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С миру по нитке: 25 интересных фотографий обо всем на свете

С миру по нитке: 25 интересных фотографий обо всем на свете (26 фото)

Автор:
11 сентября 2021 14:33
Сообщество : Картинка дня
Метки: С миру по нитке   картинка дня   увлекательно   увлекательный мир   удивительное рядом   хочу все знать   чего только не увидишь   
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Спасибо интернету за наше счастливое сегодня. Благодаря ему мы можем увидеть так много разнообразных и увлекательных вещей, даже не выходя из дома! (Хотя лучше все-таки стараться выходить почаще.)
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   картинка дня   увлекательно   увлекательный мир   удивительное рядом   хочу все знать   чего только не увидишь   
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