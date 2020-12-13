История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто

Вечером 10 декабря таксист Исмоил вез клиентку. Видимо, 25-летний таджик у себя на селе не сталкивался с таким суровым движением, как в городе Мурино (Ленинградская область), поэтому поехал на запрещающий знак светофора.
Пешеходам пришлось пропустить автомобиль, но один мужчина не стерпел и ударил ногой по такси. Горячая кровь Исмоила вскипела и, несмотря на наличие пассажирки, он бросил такси прямо на дороге и кинулся догонять обидчика.
Но прохожий не сплоховал, и на видео можно заметить, как Исмоил позорно убежал. Он быстро где-то нашёл палку и бросился за добавкой. На этот раз пешеходу помогли другие мужчины, свидетели конфликта.
Танцы с палкой и разборки продлились несколько минут, а автомобиль так и стоял на проезжей части, мешая другим участникам дорожного движения. На видеозаписи можно увидеть, как человек, похожий на прохожего, на которого первоначально набросился таджик, садится за руль такси и уезжает.
Но прохожий не сплоховал, и на видео можно заметить, как Исмоил позорно убежал. Он быстро где-то нашёл палку и бросился за добавкой. На этот раз пешеходу помогли другие мужчины, свидетели конфликта.
Танцы с палкой и разборки продлились несколько минут, а автомобиль так и стоял на проезжей части, мешая другим участникам дорожного движения. На видеозаписи можно увидеть, как человек, похожий на прохожего, на которого первоначально набросился таджик, садится за руль такси и уезжает.
Исмоил обратился в полицию с заявлением об угоне, рассказав не всю историю событий. Полиция занялась поиском авто и достаточно быстро его обнаружила. Оказалось, что мужчина довез пассажирку до места назначения и, припарковав автомобиль, бросил его, не причинив вреда.
А вот ещё про "горячих" парней: борцы из Ингушетии и Осетии подрались на турнире по вольной борьбе
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