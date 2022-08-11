10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть

1184
19
Каждый из нас совершал, совершает и будет совершать ошибки. Как правило, многие наши неудачи вызывают смущение и наносят ущерб лишь чувству собственного достоинства.
Однако ошибки людей и неудачные стечения обстоятельств из этой подборки обернулись настоящими катастрофами, устранение последствий которых настолько дорого, что страшно представить.
×
×
Если вы собираетесь облажаться, убедитесь, что вы сделали это так, чтобы другие удивлялись и спрашивали, как это произошло
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 случаев, когда день рождения пошёл не по плану
- 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру
- Некоторым людям явно стоит держаться подальше от кухонной плиты
- 18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой
- Погода решила проверить нервы людей на прочность
Новости партнёров
А казалось бы мем на годы.