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25 случайных фактов для вашей копилки знаний

25 случайных фактов для вашей копилки знаний (26 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:03
Сообщество : Факты
Метки: интересное   подборка фактов   познавательное   факты   хочу все знать   
1705
26

Наш мир – странное, безумное и жутко интересное место. В этой подборке разнообразных фактов вас ждут медузы в космосе, удивительные обычаи Дании и Кореи, а также ответ на животрепещущий вопрос: как же, все-таки, писают омары.

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Метки: интересное   подборка фактов   познавательное   факты   хочу все знать   
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9  комментариев
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1k
Yus Час назад
Эти 90% такая же ахинея, как этот пост? И как я жил без этого хлама.
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9k
Cornho 7 минут назад
Не женился до 25 лет??
И много народу до 25 женятся? 45 выглядело бы правдоподобнее.

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4k
Subic 13 минут назад
И в какой же день в году в Южной Корее НЕ летают самолеты? В аэропорту Инчхон Об этом не знают, срочно звоните, скажите. Нет там перерывов на день.
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11k
Элитный тигр 49 минут назад
То есть уборщица, которая сейчас моет пол в моем кабинете, насцала в ведро и добавила хлорки? Очень сильно хлоркой воняет, наверно из-за этого...

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3k
barracuda Час назад
17 согласен, так и есть..
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