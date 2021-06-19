В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль

Уже в этом году среди нового класса электромобилей пройдет соревнование в стиле "Формулы-1".
В австралийской пустыне прошел первый испытательный полет гоночного электромобиля Alauda Airspeeder Mk3. Как говорят его создатели, четырехметровый мультикоптер весом 130 килограммов имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей», развивая скорость до 250 километров в час.
Во время теста мультикоптер управлялся дистанционно. Однако электромобиль изначально создавался под пилота. И если первые соревнования в беспилотном режиме пройдут успешно, то в кабине Alauda Airspeeder Mk3 свое законное место займет "воздушный" гонщик. Что касается безопасности, то новые машины снабжены лидарами и радиолокаторами, которые во время гонок будут работать синхронно на всех аппаратах.
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Электродвигатели Alauda Airspeeder Mk3 работают от литий-ионной батареи, которой хватает на 15 минут полета. Грядущие гонки, в которых будет участвовать до 10 летающих машин, будут длиться 45 минут. Таким образом, электромобилям потребуется несколько пит-спопов. По уверениям инженеров, замена батареи занимает не более 20 секунд.
Гонки нового класса электромобилей пройдут уже в этом году. Точная дата пока неизвестна. Основатель компании Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон заявил, что гонками он только хочет привлечь внимание, чтобы ускорить внедрение летающих электромобилей в повседневную жизнь.
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Сто лет назад простые автомобили, для опережения конной тяги, тоже так начинали, классный был фильм "Большие гонки"