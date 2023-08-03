FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11921 пост • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Впечатляющая панорамная книга по «Очень странным делам»

Впечатляющая панорамная книга по «Очень странным делам»

Автор:
03 августа 2023 09:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Очень странные дела   интересно   кино   книга   панорамная книга   
1640
1
2

Панорамная книга с монстром из сериала «Очень странным делам», которая подарит незабываемые ощущения не только детям, но и их родителям.

Один из жутких монстров из популярного сериала.

Какие еще сцены из сериала перенесли в книгу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Очень странные дела   интересно   кино   книга   панорамная книга   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
K7OO Час назад
Нифига себе, люди изобрели книгу-раскладушку!
В чем прикол? Реклама что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 24 минуты назад
Монстр страшён до блеска....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Желание враг мудрости 56 минут назад
Вот туда бы Грозу Островского, и позднего Толстого, да и Ерошова и Пушкина, и вообще бы цены не было такой книге)
А как еще детей и подростков завлечь читать золотой и серебрянный век нашей литературы ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

647278



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#Прикол#фильм#подборка#собака#ДТП#сарказм#Жизнь
#люди#автомобили#интересно#кино#новости#интересное#полиция#авто аварии#США#дети
#животные#в мире#Юмор#Автовсячина#позитив#факты#аварии#Китай#Разное#Еда
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться