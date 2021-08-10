Дикие лошади острова Сейбл на потрясающих черно-белых снимках

Фотограф Дрю Доггетт в течение десяти лет приезжал на канадский остров Сейбл, что находится у побережья Новой Шотландии. Это удивительное место - более 200 лет назад на остров завезли лошадей, да там и оставили. Теперь в национальном парке Сейбл-Айленд обитает около 400 диких лошадей неимоверной красоты и грации!

0 Черно-белые фотографии Доггетта опубликованы в новой книге под названием Wild: The Legendary Horses of Sable Island.

0 Источник: Остров Сейбл получил прозвище "кладбище Атлантики" из-за того, что около 125 дней в году он окутан туманом.

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0 Источник: На песчаной косе в форме улыбки, протяженностью 42 км, обитает около 400 диких лошадей, которые были отправлены на остров в начале 18 века. В то время была предпринята попытка поселения, но она не увенчалась успехом.

0 Источник: По словам фотографа, некоторые части острова кажутся марсианскими пейзажами, пустынными и полностью лишенными жизни. Другие заполнены пышной травой Маррам, пресноводными прудами и пологими наклонными дюнами. Но независимо от того, где вы находитесь на острове, вы везде видите пляж.

0 Источник: "Честно говоря, это самое уникальное место, в котором я когда-либо побывал. Помимо лошадей, там совершенно нереальный нетронутый и потусторонний пейзаж, и он также постоянно меняется, поскольку приливы медленно перемещаются и заново "изобретают" форму острова", - говорит Доггетт.

0 Источник: После более чем 200 лет пребывания на острове Сейбл лошади приспособились к жизни среди дюн. У них коренастые тела и толстая шерсть, которая защищает их от холодных ветров, когда зимой температура опускается ниже нуля.

0 Источник: Давайте посмотрим на этот великолепный и необычный остров глазами фотографа и представим, что мы путешествуем вместе с ним.

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