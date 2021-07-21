12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх

Первые современные Олимпийские игры прошли в 1896 году в Афинах. То есть и тогда, и позже уже была возможность запечатлевать соревнования на фото, что и поможет нам увидеть доказательства существования всех перечисленных странных видов из нашего списка.
23 июля в Токио начнутся перенесённые на год XXXII летние Олимпийские игры. В программе Олимпиады будет представлено 33 вида спорта, в частности впервые в истории появятся соревнования по скейтбордингу. Однако современные олимпийские дисциплины объединяет одно — все они какие-то слишком нормальные. А раньше-то бывало ого-го! Давайте ненадолго окунёмся в историю и вспомним, какие чудаковатые виды спорта также являлись частью олимпийской программы, но в далёком прошлом.
1. Дуэль на пистолетах
Дисциплина была в программе на Олимпиаде 1908 года в Риме, но в числе неофициальных показательных видов. То есть не за медали. Пистолеты стрелков были заряжены воском, а сами спортсмены были покрыты защитой.
2. Перетягивание каната
Самая народная дисциплина входила в основную программу Олимпийских игр с 1900 по 1920 годы.
3. Баскская пелота
Входила в программу Олимпиады 1900 года в Париже.
Площадка для игры в баскскую пелоту имеет высокие стены спереди, слева и сзади, а правая часть площадки предназначена для зрителей. Игроки одной команды (2 человека) бросают небольшой жёсткий мяч в переднюю стенку, в то время как противники должны отбить мяч в воздухе или при первом отскоке от земли. Если противники не отбивают мяч в стену, игроки первой команды получают очко. Отбивают снаряды специальной ракеткой-ловушкой.
4. Подводное плавание
Входило в программу Олимпийских игр 1900 года в Париже, но позже этот вид был упразднён по причинам, что забавно, низкой зрелищности и соответственно отсутствия зрительского интереса. На фото видно, как захватывающе выглядели соревнования по этой дисциплине.
5. Прыжки в воду на дальность
Были в программе на Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе.
Спортсмены ныряли в бассейн из положения стоя и должны были пробыть под водой как можно дольше, не двигая своим телом. Как только лицо пловца оказывалось над водой, судья останавливал измерение расстояния.
6. Лазание по канату
Дисциплина присутствовала на Олимпийских играх с 1896 по 1932 год. И да, спортивная площадка в Афинах в 1896 году выглядела как виселица.
7. Одиночное синхронное плавание
Присутствовало на трёх Олимпиадах с 1984 по 1992 год, потом организаторы решили, что синхронно должны плавать как минимум два человека.
8. Тандем
Такой формат велогонок был представлен на Олимпиаде 1908 года в Риме, а затем стабильно был частью Игр с 1920 по 1972 год.
9. Гонки на воздушных шарах
Соревнование было частью самой весёлой в истории Олимпиады 1900 года в Париже и, разумеется, являлось показательным.
10. Толчок одной рукой
Этот вид тяжёлой атлетики продержался на Олимпиадах с 1986 по 1906 год (когда проводились «Внеочередные летние Олимпийские игры» в Афинах). Результаты спортсменов, демонстрируемых ими обеими руками, суммировались.
11. Лыжный балет
Лыжный балет, то есть хореографическая форма катания на лыжах, появлялся как показательное мероприятие на двух Олимпийских играх: на Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари и на Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле.
12. Конкурсы искусств
Рисунки с Олимпиады 1928 года в Амстердаме, за которые тоже давали олимпийские медали.
Проводились с 1912 по 1948 год по инициативе одного из главных организаторов возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена, который указывал на важность первоначальной красоты Античных игр. Среди категорий значились архитектура, скульптура, музыка, живопись и литература.
Например, сам Пьер де Кубертен (выступив под псевдонимом) получил золотую медаль по литературе на Олимпиаде в 1912 году за сочинённую им «Оду спорту».
Источник:
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Ибо сейчас походу профессиональный спортсмен со здоровым образом жизни никак не ассоциируется