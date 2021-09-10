Толстой: опека сейчас — это бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказался за полную недееспособность органов опеки.
Как сообщает Telegram-канал "Daily Storm", вице-спикер ГД призвал полностью распустить органы опеки в России, так как они не отвечают запросам общества.
«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — заявил Пётр Толстой.
Общественный и политический деятель также считает, что органы опеки сейчас — это «бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа».
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