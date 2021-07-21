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12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх

12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на олимпийских играх (14 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:11
Сообщество : Спорт
Метки: интересно   олимпийские игры   подборка   соревнования   спорт   факты   фото   
1709
14

Первые современные Олимпийские игры прошли в 1896 году в Афинах. То есть и тогда, и позже уже была возможность запечатлевать соревнования на фото, что и поможет нам увидеть доказательства существования всех перечисленных странных видов из нашего списка.

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Метки: интересно   олимпийские игры   подборка   соревнования   спорт   факты   фото   
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4  комментария
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Федор Медведев 37 минут назад
На конкурсе искусств в нынешней олимпиаде победила бы эта фотография
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11k
Bill 37 минут назад
Предлагаю стрельбу из лука под водой в коньках
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628
Denis 45 минут назад
Ниче, когда состязания химчистки созданных существ, который почему-то называют спортсменами окончательно потеряет зрителя эту шайку разгонят. И тогда вполне возможно появятся и новые зрелищные состязания и былой посыл к здоровому образу жизни вернется.
Ибо сейчас походу профессиональный спортсмен со здоровым образом жизни никак не ассоциируется
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