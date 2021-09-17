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Фото из России и не только 1990-х годов.
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6.
Счётчик на Пушкинской площади, отсчитывает количество дней до наступления 2000 года. Москва, 1998 год.
10.
Увлекательный процесс выбора почти лицензионных дисков любого содержания, Москва, "Горбушка" 1999 год.
13.
"Фото на память"
Солдаты срочники Внутренних войск, на фоне сгоревшего дома правительства, Москва, 1993 год.
Солдаты срочники Внутренних войск, на фоне сгоревшего дома правительства, Москва, 1993 год.
21.
Несработавший гранатомет РПГ–18 из которого пытылись выстрелить по зданию посольства США, Москва, 18 марта 1999 года.
18 марта 1999 года скульптор Александр Сусликов подъехал к зданию посольства США в Москве на угнанном джипе и попытался выстрелить по нему (зданию) из гранатомета РПГ–18, но он не сработал, тогда Александр Сусликов достал автомат и выстрелил по зданию из него и после этого скрылся с места происшествия.
18 марта 1999 года скульптор Александр Сусликов подъехал к зданию посольства США в Москве на угнанном джипе и попытался выстрелить по нему (зданию) из гранатомета РПГ–18, но он не сработал, тогда Александр Сусликов достал автомат и выстрелил по зданию из него и после этого скрылся с места происшествия.
26.
Продавец от компании Herbalife (женщина слева на фотографии) предлагает прохожему средства для похудения, Москва, 1996 год.
30.
Участники демонстрации на Октябрьской площади в Москве выказывают свое отношение к популярной социально-экономической системе, 1994 год.
32.
Редкая фотография того времени, когда лапша быстрого приготовления «Доширак» в России продавалась под названием «Досирак». 1998 год.
34.
Испорченная гранитная плита у памятника Карлу Марксу в Москве на Охотном ряду. Перед визитом Майкла Джексона, 1993 год.
35.
Певица Ирина Салтыкова на сцене, 1997 год.
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Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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