Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити

Бывший морпех американской армии Жак Ив Себастьен Дюрозо решил не просто уехать к себе на родину, но и стать там президентом.
Однако 34-летний сержант решил добиваться власти на Гаити не законными способами, а попросту совершить военный переворот. Для этого он в 2019 году связался с местным жителем и поделился своими планами. Тот заинтересовался и они решили, что Дюрозо приедет в страну и будет обучать местных жителей, ведь у него есть опыт службы инструктором по огнестрельному оружию.
Только вот местный житель (имя которого засекречено), пока Жак Ив собирался в дорогу, умудрился рассказать о его намерениях властям.
Жак Ив Себастьен Дюрозо собрал 3 контейнера. В двух из них было оружие, а в третьем – боеприпасы. В компании American Airlines он заполнил все декларации на контейнеры, но не предоставив никаких экспортных документов.
По прибытию на Гаити 11 ноября 2019 года – мужчину сразу же задержали.
Только вот местный житель (имя которого засекречено), пока Жак Ив собирался в дорогу, умудрился рассказать о его намерениях властям.
Жак Ив Себастьен Дюрозо собрал 3 контейнера. В двух из них было оружие, а в третьем – боеприпасы. В компании American Airlines он заполнил все декларации на контейнеры, но не предоставив никаких экспортных документов.
По прибытию на Гаити 11 ноября 2019 года – мужчину сразу же задержали.
×
Следователям "мятежник" заявил, что на самом деле собирался "победить головорезов, которые создают нестабильность на Гаити".
Дюрозо экстрадировали в США и на днях суд признал его виновным по 5 из 6 предъявленных пунктов обвинения. 1 марта 2021 года вступит в силу решение суда о пожизненном лишении свободы.
В Мали произошёл военный переворот
Источник:
Ссылки по теме:
- Нелегальные мигранты перелезают через трамповскую стену с помощью веревочной лестницы
- В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом
- В Нью-Йорке инсталлировано изображение Трампа в виде святого
- "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19
- Дональд Трамп позажигал на митинге под гимн ЛГБТ
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
рассекречу-это была Ирина Николаевна из 3 подъезда