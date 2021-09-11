FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10676 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Сорока против дрона

Сорока против дрона (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 сентября 2021 15:10
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бой   видео   дрон   природа   сорока   
564
3
2
В Австралии расслабляться не стоит. Даже самая безобидная съёмка природы на камеру беспилотника может закончиться настоящим воздушным сражением.
Впрочем, птицы уже не первый год воюют с этим изобретением человека. Если одни просто с любопытством наблюдают за неопознанными объектами, то другие нападают на незваных гостей и даже воруют их.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   бой   видео   дрон   природа   сорока   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ss Час назад
Вот-вот. У меня так мой мавик мини пустельга чуть не сбила. И сбила ты! Просто я чудом, после первой атаки, сообразил переключиться в спортивный режим и быстро пойти на снижение. Да и высота была относительно грунта метров 50-60. Короче, пустельга ещё раз дрон "пугнула" и улетела. Видеть просто не хотела, чтобы эта "орущая" хрень на её территории охотилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Konstantin 58 минут назад
Если не микро дрон, так просто подобраться и схватить, врядли получиться. 4 мотора по 20 000 оборотов, может и 8 моторов, с карбоновыми пропами. Любые когти отрубит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
574
Миша 58 минут назад
Битва за небо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Час назад
С новым дроном DJI FPV, с настройками по умолчанию, фокус с атакой для птицы закончится травмами. Коптер до последнего держит двигатели включенными, даже после ударов и остановки запускает двигатели вновь. Это понятно почему - обидно было бы разбить дрон от падения после столкновения с ветками дерева на высоте. А так - дрон выкрутится после столкновения и вновь может лететь (иногда правда только безопасно снижаться, после повреждения винтов).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Дикобраз оказался не по зубам леопарду Дикобраз оказался не по зубам леопарду Огромный лось напал на туриста в Колорадо Огромный лось напал на туриста в Колорадо В ЮАР пришли рекордные морозы В ЮАР пришли рекордные морозы Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение
1
111
"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за...
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей
11
296
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Фото с самыми смешными и необычными футбольными болельщиками
0
3
Фото с самыми смешными и необычными футбольными болельщиками
Побеждаем простуду за 1 день
1
14
Побеждаем простуду за 1 день
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#кино#новости#автомобили#дтп#прикольные#авто аварии#полиция
#фото#история#животные#картинки#ynews#СССР#город#аварии#природа#закон
#факты#подборка#Россия#люди#фотографии#автомир#комментарии#сша#фильм#gif

На что жалуетесь?

Вернуться