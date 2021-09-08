25 случайных фактов для вашей копилки знаний

1705
26
Наш мир – странное, безумное и жутко интересное место. В этой подборке разнообразных фактов вас ждут медузы в космосе, удивительные обычаи Дании и Кореи, а также ответ на животрепещущий вопрос: как же, все-таки, писают омары.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 45 необычных, смешных и познавательных фото
- 13 жутких фактов, которые не получится забыть при всем желании
- 25 странных и любопытных исторических фактов
- 35 странных и интересных исторических фактов
- Почему китайцы женятся на призраках
38
Понравилось38
Новости партнёров