FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6068 постов • 713 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Удивительные снимки уличной жизни Нью-Йорка в 1930-х - 1940-х годах

Удивительные снимки уличной жизни Нью-Йорка в 1930-х - 1940-х годах (30 фото)

Автор:
19 сентября 2021 14:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1940-е   30-е годы   манхэттен   старые снимки   уличная фотография   фотограф   черно-белые фотографии   
4365
30
В конце 1930-х годов прославленный фотограф Хелен Левитт только начинала свою карьеру (продолжавшуюся до 1990-х годов). Ее ранние снимки задокументировали жизнь на улицах Манхэттена, самые подлинные ее моменты. "Это был хороший район для фотографирования в те дни, - говорила Хелен. - Потому что это было до телевидения, и на улице много чего происходило".
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: 1940-е   30-е годы   манхэттен   старые снимки   уличная фотография   фотограф   черно-белые фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
531
Карл Такойто 4 часа назад
Время тяжёлое-Великая Депрессия,на лицах ни у кого нет фирменных американских улыбок,даже дети угрюмые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
514
MerryGoRound 56 секунд назад
Тогда была великая депрессия как раз. Это очень хорошо видно на лицах людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
Lii Wai Час назад
Всегда интересно смотреть такие фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 2 часа назад
Редкое фото - Обама клянчит у детей мороженое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Жуть! Вот, когда подобное постят про СССР - прям всё уныло и погано. а когда и з "светоча демократии", то норм. Ностальгия типа. автор фото (да и поста) молодцы! ПОказали всё как было без прикрас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
Елена Букреева Андрей Крылов 46 минут назад
Есть мнение, что уровень жизни они подняли своему населению, чтобы избежать коммунистического брожения в обществе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей 3 часа назад
Не понял, что удивительного в этих снимках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrey 4 часа назад
Бабушка Греты Тунберг???

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя Женщина отсканировала негативы 30-х годов, оставшиеся от отца-фотолюбителя Дореволюционная Россия в цветных автохромах Петра Ивановича Веденисова Дореволюционная Россия в цветных автохромах Петра Ивановича Веденисова Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах Ретро-фотографии: повседневная жизнь США в 1938-1941 годах Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы Дикие лошади острова Сейбл на потрясающих черно-белых снимках Дикие лошади острова Сейбл на потрясающих черно-белых снимках
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

564465



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"
4
71
50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
1
47
12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма
Набирающие популярность в сообществах
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
0
41
Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане
Дань подвигу: в Москве открыт памятник врачам, побеждающим коронавирус
0
45
Дань подвигу: в Москве открыт памятник врачам, побеждающим коронавирус
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фотографии#gif#СССР#новости#Разное#прошлое#мода
#Юмор#люди#картинки#история#позитив#прикол#Интересные
#фото#подборка#факты#Россия#прикольные#комментарии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться