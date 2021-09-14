28.

Летом 1999 года на Кутузовском проспекте Москвы появилась реклама в виде поздравительной открытки с текстом:"Рома любит семью.Семья любит Рому. Рома выбрал классное место!"

Когда Татьяна Дьяченко увидела этот билборд, с ней случилась истерика! ФСБ тогда землю рыла, но найти никого не смогла! Так как в ходе расследования выяснилось, что заказчик был по описанию, чуть ли не бомжом.

Как потом выяснилось, так "приветствовали" миллиардера Романа Абрамовича конкурирующие олиграхи. Обмен плакатными изысками продолжался некоторое время,ставя непосвященных москвичей в тупик, но затем постепенно сошёл на нет.

"Под семьёй тут подразумевается, семья Ельциных".