Сорока против дрона

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В Австралии расслабляться не стоит. Даже самая безобидная съёмка природы на камеру беспилотника может закончиться настоящим воздушным сражением.
Местный житель собирался снять небольшое видео красивого пейзажа. Но он совсем не ожидал, что мирно сидящая на крыше сорока решит, что беспилотник представляет для неё опасность. Все попытки увести аппарат от нападающей на него птицы оказались безрезультатными. Природа в очередной раз победила бездушный механизм.
Впрочем, птицы уже не первый год воюют с этим изобретением человека. Если одни просто с любопытством наблюдают за неопознанными объектами, то другие нападают на незваных гостей и даже воруют их.
С этой проблемой хозяева дронов встречаются довольно часто. Даже военным приходится нести потери в этой суровой борьбе за небо. Вот вам небольшая подборка нападений птиц на беспилотники.
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