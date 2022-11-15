Белорусское крестьянство в цветных фотографиях

Пожилая женщина в старинном головном уборе "намитке".

Намитка представляет собой полосу из тонкого льняного полотна шириной 30—70 сантиметров и длиной от трёх до пяти метров, которую определённым образом завязывают вокруг головы. Впервые ее навивали на невесту после венчания. Обряд завивания молодой был одним из важных этапов белорусской свадьбы .

Могилевская губерния. Село Шапчицы, 1903 год.