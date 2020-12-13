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История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто

История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 01:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   Мурино   драка   палка   таджик   такси   таксист   угон   
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Вечером 10 декабря таксист Исмоил вез клиентку. Видимо, 25-летний таджик у себя на селе не сталкивался с таким суровым движением, как в городе Мурино (Ленинградская область), поэтому поехал на запрещающий знак светофора.

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Метки: Ленинградская область   Мурино   драка   палка   таджик   такси   таксист   угон   
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
Какой занятный фильмец получился
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20k
Ваня Минуту назад
домой, в родной аул, пусть и светофоры изучает и на русском говорить...
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13k
Александр 8 минут назад
"+" за описание и ролик, этот пост именно для "Сайта Хорошего Настроения"
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1k
Philatelist 42 минуты назад
ААА, ору.
Сбегал отовариться
Макак
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7k
Михалыч 48 минут назад
Ну радостно, что заезжий товарищ эволюционирует - палку взял. Скоро, может и ПДД выучит.
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4k
Miraton 53 минуты назад
Тот случай, кода обезьяна взяла в руки палку, но человеком так и не стала...
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4k
Bhaal Час назад
Правильно. Чемодан, вокзал, Душанбе.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Таджик плов варил,овец е-бал,машина ездил,а вот светофор не понятно
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Надо акушерам жать задание - если новорожденный чурка или блогерша, то сразу в ведро с биоотходами помещать! )))))
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26k
a.fey 2 часа назад
Русский не честна. Таджикистан палка первый нашла победила.
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10k
wilddewill 2 часа назад
Такое чувство, что реально маски шоу посмотрел))))) Бедный Измаил
Но бегает хорошо))))
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1k
евгений 2 часа назад
Вот это реверсия))
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1k
флоМастер 2 часа назад
в 4 минутах ролика сюжет и раскрытие персонажей значительнее, чем в кино РФ от Минкульта за бюджетные деньги)
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