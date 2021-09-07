17 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

Люди делятся на две категории: одни любят покупать новые вещи, другие - до упора использовать старые. В каждом подходе есть, как говорится, свои плюсы, минусы и подводные камни. Но сейчас только о плюсах! Иногда какой-нибудь древний раритет оказывается прочнее, долговечнее и работоспособнее, чем его современный аналог. Ну и ностальгию никто не отменял...

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1. "Карманные часы моего прадедушки, которые спустя 97 лет все еще идут" 0 Источник:

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2. "Моя мышь Microsoft Intellimouse Explorer живее всех живых - аж с 1999 года!" 0 Источник:

3. "30 лет назад я получил это в подарок от бабушки и дедушки. Сегодня я передам эту игрушку своему сыну" 0 Источник:

4. "Когда я приехал в США и учился в средней школе в 1994 году, я купил мини степлер Swingline. Мне скоро исполнится 40, и я все еще пользуюсь им" 0 Источник:

5. "Я чиню и собираю старые компьютерные клавиатуры, и моя клавиатура IBM 5251 - самая любимая из всех. 1979 год выпуска" 0 Источник:

6. "Хорошее шерстяное одеяло будет служить вам много лет. Это было сделано примерно в 1927 году, даже чуть раньше, и использовалось в вагонах поездов Pullman. Их до сих пор распродают, я купила свое в Интернете" 0 Источник:

7. "Пришло время переключить мой iPod Classic (2006 г.) на Spotify. Я использовал его ежедневно в течение 15 лет, но Spotify слишком удобен. Покойся с миром, малыш" 0 Источник:

8. "TI-83 plus. Я использовал этот калькулятор, когда учился в старшей школе, а теперь использую его как преподаватель в старших классах! Ему 19 лет" 0 Источник:

9. "Мои почти-антикварные наручные часы сделаны в 1929 году" 0 Источник:

10. "Моя 70-летняя настольная лампа Dazor model 1000" 0 Источник:

11. "Моя девушка использует эту швейную машинку для изготовления масок. Ее прабабушка купила ее в 1925 году. Она до сих пор отлично работает" 0 Источник:

12. "Моя перьевая ручка Waterman 52. Ей 97 лет" 0 Источник:

13. "Один из них я купил подержанным 15 лет назад, другой купил 6 месяцев назад. Угадайте, какой сейчас не работает" 0 Источник:

14. "Это ручной миксер Flint 1950-х годов, который я купила в комиссионном магазине за 6 долларов. Для небольших задач он лучше, чем навороченный KitchenAid (который у меня тоже есть, и тоже из комиссионки, и работает без перебоев уже 15 лет)" 0 Источник:

15. "Плита с духовкой WedgeWood, которая принадлежит моей бабушке. Агрегату минимум 70 лет" 0 Источник:

16. "Чайник Pyrex. Точный возраст неизвестен, но не менее 75 лет. До сих пор используется каждый день" 0 Источник: