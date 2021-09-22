Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи из-за подозрений в контрабанде икры

В Южно-Сахалинске возник спор между жителем города и полицейскими. Мужчина утверждает, что полицейские подожгли его машину и дачу из-за отказа дать показания против соседа. В свою очередь правоохранители уверены, что он вместе с соседом занимался контрабандой икры.
Александр рассказал Life, что полицейские заподозрили его соседа в селе Горном в контрабанде икры. Полицейские требовали, чтобы Александ подписал бумагу о том, что он якобы знал о нарушении. Он не стал этого делать, поскольку не обладал какой-либо информацией о соседях из-за редких визитов на дачу. В ответ на это полицейские пообещали "поломать" мужчину.
Александр пожаловался в полицию. По его мнению, его дачу подожгли именно полицейские 10 сентября. В этот день полицейский вместе с коллегами наведались к нему на дачу и избили соседей Александра, а затем подожгли его дом и машину.
Однако, майор Дмитрий Терехов заявил, что 10 сентября вместе с сотрудниками Росгвардии приехал в Горное, чтобы "реализовать оперативную информацию".
У соседей они якобы обнаружили 25 куботейнеров с лососёвой икрой, и в это время полицейские заметили горящие дом и машину Александра. При этом мужчина вместе с другом выносил из здания сварочный аппарат, якобы пытаясь скрыть следы преступления.
Сосед принял сторону Александра, заявив, что подожгли дачу и машину всё-таки полицейские. Теперь в случившемся будут разбираться следователи.
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