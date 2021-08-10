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Дикие лошади острова Сейбл на потрясающих черно-белых снимках

Дикие лошади острова Сейбл на потрясающих черно-белых снимках (10 фото)

Автор:
10 августа 2021 15:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикие лошади   лошади   национальный парк   остров Сэйбл   фотограф   черно-белые снимки   черно-белые фотографии   
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Фотограф Дрю Доггетт в течение десяти лет приезжал на канадский остров Сейбл, что находится у побережья Новой Шотландии. Это удивительное место - более 200 лет назад на остров завезли лошадей, да там и оставили. Теперь в национальном парке Сейбл-Айленд обитает около 400 диких лошадей неимоверной красоты и грации!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикие лошади   лошади   национальный парк   остров Сэйбл   фотограф   черно-белые снимки   черно-белые фотографии   
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