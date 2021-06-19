В Австралии испытали летающий гоночный электромобиль

В австралийской пустыне прошел первый испытательный полет гоночного электромобиля Alauda Airspeeder Mk3. Как говорят его создатели, четырехметровый мультикоптер весом 130 килограммов имеет удельную тягу «выше, чем у некоторых истребителей», развивая скорость до 250 километров в час.

Во время теста мультикоптер управлялся дистанционно. Однако электромобиль изначально создавался под пилота. И если первые соревнования в беспилотном режиме пройдут успешно, то в кабине Alauda Airspeeder Mk3 свое законное место займет "воздушный" гонщик. Что касается безопасности, то новые машины снабжены лидарами и радиолокаторами, которые во время гонок будут работать синхронно на всех аппаратах.