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Фото из России и не только 1990-х годов.
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7.
Владимир Жириновский с женой и большой бутылкой водки "Жириновский" подаренной ему на день рождения, 1994 год.
18.
Отряд быстрого реагирования проводит задержание преступников в одном из московских казино, 1996 год.
27.
На съёмках передачи «Что? Где? Когда?».
Борис Крюк, Наталия Стеценко и Владимир Ворошилов, 1995 год.
Борис Крюк, Наталия Стеценко и Владимир Ворошилов, 1995 год.
28.
Летом 1999 года на Кутузовском проспекте Москвы появилась реклама в виде поздравительной открытки с текстом:"Рома любит семью.Семья любит Рому. Рома выбрал классное место!"
Когда Татьяна Дьяченко увидела этот билборд, с ней случилась истерика! ФСБ тогда землю рыла, но найти никого не смогла! Так как в ходе расследования выяснилось, что заказчик был по описанию, чуть ли не бомжом.
Как потом выяснилось, так "приветствовали" миллиардера Романа Абрамовича конкурирующие олиграхи. Обмен плакатными изысками продолжался некоторое время,ставя непосвященных москвичей в тупик, но затем постепенно сошёл на нет.
"Под семьёй тут подразумевается, семья Ельциных".
Когда Татьяна Дьяченко увидела этот билборд, с ней случилась истерика! ФСБ тогда землю рыла, но найти никого не смогла! Так как в ходе расследования выяснилось, что заказчик был по описанию, чуть ли не бомжом.
Как потом выяснилось, так "приветствовали" миллиардера Романа Абрамовича конкурирующие олиграхи. Обмен плакатными изысками продолжался некоторое время,ставя непосвященных москвичей в тупик, но затем постепенно сошёл на нет.
"Под семьёй тут подразумевается, семья Ельциных".
30.
"В ожидании клиента"
Девушки на своём рабочем месте, Москва 4 августа 1999 год.
Фотограф Максим Мармур.
Девушки на своём рабочем месте, Москва 4 августа 1999 год.
Фотограф Максим Мармур.
35.
"Мона Лиза". Люди едут на работу, начало 90-х.
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Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Только через полминуты просмотра замечаю, на заднем плане, грустного и задумчивого Бенедикта Камбербэтча, приторговывающего чем-то там и русскими матрёшками в придачу.
а в остальном, мрак, тоска и безнадёга. Ну, кроме рейва - неплохо отжигали (хотя, много сторчалось, у меня однокурсница со своим парнем каких-то таблеток левых приняла и не откачали), молодость - хули...