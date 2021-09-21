Рейнджеры южных границ США, не щадя плёток, героически отражают поползновения беженцев

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На границе южных штатов американским полисменам пришлось седлать коней и вооружаться бичами.
Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", американские пограничники перешли к довольно жёсткому окучиванию нашествия мигрантов. Такое началось, когда тысячи граждан Гаити направили свои стопы в США после настигших страну бед, которые, как и мизера в преферансе, предпочитают ходить парами, в их случае это было убийство главы государства и мощное землетрясение.
На видео хорошо видно, что рейнджеры от души угощают прибывающих плётками, в лучших традициях плантаторского Юга.
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Кто такая "не чита" не очень понятно.
- белые привезли недалеких, на том момент, черных для работы;
-черные работали и радовались, что есть работа, жилье и еда, хоть и были рабами (дома в
Африке гибло от болезней и голода в разы больше);
- белые, глупые белые, стали считать работающих черных животнымии стали обходится с ними как с животными;
- черные взбунтовались;
- белые задушили восстание;
- черные нашли сторонников среди белых и победили;
- часть глупых белых и часть глупых черных продолжили жить как привыкли;
- у черных появились права;
- умные черные стали учиться и вливаться в общество. Белые стали считать умных черных своими. Глупые черные плевали на всех и вся;
- максимально глупые черные решили доказать всему миру, что они глупые не потому, что не хотят учиться, а потому что 200 лет назад их угнетали;
- глупые белые пошли на поводу у глупых и быдлообразных черных-преступников;
- почти все черные стали угнетать белых;
- белым начало надоедать хамствао и вседозволенность черных;
- белые начинают колонизацию наоборот...
Что нас ждет завтра?
Вопрос риторический, ответ очевиден.
История циклична и не любит сослагательных наклонений.