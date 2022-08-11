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10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть

10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть

Автор:
11 августа 2022 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: авария   в мире   неудача   ущерб   фейл   фото   
1184
19

Каждый из нас совершал, совершает и будет совершать ошибки. Как правило, многие наши неудачи вызывают смущение и наносят ущерб лишь чувству собственного достоинства.

Однако ошибки людей и неудачные стечения обстоятельств из этой подборки обернулись настоящими катастрофами, устранение последствий которых настолько дорого, что страшно представить.

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Источник:

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Метки: авария   в мире   неудача   ущерб   фейл   фото   
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sos1960sos Час назад
Раздел имущества при разводе супружеской пары...
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SinigamiRuuk 10 минут назад
В подборке нет Эвергрина...
А казалось бы мем на годы.
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