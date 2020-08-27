Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео

С преступниками в Америке не церемонятся и стараются раскрывать преступление по горячим следам. Видео погони и задержания 17-летних оболтусов, ограбивших на парковке парня, впечатляет. Кстати, все они оказались чернокожими - удивительно, не правда ли?
Полицейские из Техаса сумели поймать группу вооруженных 17-летних преступников, ограбивших мужчину на стоянке. Видео погони за бандой тинеджеров опубликовано в воспитательных целях полицейским департаментом. Дескать, мотайте на ус: с вами будет тоже самое, если задумали поживиться за чужой счет!
Позвонивший в 911 парень сообщил, что его только что ограбили. Под дулом обреза он был вынужден отдать содержимое своих карманов, преступники также пожелали забрать его обувь. Пострадавший описал машину, на которой скрылись преступники. Всего через несколько минут стражи порядка заметили на улице города похожий автомобиль.
Приказ остановиться водитель авто проигнорировал - полицейским пришлось пуститься в погоню. На одной из улиц, заметив впереди, полосу с шипами, преступники выпрыгнули из машины на ходу, но убежать далеко не смогли - через несколько минут все были задержаны и заключены под стражу.
У 17-летних американцев были изъяты похищенные деньги, обрез, 9-мм пистолет, при себе парни имели также марихуану и электронные весы для взвешивания травы. Кроме того, полицейские среди их вещей обнаружили ключи от Infiniti, которую украли на этой неделе в округе.
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И черножовые видать не уделанные по сами брови были. Решили пожить еще))
Блэк Ливэс Мэттэр!!!!!!!!!!!!! Отпустить, извиниться, наградить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!