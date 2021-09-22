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Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи из-за подозрений в контрабанде икры

Россиянин обвинил полицейских в поджоге дачи из-за подозрений в контрабанде икры (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 11:34
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Поджог   Россия   дача   икра   пожар   полиция   южно-сахалинск   
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В Южно-Сахалинске возник спор между жителем города и полицейскими. Мужчина утверждает, что полицейские подожгли его машину и дачу из-за отказа дать показания против соседа. В свою очередь правоохранители уверены, что он вместе с соседом занимался контрабандой икры.

Александр рассказал Life, что полицейские заподозрили его соседа в селе Горном в контрабанде икры. Полицейские требовали, чтобы Александ подписал бумагу о том, что он якобы знал о нарушении. Он не стал этого делать, поскольку не обладал какой-либо информацией о соседях из-за редких визитов на дачу. В ответ на это полицейские пообещали "поломать" мужчину.

Александр пожаловался в полицию. По его мнению, его дачу подожгли именно полицейские 10 сентября. В этот день полицейский вместе с коллегами наведались к нему на дачу и избили соседей Александра, а затем подожгли его дом и машину.


Однако, майор Дмитрий Терехов заявил, что 10 сентября вместе с сотрудниками Росгвардии приехал в Горное, чтобы "реализовать оперативную информацию".

У соседей они якобы обнаружили 25 куботейнеров с лососёвой икрой, и в это время полицейские заметили горящие дом и машину Александра. При этом мужчина вместе с другом выносил из здания сварочный аппарат, якобы пытаясь скрыть следы преступления.


Сосед принял сторону Александра, заявив, что подожгли дачу и машину всё-таки полицейские. Теперь в случившемся будут разбираться следователи.


Источник:

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Метки: ynews   Поджог   Россия   дача   икра   пожар   полиция   южно-сахалинск   
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7  комментариев
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5k
Ruk 54 минуты назад
да всё ясно - конечно он участвовал, там все с рыбы только и кормятся. и полицаям всегда долю отстёгивают, это такие правила игры. не отстегнул - вот и спалили.
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2k
Sergiy Rambus Минуту назад
Это фигня, то ли ещё будет. Красная рыба и икра в этом году дико дорогие. За свои 50 лет я не помню столь неурожайный год.
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
Нормальное явление, когда не делишься))))) лес, икра и тд. теневой бизнес. А значит , нужно оплачивать.
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96
Akabushkin Petr 37 минут назад
Позор России.
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766
Алексей Попов 46 минут назад
А "куботейнеров" это как?
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3k
Максим 50 минут назад
Как-то не туда идет реформа. Я конечно не утверждаю, что доверяю словам страдальца- погорельца. Но ведь полиции не доверяет не только "преступный элемент", но и большинство обычных граждан. Поэтому необходимо реагировать на такие сообщения, хотя бы для того, что бы вернуть доверие граждан.
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17k
babuby 54 минуты назад
Те самые следователи, которые и "реализовывали оперативную информацию"?
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