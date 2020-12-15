Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити

Однако 34-летний сержант решил добиваться власти на Гаити не законными способами, а попросту совершить военный переворот. Для этого он в 2019 году связался с местным жителем и поделился своими планами. Тот заинтересовался и они решили, что Дюрозо приедет в страну и будет обучать местных жителей, ведь у него есть опыт службы инструктором по огнестрельному оружию.



Только вот местный житель (имя которого засекречено), пока Жак Ив собирался в дорогу, умудрился рассказать о его намерениях властям.



Жак Ив Себастьен Дюрозо собрал 3 контейнера. В двух из них было оружие, а в третьем – боеприпасы. В компании American Airlines он заполнил все декларации на контейнеры, но не предоставив никаких экспортных документов.



По прибытию на Гаити 11 ноября 2019 года – мужчину сразу же задержали.