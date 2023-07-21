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"А я че говорил": неприятный инцидент на стройке

"А я че говорил": неприятный инцидент на стройке

Автор:
21 июля 2023 11:26
Метки: Видео   инцидент   люди   неудача   рабочие   техника   фейл   
1704
1
1

Рабочие допустили ряд ошибок, пытаясь поднять завалившуюся на бок технику. В результате они только прибавили себе работы.

Работают профессионалы.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   инцидент   люди   неудача   рабочие   техника   фейл   
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6  комментариев
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2k
mikhanych 50 минут назад
теперь нужен кран побольше
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5k
alex 7 минут назад
напомнило...-первая эскадрилья может!
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33k
Юр21 8 минут назад
Ишь какие затейники!
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16k
K7OO 18 минут назад
Может люди на окладе работают Надо же им чем-то занять свой рабочий день.
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687
Звёздный князь Полчаса назад
Что я думаю об этом?
А что тут думать? Сажают за дорогостоящую технику не пойми кого, а потом виноватых ищут. А виноват тот, кто набирал в свою бригаду таких жопоруких.
Опытный крановщик такую фигню не сморозил бы. Знаю, потому что есть знакомые крановщики, у которых ситуации посложнее бывали, но решали они их без проблем не по инструкциям методичек.
Именно нестандартный подход в большинстве случаев спасал ситуацию.
Здесь же сразу видно, кто орудовал, либо новичок, либо педант.
И судя по голосу за кадром, то даже тот человек в курсе неверного решения.
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918
ruslan d 41 минуту назад
Красавцы
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