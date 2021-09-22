Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи из-за подозрений в контрабанде икры

Александр пожаловался в полицию. По его мнению, его дачу подожгли именно полицейские 10 сентября. В этот день полицейский вместе с коллегами наведались к нему на дачу и избили соседей Александра, а затем подожгли его дом и машину.

Однако, майор Дмитрий Терехов заявил, что 10 сентября вместе с сотрудниками Росгвардии приехал в Горное, чтобы "реализовать оперативную информацию".

У соседей они якобы обнаружили 25 куботейнеров с лососёвой икрой, и в это время полицейские заметили горящие дом и машину Александра. При этом мужчина вместе с другом выносил из здания сварочный аппарат, якобы пытаясь скрыть следы преступления.

Сосед принял сторону Александра, заявив, что подожгли дачу и машину всё-таки полицейские. Теперь в случившемся будут разбираться следователи.