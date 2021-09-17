21.

Несработавший гранатомет РПГ–18 из которого пытылись выстрелить по зданию посольства США, Москва, 18 марта 1999 года.



18 марта 1999 года скульптор Александр Сусликов подъехал к зданию посольства США в Москве на угнанном джипе и попытался выстрелить по нему (зданию) из гранатомета РПГ–18, но он не сработал, тогда Александр Сусликов достал автомат и выстрелил по зданию из него и после этого скрылся с места происшествия.