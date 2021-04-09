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"Ты хотя бы разрешения спросил!": таксист высадил пассажира за закуренную электронную сигарету

"Ты хотя бы разрешения спросил!": таксист высадил пассажира за закуренную электронную сигарету (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 12:02
Сообщество : Таксисты
Метки: Конфликт поколений   видео   такси   таксисты   электронная сигарета   
950
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1
Правила вежливости никто не отменял, а те, кто считает, что это не так, ходят пешком.

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Метки: Конфликт поколений   видео   такси   таксисты   электронная сигарета   
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21k
Батончик с маком 56 минут назад
Фууу.... курящая девка
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1k
Unknown 3 минуты назад
Пардон, но лично для меня оба отмороженные. Один-потому что не спросив творит что ему вздумается. Второй - что ведет себя как тотальное быдло и орет матом, даже не попытавшись разрешить ситуацию, а сразу спровоцировав конфликт и агрессию. И есть, кстати, эллектронные сигареты, которые не "дымят" дымом или табаком, а у них вкусы разные "под фрукты" и т.д. и это вот никак не может вызвать у некурящих неприятные чувства. Говорю из личного опыта, когда бросала курить с эллектронными сигаретами, а мой муж был из некурящих и на запах табака у него аллергия. Он рядом со мной и "фруктовой смесью" для сигареты мог спокойно сидеть и ничего ему это не мешало. Неправы конечно в данном случае оба, но водитель реально какой то истерик и быдло просто. Я б к такому не села. Не знаешь что еще ему во время поездки "не понравится" и за что он тебя матом обложит и выкинет на обочине, как последнее чмо.
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246
Spoiler 9 минут назад
Да вот этот вот водила такой же мудак, что и тот который с сигаретой, никакого уважения к людям. Увидел что шкет сидит терпит и разинул варежку... Курить в чужой машине конечно нельзя, но и с людьми (клиентами) так разговаривать нельзя тоже... В общем та самая история где правых нет
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9k
Максим Spoiler 5 минут назад
Тут прав тот кто больше в этой машине проводит время.
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1
Владимир 10 минут назад
ее мое!!! я же просто финал не досмотрел )))
самое интересное же в конце
и вот за это, я бы хлопнул дверью так, чтобы она внутрь непрокуренной машину вогнулась

давно по е-б-л-у х-уй-л-о очкастое не получало!
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278
liveevil 15 минут назад
Да, молодежь нынче - просто конченная и на всю голову отбитая. Никакого уважения ни к себе, ни к взрослым. Творят, что хотят и думают, что это в порядке нормальности.
Слушают всякое г*вно, вроде Моргенхера, а потом еще и выглядят, как малолетние пид*расы. Блин, да у меня пол двора малолетних пацанов с синими волосами бегает. Это, что мода сейчас такая? Или это родители долбо*бы?!
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427
Юрий 18 минут назад
Хочешь курить в такси, заказывай курительный салон. Нет туда и сюда нет.
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385
С того Берега моря 24 минуты назад
Генеральный директор крупной корпорации, который просто иногда таксует, который заработал на аффтаммобмиль,конченый гандон, сорвался на молодого юнца(тоже бесхребетное чмо), мог бы получить пи.з.ды.,за свои вопли,но сейчас это не моЖ/Дно, сейчас надо выложить в сеть.
Жизнь поворачивается к нам разным боком,сам бобмил лет 20 назад,но нужно оставаться человеком и следить за своим база... языком!!!
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1
Владимир Полчаса назад
ты что б-л-я одолжение делаешь, что везешь или деньги получаешь за поездку? почему клиент должен это слушать от таксиста?
не прокуренный салон ну так и езди один в машине, а не в такси он пошел

а будешь высаживать пассажиров, ну другие подберут таксисты,а ты лапу будешь сосать, похоже уже ее сосешь, раз пошел в таксисты
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9k
Максим Владимир 3 минуты назад
При таких расценках, пассажиров больше чем таксистов)
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1k
Михаил Полчаса назад
Да тут определённо два мудака встретились. Но каждый по своей теме.
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5k
JACKAL Полчаса назад
Последние слова на вес золота!!! Реально ЗАЕПАЛИ!!!
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276
Damaskinas 37 минут назад
Меня больше заинтересовало то, что он сказал фразу "Я тут еду, твою музыку *бучую слушаю, в которой маты одни....", а сам каждое второе слово мат? Это что за двойные стандарты? Другое, запись велась с устройства которое специально направлено в салон автомобиля, значит, что водитель знал о нем и специально разметил. Могу сделать вывод, что водитель решил "хайпануть", на видео, которое специально записывал... Но, я его целиком поддерживаю! Сел в машину (не свою) - так будь добр, на любое действие, спроси разрешение как минимум!
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2k
lekha-fil 41 минуту назад
А что сказали его хозяева?
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9k
Максим lekha-fil 59 секунд назад
По секрету расскажу) Машин такси больше чем водителей) Выгоняют только тех кто бухой в аварию попал.
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−107
sypernova 48 минут назад
Скотина везёт превышающую вонючку. Получился экшн
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14k
ЦСКА 59 минут назад
Видимо у чела первый рабочий день в такси....Он же последний....
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671
Вадим Буз ЦСКА 36 минут назад
Да нифига, правильно все сделал, нах шпану свинячую
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27k
Netyn Вадим Буз 12 минут назад
А мог и полицию вызвать, но видимо не захотел терять время
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1
Владимир Час назад
"В этой машине никто не курил с новья"
ну так нехер таксовать тога, а раз таксуешь, то - ВЕЗИ МЕНЯ, МРАЗЬ!
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36k
dima423 Владимир Час назад
а еще - "да ты на такую за всю жизнь не заработаешь" сразу видно мировоззрение нищеброда)
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36k
dima423 Владимир Час назад
кстати интересно было бы свести их с той истеричкой которая "везименямразь" эпичная битва бы была))) ...а то пацаненка безответного не велика честь зачморить))
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1
Владимир dima423 58 минут назад
да я понял бы ну если б там грязный кто сел или наркоман обоссанный, ну или там клубку потекшую на сиденье ставят, а тут
ну просто скажи в машине не курят ВСЕ!
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36k
dima423 Час назад
Водила просто окуевший не реализовавшийся лузер)) Окуеть, электронную сигу у него в корыте закурили, пистец теперь, на говно изошел весь, как баба тупая истерику устроил)) Нормальный чел сказал бы, молодой человек у меня в машине курить запрещено... ВСЕ!...пацан конечно не прав что без спроса закурил, но он вроде в адеквате абсолютно и после замечания отключил сигу... И что характерно, обратите внимания как водила разошелся раздухарился когда увидел что пацан ему ответить жестко не может....такие чмыри ищут себе жертву - более слабого и на нем отрываются по полной. Мне бы он попробовал тявкнуть такое, сразу бы узнал о себе много нового, чмошник))
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385
С того Берега моря dima423 20 минут назад
Накидали минусов)))
Пистюк конечно должен был спросить,но Вы абсолютно правы!!водила чмо !!!!
Был бы "мужик" , сказал бы выйти спокойно,а тут пукан разорвал,как истеричка, даже если прав частично.
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385
С того Берега моря Sanar 14 минут назад
Причем здесь самолёт?!(хотя раньше курили и в самолёте),это общественный транспорт, сейчас запрещено не курят!
В такси ты один (может и запрещено),но с согласия курят.
Водила чмо!!!
Не к Вам лично обращаюсь,но "будь мужиком,говори мало,делай!"
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4k
Sanar С того Берега моря 9 минут назад
Ну как в такси ты один? А водитель? Согласен с вами что пистюк должен был спросить. Я несколько раз сталкивался с тем, что таксист у меня спрашивал разрешения (у пассажира) покурить, я сам курю обычные сигареты и от того не против.
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4k
Sanar С того Берега моря 5 минут назад
А про самолёт, застал я те времена в подлокотниках пепельницы, потом салоны для курящих/некурящих, комнаты для курения в АП и в итоге совсем запрет, разговаривал с технарями старыми, когда курили в самолётах фильтра в системе кондиционирования воздуха на формах обслуживания выглядели грустно, тогда сигареты были настоящие.
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385
С того Берега моря Sanar 2 минуты назад
И я с Вами согласен, нужно спросить друг у друга!!!!
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