FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 414 постов • 187 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео

Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 09:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   воры   задержание преступников   погоня   полиция   преступники   сша   
1226
4
1
С преступниками в Америке не церемонятся и стараются раскрывать преступление по горячим следам. Видео погони и задержания 17-летних оболтусов, ограбивших на парковке парня, впечатляет. Кстати, все они оказались чернокожими - удивительно, не правда ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: видео   воры   задержание преступников   погоня   полиция   преступники   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Delhana 2 часа назад
Опять негров угнетают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Игорь 23 минуты назад
конечно - нигеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Вот суки,даже обувь с мужика сняли. Их отпустят под залог:3 пары кросов и 5 баскетб мячей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Michael Час назад
Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Vazari Час назад
Я один не удивлен цвету их кожи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Nane First NameLast Час назад
Даже патроны не пришлось тратить. Копы красавы!

И черножовые видать не уделанные по сами брови были. Решили пожить еще))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пумба Час назад
ААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Блэк Ливэс Мэттэр!!!!!!!!!!!!! Отпустить, извиниться, наградить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Батончик с маком 2 часа назад
афрочерножопых надо брать холодненькими
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Удивительно, что не стреляли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа Дмитрий Данилов Час назад
К сожалению не стреляли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
DoctorBetruger Дмитрий Данилов Час назад
Так они сразу лапки кверху и мордой в землю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax 2 часа назад
Опять компьютерная графика. Перекрасили белых воришек в чёрный цвет. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини Американские полицейские арестовали отдыхающую на пляже девушку за слишком смелое бикини Бдительная американка вызвала полицию, приняв возгласы попугая соседа за домашнее насилие Бдительная американка вызвала полицию, приняв возгласы попугая соседа за домашнее насилие "Начните относиться к нам с уважением!": глава профсоюза полиции Нью-Йорка обратился к американцам "Начните относиться к нам с уважением!": глава профсоюза полиции Нью-Йорка обратился к американцам Полицейским пришлось 45 минут гоняться за поросёнком Полицейским пришлось 45 минут гоняться за поросёнком
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560688



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
4
167
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
Ретро фотографии
3
13
Ретро фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
1
25
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
Три научные загадки, которые предполагают параллельный Мир Зеркальной Вселенной
2
7
Три научные загадки, которые предполагают параллельный Мир Зеркальной Вселенной
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#сша#знаменитости#картинки#Биография звезд#животные#подборка#автоприкол#дети
#прикол#факты#шоу бизнес#интересное#россия#актер#навальный#позитив#актеры#музыка
#фото#история#авария#кино#дтп#биография#авто авария#транспорт#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться