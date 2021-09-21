Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают поползновения беженцев

Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", американские пограничники перешли к довольно жёсткому окучиванию нашествия мигрантов. Такое началось, когда тысячи граждан Гаити направили свои стопы в США после настигших страну бед, которые, как и мизера в преферансе, предпочитают ходить парами, в их случае это было убийство главы государства и мощное землетрясение.