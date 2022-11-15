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Белорусское крестьянство в цветных фотографиях

Белорусское крестьянство в цветных фотографиях

Автор:
15 ноября 2022 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Белорусское крестьянство   Жизнь   Крестьяни   Прошлое   люди   фото   
859
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Житие тогда тяжкое было!

Крестьяне отдыхают.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

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Сельские девушки.

Могилевская губерния. Село Заходы, 1903 год.

2. Лазня (баня).

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Пожилая женщина в старинном головном уборе "намитке".

Намитка представляет собой полосу из тонкого льняного полотна шириной 30—70 сантиметров и длиной от трёх до пяти метров, которую определённым образом завязывают вокруг головы. Впервые ее навивали на невесту после венчания. Обряд завивания молодой был одним из важных этапов белорусской свадьбы .

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Крестьянский двор.

Девушка в праздничном костюме.

Могилевская губерния. Село Заходы, 1903 год.

Улица села Малые Заходы, 1903 год.

Крестьянская семья.

Брестский уезд. Деревня Ляховичи, 1913 год.

Крестьянка за ткацким станком.

Брестский уезд. Деревня Ляховичи, 1913 год.

Крестьянин, везущий муку.

Девушки с пучками льна.

Днепр под Могилевым, 1903 год.

Девушка в праздничном наряде.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Изба сельского старосты.

Могилевская губерния. Село Заходы, 1903 год.

Портрет крестьянина.

Могилевская губерния. Село Авдокимовичи, 1903 год.

Выгул скотины.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Группа женщин и детей.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Жатва ржи.

Девушка за прялкой в праздничном костюме.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Изба с соломенными ставнями.

В крестьянской избе.

Крестьянка за ткацким станком.

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.

Девушка в повседневном костюме.

Крестьянин с косой для гречихи.

Могилевская губерния. Село Бовынец, 1903 год.

Гумно.

Гумно - огороженный участок земли в хозяйстве для обмолотки зерна.

Источник:

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Метки: Белорусское крестьянство   Жизнь   Крестьяни   Прошлое   люди   фото   
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1  комментарий
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sanchesS80 59 минут назад
Фотки не цветные, а раскрашенные. Причем раскраска не лучшего качества - лучше бы черно-белыми оставили.
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