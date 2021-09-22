40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет

Эти собаки относятся к недавно разработанной породе "экзотик булли", или американский булли. Щенок может стоить от 5 000 до 10 000 долларов. Хотя у них так много проблем со здоровьем, что, как сообщается, они почти никогда не доживают до 5-6 лет.