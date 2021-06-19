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В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль

В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Австралия   видео   гонки   испытания   мульткоптер   формула 1   
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Уже в этом году среди нового класса электромобилей пройдет соревнование в стиле "Формулы-1".

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Метки: Австралия   видео   гонки   испытания   мульткоптер   формула 1   
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6  комментариев
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Meri Poppins Ufa 3 часа назад
Гонки - самая хорошая реклама новинке
Сто лет назад простые автомобили, для опережения конной тяги, тоже так начинали, классный был фильм "Большие гонки"
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440
Миша Полчаса назад
гоночный мультикоптер, при чём тут электромобиль.
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7k
Sapsan Полчаса назад
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8k
GRuslan 42 минуты назад
Направо, налево смотреть надо когда дорогу переходишь, а с внедрением летающих авто придётся вверх постоянно смотреть что ли?)))
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4k
Igor Pan 55 минут назад
Следующий этат - летающая подводная лодка ))
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31k
KiploksAKS 2 часа назад
Осталось найти Скайуокера.
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