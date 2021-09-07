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17 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

17 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам (18 фото)

Автор:
07 сентября 2021 15:05
Сообщество : Картинка дня
Метки: Предметы быта   картинка дня   предметы прошлого   раритеты   раритеты ностальгия   старые вещи   
1327
18
Люди делятся на две категории: одни любят покупать новые вещи, другие - до упора использовать старые. В каждом подходе есть, как говорится, свои плюсы, минусы и подводные камни. Но сейчас только о плюсах! Иногда какой-нибудь древний раритет оказывается прочнее, долговечнее и работоспособнее, чем его современный аналог. Ну и ностальгию никто не отменял...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Предметы быта   картинка дня   предметы прошлого   раритеты   раритеты ностальгия   старые вещи   
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9  комментариев
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1k
Максим Алтадуков Час назад
кто же сейчас из производителей, будетделать вещи "на века". Клент должен постоянно что то покупать. Вот и производят хлам, который доживает до конца гарантии, и требует замены.
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629
Сергей Сергеев 3 минуты назад
Хех. У меня есть два топора, которые сковал ещё мой прадед. Ковались для себя, не на продажу.
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6k
Elena Ki 5 минут назад
У меня есть радиоприемник размером с кредитную карточку. С 90-х гг. Ему только батарейку поменять и "... эта музыка будет вечной..."
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11k
Элитный тигр 20 минут назад
Охренеть, да.... оказывается, если к вещам относиться бережно и не ломать их, они прослужат очень долго.
У меня на работе калькулятор китайский Ситизен SDC-888TII, серийный номер 060902 работает уже 24 года, и ничего... При том, что мне его выдали не новым.
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7k
Андрей 50 минут назад
Что хорошо сохранилось - наверняка им мало пользовались. Например, старое одеяло из поезда - скорее всего на складе провалялось все эти годы. А вот газовой плитой такого возраста пользоваться опасно... все клапаны будут "травить" потихоньку.
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290
Olga Ryashina 59 минут назад
Как правило, в семьях, которые ведут "оседлый" образ жизни на одном месте несколько поколений, в хозяйстве полно подобных "древностей". У меня есть множество посуды и кухонной утвари еще с 19-го века. А из механизмов- граммофон начала прошлого века, который прекрасно работает и крутит, увы единственную сохранившуюся пластинку-"Брызги шампанского".
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22k
Сибиряк Час назад
26 лет работает.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Офигеть, "древние" раритеты.
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