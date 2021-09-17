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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
17 сентября 2021 21:42
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
699
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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3
Otrokovica 2 часа назад
У Савелия Краморова на лице написано все, что он думает о происходящем )
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−2
Gun-J-bus 2 часа назад
Что-то странно.
Почему ещё не всплыли совкодрочеры?
"Какую страну просрали, 2.20, прости нас ганджибас, вкус детства"...
Наверное, ещё кисель пачковый догрызают на ночь глядя.
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9k
Taxi007 2 часа назад
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