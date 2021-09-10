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Толстой: опека сейчас — это бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией

Толстой: опека сейчас — это бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией (2 фото)

Автор:
10 сентября 2021 02:12
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Пётр   Россия   вице-спикер   опека   роспуск   толстой   ювеналка   
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказался за полную недееспособность органов опеки.

Как сообщает Telegram-канал "Daily Storm", вице-спикер ГД призвал полностью распустить органы опеки в России, так как они не отвечают запросам общества.


«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — заявил Пётр Толстой.


Общественный и политический деятель также считает, что органы опеки сейчас — это «бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа».

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Метки: ynews   Пётр   Россия   вице-спикер   опека   роспуск   толстой   ювеналка   
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9  комментариев
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arek14 3 часа назад
Это тот ч(м)удак, который предложил заваривать кору дуба вместо лекарств?
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Дмитр Стар Полчаса назад
очередная едросовская мразь жаждет и дальше депутатствовать.
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Сергей 37 минут назад
Этот,типа потомок писателя ,позорит в Госдуме самого писателя.
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bobobo 3 часа назад
Предвыборное обострение совестливости. Проходит сразу после выборов.
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閃光 3 часа назад
Почему только опеку? ГД, Росстат и ПФ для начала перетряхнуть надо - пользы больше будет для всех.
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