"Ведешь себя как свинья!" - выговаривал он парню, пояснив, что и сам курил 14 лет, прежде чем бросить, и прекрасно чувствует запах дыма. Пассажир в полемику не вступал, вел себя спокойно - возможно, именно эта невозмутимость доконала водителя, который в результате высадил пассажира из такси, не доехав до места назначения.