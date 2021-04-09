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Правила вежливости никто не отменял, а те, кто считает, что это не так, ходят пешком.
Причины конфликтов между пассажирами и водителями такси, как правило, не слишком разнообразны: клиентам не нравится скорость передвижения и расценки за поездку, водителям - поведение клиентов. Последнее, прямо скажем, действительно порой оставляет желать лучшего.
Московский таксист завелся, увидев, как его пассажир, не спросив разрешения, затянулся электронной сигаретой.
Московский таксист завелся, увидев, как его пассажир, не спросив разрешения, затянулся электронной сигаретой.
"Ведешь себя как свинья!" - выговаривал он парню, пояснив, что и сам курил 14 лет, прежде чем бросить, и прекрасно чувствует запах дыма. Пассажир в полемику не вступал, вел себя спокойно - возможно, именно эта невозмутимость доконала водителя, который в результате высадил пассажира из такси, не доехав до места назначения.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
В соцсетях решение водителя поддержали, посетовав, что наглость пассажиров порой зашкаливает. С другой стороны, говоря о воспитании, таксист сам продемонстрировал отсутствие хороших манер, сорвавшись на крик с матом.
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самое интересное же в конце
и вот за это, я бы хлопнул дверью так, чтобы она внутрь непрокуренной машину вогнулась
давно по е-б-л-у х-уй-л-о очкастое не получало!
Слушают всякое г*вно, вроде Моргенхера, а потом еще и выглядят, как малолетние пид*расы. Блин, да у меня пол двора малолетних пацанов с синими волосами бегает. Это, что мода сейчас такая? Или это родители долбо*бы?!
Жизнь поворачивается к нам разным боком,сам бобмил лет 20 назад,но нужно оставаться человеком и следить за своим база... языком!!!
не прокуренный салон ну так и езди один в машине, а не в такси он пошел
а будешь высаживать пассажиров, ну другие подберут таксисты,а ты лапу будешь сосать, похоже уже ее сосешь, раз пошел в таксисты
ну так нехер таксовать тога, а раз таксуешь, то - ВЕЗИ МЕНЯ, МРАЗЬ!
ну просто скажи в машине не курят ВСЕ!
Пистюк конечно должен был спросить,но Вы абсолютно правы!!водила чмо !!!!
Был бы "мужик" , сказал бы выйти спокойно,а тут пукан разорвал,как истеричка, даже если прав частично.
В такси ты один (может и запрещено),но с согласия курят.
Водила чмо!!!
Не к Вам лично обращаюсь,но "будь мужиком,говори мало,делай!"