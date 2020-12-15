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Сообщество Жизнь в США 528 постов • 196 подписчиков подписаться
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Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити

Американец получил пожизненное за попытку свержения власти на Гаити (3 фото)

Автор:
15 декабря 2020 20:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: военный переворот   гаити   граница   захват   оружие   президент   сша   
2675
3
Бывший морпех американской армии Жак Ив Себастьен Дюрозо решил не просто уехать к себе на родину, но и стать там президентом.
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Метки: военный переворот   гаити   граница   захват   оружие   президент   сша   
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10  комментариев
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953
Педигри 3 часа назад
Гаити - страна настолько бедная, что если бы его план удался, это было бы только к лучшему.
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1k
zenon 37 минут назад
Этого диверсанта видимо обучал Навальный.
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1k
paranoik_ 39 минут назад
:-/
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61k
Максим Час назад
Картинка из игры? потому что ну очень странные пистолеты для обычного сержанта)
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13k
vikklu 2 часа назад
Чёт этим попахивает, как его...?
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3k
Двестиграмм 2 часа назад
он существует


он существует
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Ему орден надо было дать и разрешить действовать как хочет. Хуже чем на Гаити люди живут, то не бывает в принципе. Самая помойка Мира!. За что наказывать того сержанта даже не понятно. Разве что за его наивность. Даже если он там хотел стать диктатором. Разве можно ухудшить тот Ад, что там творится? Кстати, тот Ад там устроен не без "помощи" властей США...
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8k
Sasa Андрей Крылов 2 часа назад
США конкурентов не терпит! )))
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7k
Караганда 2 часа назад
Только вот местный житель (имя которого засекречено), пока Жак Ив собирался в дорогу, умудрился рассказать о его намерениях властям.

рассекречу-это была Ирина Николаевна из 3 подъезда
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