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40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет

40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет (41 фото)

Автор:
22 сентября 2021 13:19
Сообщество : Картинка дня
Метки: С миру по нитке   картинка дня   немного обо всём   обо всем на свете   хочу все знать   это интересно   
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41
Сколько же на нашей планете удивительных мест и вещей, о которых мы не имеем никакого представления! Ну ничего, будем потихоньку заполнять пробелы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   картинка дня   немного обо всём   обо всем на свете   хочу все знать   это интересно   
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Corvus Corax 2 минуты назад
19. Это кольт модель 1911А, номер модели, а не год выпуска...
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