40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет

373
41
Сколько же на нашей планете удивительных мест и вещей, о которых мы не имеем никакого представления! Ну ничего, будем потихоньку заполнять пробелы.
×
2. Это не мужчина средних лет, уставший от путешествий, это бронзовая скульптура в аэропорту
5. В Гвинее происходит государственный переворот. Военные позируют с арестованным президентом
6. Бывший парамедик из Нью-Йорка (заболел после 11 сентября) и список из 15 рецептурных лекарств, которые он принимает каждый день
7. Кассетная дека с автозаменой и автореверсом Panasonic, способная воспроизводить музыку в течение 2 дней
8. Как узнать, правильно ли обращались с грузом: если в верхней стрелке нет наполнителя голубого цвета - все в порядке
9. В Японии на улицах есть специальные подставки для зонтов на случай дождя. После того, как дождь прекратится, вы должны положить зонт обратно на ближайшую стойку
11. Гигантский Будда Лэшань в южной части провинции Сычуань в Китае
Это самая большая и самая высокая каменная статуя Будды в мире, высота ее составляет 71 метр. Строительство началось во времена династии Тан в 713 году н.э. и было завершено ровно за 90 лет.
14.
Эти собаки относятся к недавно разработанной породе "экзотик булли", или американский булли. Щенок может стоить от 5 000 до 10 000 долларов. Хотя у них так много проблем со здоровьем, что, как сообщается, они почти никогда не доживают до 5-6 лет.
17. Лагранжиан стандартной модели. Это уравнение включает в себя все, что мы сейчас знаем о физике элементарных частиц
19. Позолоченный автоматический пистолет 1911 года выпуска, конфискован полицией при обыске наркодилеров
20. Аям семани - это редкая порода кур, выведенная в Индонезии. У них даже кости и органы черного цвета
21. Бразилия содержит флот плавучих госпиталей, которые причаливают к прибрежным деревням и бесплатно лечат местных жителей
22. Фишер-Айленд, "самый богатый почтовый индекс" в Америке со средним доходом жителей 2,2 миллиона долларов
24. Копирование блока Великой пирамиды с помощью медных долот - 4 рабочих всего за 4 дня вырезали этот блок массой 2,5 тонны
27. Дважды год в Иллинойсе в этом месте можно увидеть "Дорогу к восходу солнца" - великолепное отражение солнечных лучей на железнодорожных рельсах
32. Этот щенок может заменить все мемы OMG. И такая милая мордочка обязательно скрасит любую ситуацию
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 снимков, сделанных с нужного ракурса
- 30 кратких фактов для разминки мозга
- История цирка в фактах и фотографиях
- 50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"
- Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад
30
Понравилось30
Новости партнёров