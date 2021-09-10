Толстой: опека сейчас — это бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией

Как сообщает Telegram-канал "Daily Storm", вице-спикер ГД призвал полностью распустить органы опеки в России, так как они не отвечают запросам общества.

«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — заявил Пётр Толстой.