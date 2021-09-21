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Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают поползновения беженцев

Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают поползновения беженцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 23:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: беженцы   видео   гаити   границы   конная   плётки   полиция   сша   
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На границе южных штатов американским полисменам пришлось седлать коней и вооружаться бичами.

Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", американские пограничники перешли к довольно жёсткому окучиванию нашествия мигрантов. Такое началось, когда тысячи граждан Гаити направили свои стопы в США после настигших страну бед, которые, как и мизера в преферансе, предпочитают ходить парами, в их случае это было убийство главы государства и мощное землетрясение.


На видео хорошо видно, что рейнджеры от души угощают прибывающих плётками, в лучших традициях плантаторского Юга.

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Метки: беженцы   видео   гаити   границы   конная   плётки   полиция   сша   
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16  комментариев
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20k
Ватаку Накомоде 41 минуту назад
Ну в целом правильно. По факту они просто нарушители государственной границы как минимум.
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5k
Свирепый Бамбр 21 минуту назад
Ибо .нехуй !!! Валите обратно и отвоевывайте свой дом, нафиг лезть в чужой!
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164
Вжик 39 минут назад
Гаитяне совсем офигели: пешком, мимо Кубы и Флориды, весь Мексиканский залив прошли!
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164
Вжик Полчаса назад
И куда смотрит береговая охрана?
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5k
Андрей Крылов 39 минут назад
Пендосская демократия во все кркасе. Ни какого расизма! Сплдошная толерастия! Правда. лично я думаю, что там так и надо, кода через границу лезет кто понпало, но они же за подобое всех осуждают. Разве не так? Толи ещё будет...
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146
Вадим Курбатов 45 минут назад
Помогать в беде другим, конечно, надо. Но вот пускать к себе домой всякий сброд не стоит! Так что все правильно делают, свои границы надо охранять. Цивилизованные люди не должны страдать, из-за того, что эти ниггеры или, как у нас косорылые, не смогли устроить свой дом и поперли к соседям на всё готовое. И при этом имеют наглость там свои порядки строить.
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55
The Sinner 57 минут назад
Молодцы! Не чита нашим, хлеб соль, чурью с гор и из пустынь...
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9k
Majul 58 минут назад
- белые колонизировали мир;
- белые привезли недалеких, на том момент, черных для работы;
-черные работали и радовались, что есть работа, жилье и еда, хоть и были рабами (дома в
Африке гибло от болезней и голода в разы больше);
- белые, глупые белые, стали считать работающих черных животнымии стали обходится с ними как с животными;
- черные взбунтовались;
- белые задушили восстание;
- черные нашли сторонников среди белых и победили;
- часть глупых белых и часть глупых черных продолжили жить как привыкли;
- у черных появились права;
- умные черные стали учиться и вливаться в общество. Белые стали считать умных черных своими. Глупые черные плевали на всех и вся;
- максимально глупые черные решили доказать всему миру, что они глупые не потому, что не хотят учиться, а потому что 200 лет назад их угнетали;
- глупые белые пошли на поводу у глупых и быдлообразных черных-преступников;
- почти все черные стали угнетать белых;
- белым начало надоедать хамствао и вседозволенность черных;
- белые начинают колонизацию наоборот...

Что нас ждет завтра?
Вопрос риторический, ответ очевиден.

История циклична и не любит сослагательных наклонений.
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5k
Ruk Час назад
когда ж у нас начнут гнать? в РФ таджиков уже больше чем в Таджикистане!
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803
Alex Час назад
не, ну Америка не резиновая же ,и своих черножепых хватает
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21k
pssst Час назад
В отделе кадров очередь...
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