улицы очень напоминают наши отечественные моногорода. Но причины этих явлений разные: в США не переходили с плановой экономики на рыночную, а просто постепенно вывели промышленные производства в другие страны. Впрочем, выглядит это не менее захватывающе.
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Метки: заводы   индустрия   разрушенное   ржавый пояс   сша   урбанистика   эстетика   
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13  комментариев
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
когда появляются алчные и тупые "оптимизаторы", страдают простые люди и все превращается в труху...
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5k
insaider 16 минут назад
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63
Alex 18 минут назад
За Детроит им надо сказать японцам с их дешевыми и экомичными машинами
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212
dacent 41 минуту назад
Жаль Дагов у них нет, давно бы все в чермет на газелях перетаскали.
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58
Человек пути Час назад
Промышленные города и местечки появляется быстро, они же и умирают быстро с упадком основного производства. Может, в сша это происходит даже быстрей. Это естественно.
Производство уходит из одного места и появляется в другом. Поэтому важны не частные случаи, как на картинках, а общий уровень по стране. Это более показательно
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58
Человек пути Час назад
Например, в городе А производили 1 млн машин в год, а потом стали производить 0, но в городе Б при этом начали производить 2 млн. Для города А это жопа, а для страны и города Б - все нормально
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4k
Rubezh Человек пути 53 минуты назад
Назовите город А и город Б, а то это не показательно
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5k
z0_0b Час назад
Красивые фотки
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Странная подборка. Некоторые на некоторых фото старые руины, на некоторых - вполне нормальные, работающие объекты, причем в более чем хорошем состоянии.
В частности это - Детройт с красным авто; Продуктовый магазин на одном из шоссе; фото с колесными парами - на нем вообще часть колесных пар самый свежак только с завода; Баффало, штат Нью-Йорк; Кливленд, Огайо - все объекты на фото в хорошем состоянии и в момент съемки нормально эксплуатируются.
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44k
zloykoyot Карагандинская Полиграфия Час назад
"...причем в более чем хорошем состоянии." В Европе это красное авто однозначно запретили бы к эксплуатации.
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Оптимистичная подборка. Прямо, вселяет уверенность в завтрашнем дне пендосии.
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7k
Majul 2 часа назад
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