Взяли тепленькими: погоня за воришками в США и их поимка попали на видео

Позвонивший в 911 парень сообщил, что его только что ограбили. Под дулом обреза он был вынужден отдать содержимое своих карманов, преступники также пожелали забрать его обувь. Пострадавший описал машину, на которой скрылись преступники. Всего через несколько минут стражи порядка заметили на улице города похожий автомобиль.