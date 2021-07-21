12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх

Лыжный балет, то есть хореографическая форма катания на лыжах, появлялся как показательное мероприятие на двух Олимпийских играх: на Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари и на Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле.

12. Конкурсы искусств



Рисунки с Олимпиады 1928 года в Амстердаме, за которые тоже давали олимпийские медали.

Проводились с 1912 по 1948 год по инициативе одного из главных организаторов возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена, который указывал на важность первоначальной красоты Античных игр. Среди категорий значились архитектура, скульптура, музыка, живопись и литература.

Например, сам Пьер де Кубертен (выступив под псевдонимом) получил золотую медаль по литературе на Олимпиаде в 1912 году за сочинённую им «Оду спорту».