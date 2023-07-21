"А я че говорил": неприятный инцидент на стройке

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Рабочие допустили ряд ошибок, пытаясь поднять завалившуюся на бок технику. В результате они только прибавили себе работы.
Работают профессионалы.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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А что тут думать? Сажают за дорогостоящую технику не пойми кого, а потом виноватых ищут. А виноват тот, кто набирал в свою бригаду таких жопоруких.
Опытный крановщик такую фигню не сморозил бы. Знаю, потому что есть знакомые крановщики, у которых ситуации посложнее бывали, но решали они их без проблем не по инструкциям методичек.
Именно нестандартный подход в большинстве случаев спасал ситуацию.
Здесь же сразу видно, кто орудовал, либо новичок, либо педант.
И судя по голосу за кадром, то даже тот человек в курсе неверного решения.