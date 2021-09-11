С миру по нитке: 25 интересных фотографий обо всем на свете

674
26
Спасибо интернету за наше счастливое сегодня. Благодаря ему мы можем увидеть так много разнообразных и увлекательных вещей, даже не выходя из дома! (Хотя лучше все-таки стараться выходить почаще.)
1. Редкие окаменелости морских лилий-джимбакринов из Западной Австралии. По оценкам, им около 280 миллионов лет
×
2. Скелет человека, раздавленного летящей каменной плитой во время извержения Везувия почти 2000 лет назад. Обнаружен в мае 2018 года
5. Семья, эвакуированная из Афганистана, прибывает в международный аэропорт Даллес в Шантильи, штат Вирджиния
8. Памятник в округе Элберт в штате Джорджия, США. Содержит инструкции на 8 разных языках о том, как восстановить общество после апокалиптического события. Также функционирует как компас, календарь и часы
9. На сегодняшний день это наиболее подробная модель клетки человека, полученная с использованием наборов данных рентгеновского излучения, ядерного магнитного резонанса и криоэлектронной микроскопии
14. Миниатюрная игровая площадка в Копенгагене, где дети учатся ездить на велосипеде в пробках
19. Во Вроцлаве, Польша, рядом с каждым собором и даже у рек есть тактильные модели - для слепых
24. Закусочная Harvey’s (Канада) предлагает детям "выращивать собственные растения" вместо пластиковых игрушек в детском наборе еды
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 37 интересных и смешных фотографий для поднятия настроения
- 35 раз, когда реальная жизнь выглядела как сбой в матрице
- 30 фотографий, которые помогут развеять скуку
- 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир
- 25 случайных фактов для вашей копилки знаний
Метки: С миру по нитке картинка дня увлекательно увлекательный мир удивительное рядом хочу все знать чего только не увидишь
24
Понравилось24
Новости партнёров