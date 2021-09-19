Удивительные снимки уличной жизни Нью-Йорка в 1930-х - 1940-х годах

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В конце 1930-х годов прославленный фотограф Хелен Левитт только начинала свою карьеру (продолжавшуюся до 1990-х годов). Ее ранние снимки задокументировали жизнь на улицах Манхэттена, самые подлинные ее моменты. "Это был хороший район для фотографирования в те дни, - говорила Хелен. - Потому что это было до телевидения, и на улице много чего происходило".
Газета New York Times в 2009 году описала Хелен Левитт как "крупного фотографа 20-го века, запечатлевшего мимолетные моменты жизни, полные превосходного лиризма, таинственности и тихой драмы, на улицах ее родного Нью-Йорка".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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