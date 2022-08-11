10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть

В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео)

45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру

10 фото, на которых драмы столько же, сколько песка на пляже

12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии

15 случаев, когда день рождения пошёл не по плану

Безумно редкие моменты, стать свидетелем которых можно лишь по чистой случайности